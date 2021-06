Horóscopo del día sábado 19 de junio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Lograrás conocerte un poco mejor al enfrentar ciertas situaciones durante la jornada de hoy. Esto te ayudará a madurar.

Amor: No desperdicies tu tiempo llorando aquella persona que nunca fue adecuada para ti. Continua tu camino y renueva tus esperanzas.

Riqueza: Se aproximan las soluciones que buscabas a tu precaria situación económica. Finalmente alcanzarás el final de esta dura etapa.

Bienestar: La diosa de la fortuna le sonríe únicamente a aquellos que no temen tomar los riesgos necesarios para alcanzar sus sue?os y esperanzas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No te permitas indultar aquellos deseos que sabes dentro tuyo son incorrectos. No cedas ante la tentación de lo sencillo.

Amor: Caerás en cuenta que tu relación ya no es lo que fue en un momento. Quizás sea el tiempo de ponerle fin a la pareja.

Riqueza: Deberás cejar un poco a este ritmo de 20 horas de trabajo diarias o terminarás por desfallecer. Toma las cosas con más calma.

Bienestar: Que las emociones no nublen tu juicio a la hora de tomar algunas determinaciones que sabes afectarán seriamente tu vida sentimental.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No te has esforzado demasiado por salir adelante y por eso ahora padecerás las consecuencias de tu desinterés.

Amor: En lo familiar, saldrán a la luz algunas discrepancias entre tu familia y tu pareja. Trata de mediar en este asunto.

Riqueza: Necesitas disminuir tus gastos porque de lo contrario tendrás que recurrir a pedir dinero a tu familia o usurero. Ve lento.

Bienestar: Puede que hoy no te sientas con ánimos de nada, pero aún así deberás poner tu mejor cara y salir a enfrentar el mundo, como todos los días.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Estarás muy atareado en estos días y por eso dejarás de lado a tus amigos y a tu familia, quienes te reclamarán por esto.

Amor: No dejes que tu pareja te haga elegir entre ella y tu carrera. Si las cosas se ponen feas, aclárale bien cuál es tu postura ante esta situación.

Riqueza: No esperes que tus colegas se muestren solidarios contigo cuando el ambiente laboral es de pura competencia. No seas ingenuo.

Bienestar: Hoy estarás con ganas de salir temprano de tu trabajo y disfrutar más de tu pareja o de tus amigos. Organiza una cena temprano.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Ciertas influencias se hacen sentir, nadarás en un mar de felicidad. Disfrútalo, mereces ese nuevo sentimiento de libertad.

Amor: Eres viril, picaflor y no te gusta estar enamorado. Aunque al final te toparás con el gran amor de tu vida y caerás rendido a sus pies.

Riqueza: No te confundas, no se trata de suerte, deberás poner mucho esfuerzo para obtener un logro ampliamente retributivo.

Bienestar: Permítete disfrutar un tiempo de ocio, distraerse será la mejor terapia para ahuyentar las precauciones. Nunca viene mal un día dedicado a ti.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Encontrarás soluciones como si fuera por obra de magia ya que tu intuición te guiará a dar los pasos correctos.

Amor: En lo afectivo hay replanteos para mejorar la calidad de las relaciones. Date tiempo, incentiva tu intimidad, sal de la rutina.

Riqueza: Muchas posibilidades de llegar a las riquezas, pero deberás sortear algunas agitaciones debido a tus ambiciones personales.

Bienestar: Si habías pensado incorporarte a un plan de ejercicios, tienes el entusiasmo y la vitalidad física para hacerlo. Cuida tus huesos y las articulaciones.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Serás el pedestal en el que se apoyen tus seres queridos. Este puesto no es fácil de llenar, requerirás de todo de ti para hacerlo.

Amor: Comenzarás a considerar la posibilidad de dar ese gran paso en la pareja. Evalúa tus sentimientos y toma una decisión.

Riqueza: No hay meta posible que no seas capaz de alcanzar si pones toda tu concentración en ello. No temas exigirte al máximo.

Bienestar: Que la falta de demostraciones de cari?o no termine por afectar seriamente tu relación sentimental. No hay nada material que suplante un te quiero.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Lograrás ser uno con el tiempo durante la jornada de hoy. Tendrás una capacidad de enfoque excepcionalmente buena.

Amor: Aprende de los errores que has cometido en el pasado, pero no lo dejes afectar tu futuro. Deja los miedos de lado.

Riqueza: Lo más difícil de iniciar un trabajo nuevo es aprender a confiar en las propias capacidades y notar las limitaciones.

Bienestar: Eventualmente todos experimentaremos la perdida de todo aquello que amamos. Procura atesorar algo de eso en tu corazón y te acompa?ará siempre.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Jornada buena a nivel laboral. Contarás con la fortuna de tu lado. A nivel emocional caerás en las trampas de siempre.

Amor: Aprende a dirigirte hacia tu pareja de la misma forma en la que desearías que ello lo haga hacia ti. Deja los malos tratos.

Riqueza: La frustración debida a fracasos recientes ha deteriorado tu confianza. Aprende de tus errores y continua a paso firme.

Bienestar: Mantente en perpetuo estado de aprendizaje. No te permitas disminuir tu actividad metal a pesar de que no seas exigido en tu ambiente laboral.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Necesitarás prestarle más atención a tus miembros inferiores porque estarás expuesto a torceduras, esguinces o fracturas.

Amor: Esta semana te sorprenderán con un regalo. Será algo que desde hace mucho tiempo estás deseando, presta atención a esta persona, puede volverse importante.

Riqueza: No pidas peras al olmo, si no te sientes realizado en tu labor cotidiana, busca trabajos eventuales que puedas realizar para llenar el vacío.

Bienestar: Practica deportes o haz gimnasia. Tu cuerpo necesita que le dediques más tiempo para mantenerlo en forma y sano. Sé práctico.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No sigas pretendiendo que no pasa nada en tu casa. Lo mejor es que enfrentes los problemas de una buena vez.

Amor: Será un período en el que lo mejor va a ser estar solo que mal acompa?ado. Disfrutarás mucho de las salidas con amigos y conocidos.

Riqueza: Los gastos de este mes serán mucho mayores a los del mes pasado. Ten cuidado porque pronto te quedarás sin ahorros.

Bienestar: Hoy te verás haciendo cosas que jamás hubieras imaginado que harías. No te avergüences de ti mismo. Haz lo que realmente sientas.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te conviene prestarle más atención a tu salud bucal. Una visita para un control a tu odontólogo no te vendría nada mal.

Amor: Alguien de tu trabajo se te declarará y no sabrás cómo reaccionar. Lo mejor será decirle la verdad acerca de tus sentimientos.

Riqueza: Te propondrán un negocio con personas que no conoces, pero que suena muy tentador. Lo mejor es que te informes bien.

Bienestar: Hoy será un día en el que todo andará sobre ruedas. Evita el trato con personas ciclotímicas o con problemas de carácter.