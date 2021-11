Horóscopo del día sábado 20 de noviembre de 2021

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Duras respuestas recibirán quienes pretendan invadir tu intimidad. No tolerarás presiones ni intromisiones de ningún tipo.

Amor: Aunque la soledad no es algo que sueles buscar, dispondrás de tiempo para ella. Saca el mejor partido de esta etapa y mira en tu interior.

Riqueza: Es conveniente que acudas a otras personas que hagan lo mismo que tú, para aumentar tu prestigio frente a terceros.

Bienestar: Deberás ser precavido respecto a la certeza. Por lo general, nuestro comportamiento es diferente cuando estamos seguros de lo que hacemos.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: La familia te representa un reto y sentirás amenazada tu estabilidad emocional. No veas sólo lo superficial, sé más flexible.

Amor: En tu mente sólo aparece la idea del sexo, seguramente tendrás ganas de incorporar a tu intimidad algunos juguetes sexuales.

Riqueza: No pierdas en idas y vueltas, cumple con tus objetivos laborales. Sé más responsable en tus actividades comerciales.

Bienestar: Busca las razones de tu decaimiento en ti mismo. Tal vez sea tu propio pesimismo el que no te deja avanzar tanto como deberías.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Tu mente estará algo confusa. Será un día más apropiado para la poesía que para planes prácticos. Relájate y disfruta el día.

Amor: No deseas mostrar tus afectos, vives con indolencia tus relaciones. Deja que sea el corazón y no la cabeza el que decida.

Riqueza: Hoy te percatarás que tus dificultades financieras no son tan serias como pensabas. Lleva una vida social más activa.

Bienestar: El tiempo libre es precioso, no lo malgastes. Es el momento de empezar a aprender algo nuevo ya que eres receptivo a actividades intelectuales.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Te vincularás con personas que llegan a tu vida a través de tu trabajo. Descubrirás nuevas amistades que serán para toda la vida.

Amor: En el amor algo dice que la noche promete maravillas. No diluyas las expectativas, prepárate para vivir una experiencia única.

Riqueza: En el corto plazo tendrás una mayor disposición relativa de dinero. Será un tiempo propicio para correr un riesgo en juegos de azar.

Bienestar: Ocúpate de canalizar toda tu energía hacia empresas creativas e innovadoras y no permitas que la inseguridad se instale en tu persona.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Oportunidad para cicatrizar de forma consciente heridas del pasado. Alrededor de la familia se creará tu seguridad emocional.

Amor: Buena jornada para demostrarle a tu pareja y a los tuyos cuánto los quieres. Una agradable cena es una buena opción.

Riqueza: Atención a la forma en que te comunicas con tus superiores, te sientes sensible y esto te puede llevar a cometer errores.

Bienestar: Uno de los atributos más preciados que posees y que te ayudará, es el don de la palabra. Anímate a expresar todo lo que sientes sin temores.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Te librarás de situaciones extrañas, el afecto de los seres queridos te ayudará. Noticias de un amigo que pasa por dificultades.

Amor: Deberás demostrar que estás emocionalmente maduro y seguro de tus sentimientos. Si no eres sincero, te lo recriminarán.

Riqueza: Es un buen día en tu trabajo, apoya nuevas y buenas ideas, y ten la mente muy abierta ya que te pueden hacer ofertas.

Bienestar: No cedas tu poder a todas las personas porque tienes las armas para conquistar lo que quieras. Sé fiel a ti mismo y a tus valores.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Hoy deberás ser un trabajador hábil y eficiente. No pongas mala cara ante las tareas difíciles y cúmplelas lo mejor posible.

Amor: Conquistador nato, no cederás en tu persecución amorosa hasta lograr que accedan a tus pedidos.

Riqueza: Tendencia a perder la paciencia con facilidad, lo que puede jugarte en contra y dificultar tu desempeño laboral. Precaución.

Bienestar: Los celos son como la sal, en pequeñas dosis pueden hacer bien. No abuses o podrías causar mucho dolor y vivir malas experiencias.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Día favorable para cambiar tu forma de ver las cosas. Estás en condiciones de realizar cimientos firmes para tu futuro.

Amor: Las relaciones afectivas mejoran, estarás radiante, de buen humor y lleno de vitalidad. Realiza nuevas actividades de a dos.

Riqueza: El dinero sigue siendo una fuente de ansiedad. Necesitarás que los demás te aseguren que todo va a salir bien.

Bienestar: No dudes en realizar en esta jornada una actividad recreativa. Te hará sentir renovado, con energías y con ganas de disfrutar de la vida.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Podrías sentirte un tanto agotado en esta jornada, evita exigirte y aligera tu agenda de compromisos.

Amor: En el ámbito afectivo, podrás empezar una nueva y prometedora historia de amor. Suéltate para poder vivirla libremente.

Riqueza: Se enfrían las ideas pero se llena el bolsillo. Te surgirá una nueva oportunidad laboral, pero evalúala antes de decidir.

Bienestar: La sensación de estar inmóvil está en tu sistema de creencias. Si crees que el éxito es difícil, seguramente que así será.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Pasarás de ser el consejero de todos a ser tratado como el rey de la casa. A gusto entre los amigos y la familia. Grata sorpresa.

Amor: Tu sensibilidad te permitirá comprender y anticipar los problemas de tu pareja, así que tendrás la ocasión para darle consejos.

Riqueza: Día para ir de compras pero no para adquisiciones importantes. Presta atención a tus cuentas, no seas tan confiado.

Bienestar: Trata de salir al cine con tus amigos, de divertirte y distraerte porque concentras la mayor parte de ti en el trabajo o en la escuela.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Debes tener cuidado en este momento con la búsqueda de escapismos que pueden llevarte a la adicción al alcohol o las drogas.

Amor: Deja fluir la manifestación de tus sentimientos y déjate agasajar por las personas que te quieren conocer en profundidad.

Riqueza: Nuevas oportunidades cambiarán el rumbo de tu actividad laboral y se ampliarán los horizontes de tus proyectos económicos.

Bienestar: Sigue una línea de conducta, no te arrepientas de tus actos sino de aquello que nunca te atreviste a hacer por miedo a las posibles consecuencias.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Tu casa continúa en una fase de cambios. No te alteres, recuerda que renovarse es vivir. Poco a poco las cosas van a quedar en su lugar.

Amor: No te quejes si tu pareja no reacciona de la manera que esperabas. No le estás brindando la atención ni el tiempo que reclama.

Riqueza: No te detengas en tu rutina, observa que siempre tienes la opción de organizar un negocio que te de ingresos muy prometedores.

Bienestar: Ordena tu espacio de trabajo y paralelamente tu mente se ordenará. Es más productivo un sector de trabajo limpio y ordenado.