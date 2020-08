Horóscopo del día sábado 22 de agosto de 2020

Aries: Te sentirás realizado y a pleno el día de hoy. Encontrarás el lado positivo de todas las cosas y te verás sonriendo a cada momento.

Amor: Hoy te invadirá la necesidad de sentirte junto a tu pareja y buscarás regresar a tu hogar lo antes posible. No desesperes.

Riqueza: Se acerca la promoción que tan ansiosamente esperabas y por la que tanto trabajaste. Recuerda que todo esfuerzo trae frutos consigo.

Bienestar: No puedes entregarte al destino con ojos cerrados, este ofrece sólo tendencias y no define el curso de tu vida. Sólo tú eres responsable por ella.

Tauro: No te importarán las dificultades y baches de tu camino. Avanzarás a toda marcha como un tren que embiste los problemas.

Amor: No permitas que las recientes discusiones sin sentido te alejen del amor de tu vida. Día excelente para reencuentros.

Riqueza: Un trago amargo en lo laboral, te hará perder la voluntad de seguir dando tu mejor esfuerzo. Pero no sucumbas, se acercan tiempos mejores.

Bienestar: Tu paciencia y calma habituales son la mejor arma en tu relación. Cultivas el dialogo y el entendimiento, y es esto lo que te hace imbatible.

Géminis: Hoy lograrás grandes adelantos en tu trabajo. Día lleno de satisfacciones laborales pero con altercados sociales.

Amor: Aceptar con generosidad los malos momentos de tu pareja es inteligente. Hoy seguramente será lo más acertado en la intimidad.

Riqueza: Tu entusiasmo y positivismo te permitirán salir de la mala temporada laboral que estas viviendo. Sé paciente que todo mejorará.

Bienestar: Las cosas no han salido como deseabas en tu trabajo y no has tenido el tiempo que necesitabas para relajarte. Toma un fin de semana para descansar.

Cáncer: Llega la brisa fresca después de momentos de intenso calor. No intentes inventar la pólvora y mejor apégate a lo seguro.

Amor: Hoy es un día propicio para el romance. Disfruta con tu pareja de una velada romántica a la luz de las velas.

Riqueza: No temas incursionar en nuevas formas de multiplicar tu efectivo. Infórmate adecuadamente y decídete a invertir.

Bienestar: Para estar bien en tu trabajo y con tus seres queridos, primero debes estar bien contigo mismo. Tómate tu tiempo y encuéntrate a ti mismo.

Leo: La posición adversa de Marte te tendrá a mal traer, tendrás mucha intranquilidad y mil dudas, que durarán hasta ma?ana a la noche.

Amor: Estás maduro para un encuentro que te puede llevar a una larga relación. No lo eches a perder con tus miedos.

Riqueza: Determinación y suerte, pero poca potencia. Es una etapa adecuada para revisar acuerdos y hacerlos explícitos.

Bienestar: Cuentas con un impulso creador y optimista. Revitaliza tu cuerpo y confía en ti, es el secreto para que tus deseos se hagan realidad.

Virgo: Tu visión de la vida cambiará para bien, aunque habrá altibajos antes de pegar el gran salto. Deberás prepararte para pelearla.

Amor: Algunas amistades no te durarán para siempre, porque has cambiado y evolucionado a gran velocidad en los meses recientes.

Riqueza: El enojo con los demás te provocará ganas de liberarte de toda esa energía negativa, tendrás ganas de gastar dinero.

Bienestar: Despierta de tu inconciencia y no cargues más culpas y sufrimientos. Busca un lugar donde puedas ser tú mismo, sin inhibiciones ni tabúes.

Libra: Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. Procura no tomar bandos ni ser participe directo de ellas.

Amor: Los secretos que guardas finalmente salen a la luz. Tendrás mucho para explicarle a tu pareja sobre tus recientes actividades.

Riqueza: No te tornes taca?o a la hora de comprarte bienes. Disfruta merecidamente de los frutos de tu esfuerzo laboral.

Bienestar: Para que un cambio se haga evidente y refleje exteriormente, se debe comenzar desde el interior. Busca superar tus limitaciones desde adentro.

Escorpio: Día de revelaciones personales y redescubrimientos. Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso.

Amor: No lograrás conciliar tus gustos excéntricos y alternativos con tu pareja. Deberás aceptar que tienen tendencias diferentes.

Riqueza: Las condiciones climáticas están afectando negativamente tu desempe?o laboral. Ten paciencia y da tu mejor esfuerzo.

Bienestar: La inflexibilidad es sinónimo de una mente débil y poco cultivada. Expande tus horizontes, intenta ver el mundo desde diversos puntos de vista.

Sagitario: Las invitaciones significan un cambio bienvenido, trata de no dejarte distraer demasiado de los reales problemas.

Amor: La influencia de los astros indica que vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón.

Riqueza: Se perfilan importantes decisiones profesionales y tendrás una ocasión única para aumentar tus ganancias en forma rápida.

Bienestar: Elige a los que saben compartir tus secretos y te responden con lealtad. Aléjate de los que sólo se acercan por interés.

Capricornio: Te verás superado por las situaciones que te tocarán vivir hoy. No desesperes ante ellas, se acercan tiempos mejores.

Amor: Tendrás mayor éxito en la conquista si te dejas llevar por las situaciones en lugar de tratar de crearlas artificialmente.

Riqueza: El trabajo y sacrificio han hecho de ti un sobreviviente. Has cultivado tus capacidades más allá de lo que te imaginabas.

Bienestar: La constancia y la perseverancia son el motor que te permite llegar a la concreción de metas. No existen atajos o caminos fáciles para el éxito.

Acuario: Sentirás una tendencia al enojo durante todo el día. Advierte esto a los que te rodean para evitar entredichos.

Amor: Día propicio para planear una jornada romántica. Busca armar una cena con velas o ver una película romántica.

Riqueza: Encontrarás situaciones límites donde todo el esfuerzo invertido se verá en peligro de perderse. No temas pedir ayuda.

Bienestar: Todo cambio, para ser duradero y verse en el exterior debe provenir desde adentro. No podrás modificar tu rutina si no cambias tu forma de pensar.

Piscis: Sientes cómo el velo de pesadumbres se levanta de ti y comienzas a recuperar tu fuerza de a poco. Pronto estarás a toda marcha.

Amor: Las experiencias amargas que pasaste te han hecho receloso a entregarte por completo. Abre hoy tu corazón.

Riqueza: Planifica a mediano y corto plazo, porque se presentarán situaciones críticas que se verán salvadas sólo gracias a tu organización.

Bienestar: Parecerá uno de los días más complicados de tu vida, y probablemente lo será. Muéstrate sereno a cada paso del camino y lograrás sobrevivirlo.