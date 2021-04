Horóscopo del día sábado 24 de abril de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Pasarás por momentos bastante rudos en la jornada del día de hoy. Prepárate mentalmente para enfrentar antiguos temores.

Amor: Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja durante el día de hoy. Aprovecha tus encantos al máximo.

Riqueza: No pierdas la paciencia con las ineficiencias del personal a tu cargo. Busca instruirlos y ense?arles, ayúdalos a mejorar.

Bienestar: No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la cabeza.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo.

Amor: Día apropiado para compartir momentos y salidas en pareja. Planifica alguna salida que rompa con lo convencional. Te lo agradecerán.

Riqueza: Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza.

Bienestar: Existen ocasiones en las que lo mejor es dejar ir a aquellos que amamos, sabiendo que un mejor futuro los aguarda en otro lugar lejos nuestro.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Te encuentras bien orientado y tu carácter se anuncia positivo. Por eso te resulta fácil mantener una buena relación con quienes te rodean.

Amor: En las reuniones seguirás siendo el centro de atención, pues brillarás y se notará la simpatía que emana de ti.

Riqueza: Tu lógica te guiará bien y resolverás un conflicto de trabajo que te amenazaba. Obtendrás reconocimiento.

Bienestar: Es necesario que perfecciones técnicas, te concentres en detalles, y así podrás realizar trabajos que requieran disciplina y responsabilidad.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Va a surgir algún problema inesperado. Nada grave ni importante, pero debes ser comedido en el tipo de vida que llevas.

Amor: Sabrás demostrar la intensidad de tus sentimientos. Estarás delicado y apoyarás las iniciativas de la persona que amas.

Riqueza: Inspiración en las inversiones. Tal vez ahora quieras adquirir ropa u objetos diversos que hagan tu vida más bella.

Bienestar: Puedes sentir nerviosismo e impulsos eléctricos. El contacto con la naturaleza, principalmente con el agua, puede descargarte.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy será una de las ocasiones en las que te sentirás frustrado por tener que renunciar a tus planes sociales por tu cargada agenda.

Amor: La soledad es parte normal de la vida e indispensable para poder resolver ciertas cuestiones de nuestro interior.

Riqueza: Toda meta requiere de sacrificios. Aprovecha este fin de semana para discutir con tu pareja la idea del negocio propio.

Bienestar: Aquel que tenga sus impulsos completamente bajo control ha dominado a su peor enemigo. Conócete en profundidad y evita situaciones extremas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No te conformes con ser uno más de la multitud. Utiliza cada fibra de tu ser para destacarte y sobresalir. Pon todo de ti.

Amor: Estarás a un paso de tirar por la borda todo aquello por lo que has trabajado tanto tiempo. Piénsalo detenidamente.

Riqueza: Lograrás despojarte de ciertos temores e incertidumbres, lo que se verá claramente reflejado en tu rendimiento laboral.

Bienestar: Que la realidad frenética de constantes sobresaltos y apuros no coarte tu capacidad de so?ar o cultivar tus horizontes sentimentales.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tu paciencia será puesta a prueba con ciertos conflictos con tus vecinos en el día de hoy. Piensa bien antes de actuar.

Amor: Te será imposible entender a tu pareja en sus planteos de la jornada de hoy. Fomenta la tolerancia por tu parte.

Riqueza: Lograrás destacarte positivamente por sobre el resto de tus pares laborales durante la jornada de hoy. Disfrútalo.

Bienestar: No olvides que el cuerpo habla a través de tus dolencias. Aprende a escucharlo. Cuida tu alimentación y no abandones los ejercicios.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Un impedimento claro en este momento es tu excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de tu vida. Debes aprender a perdonar.

Amor: Un amor del pasado se acercará a tu vida. Analiza las posibilidades y ahonda en los sentimientos que creías haber olvidado.

Riqueza: Por fin podrás ver la solución para los problemas económicos del hogar. Deberás hacer que toda la familia tome conciencia.

Bienestar: Es un buen momento para ir al dentista y también para tratarse problemas de la vista. Un repunte similar ocurrirá con el aspecto psicológico.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Te falta energía hoy, así que no esperes milagros. Si piensas sobre tu situación actual, verás que hay algo que no tiene sentido.

Amor: Tu estilo y magnetismo te pueden causar problemas. Atraes toda la atención y más de un admirador puede sucumbir a tu encanto.

Riqueza: Puedes liderar una actividad de equipo o en alguna asociación. Conflictos entre los miembros de un grupo de trabajo.

Bienestar: Algunas dolencias pueden ser psicosomáticas, recurre a las terapias alternativas como terapias florales u homeopatía. Consulta a profesionales serios.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.

Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados.

Riqueza: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches.

Bienestar: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy darás un gran paso en el descubrimiento de la mejor forma de encarar los desafíos. Viejos errores saldrán a la luz.

Amor: Existen momentos clave en los que la pareja debe separarse temporalmente para no dar lugar a la terminación de la pareja.

Riqueza: Hoy, pese a el pobre sue?o que has tenido en el día de ayer, lograrás grandes cosas en tu entorno laboral. Disfrútalo.

Bienestar: Se moderado en la dificultad de las metas que te propones. Poner tus metas muy alto puede hacerte caer en frustraciones innecesarias.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Día de sentimientos encontrados. Estarás en una etapa difícil de definir, pasando de la alegría a la depresión en segundos.

Amor: Hay ocasiones en las que la única forma de entender que hemos actuado mal es cuando perdemos lo que más queremos.

Riqueza: Te has cubierto de trabajo y ahora no puedes concluir ninguno en el tiempo acordado. Busca alguien que te de una mano.

Bienestar: Disfruta de los resultados de tu esfuerzo, no hay nada malo en ello. Es esto justamente lo que nos da fuerzas para seguir proponiéndonos metas.