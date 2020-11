Horóscopo del día sábado 7 de noviembre de 2020

Aries: Necesariamente deberás dar ciertos pasos que has estado postergando en el ámbito sentimental. No podrás huir de ellos por siempre.

Amor: Viejos recuerdos te asaltarán por sorpresa en la jornada de hoy. Deberás poner todo de ti para no caer en ellos.

Riqueza: El tiempo se acaba para la presentación de ciertos trabajos. Busca pedir ayuda a tu pareja para adelantarlo lo suficiente.

Bienestar: Hay una diferencia entre saber la mejor forma de resolver un problema y efectivamente hacerlo. No hay nada de fácil en hacer las cosas correctamente.

Tauro: Día apropiado para iniciar remodelaciones en tu hogar. Procura encarar esta actividad en pareja y tendrás sorpresas inesperadas.

Amor: Notarás como tu vida a mejorado desde que has dejado atrás esa relación conflictiva. Un futuro brillante te aguarda.

Riqueza: Te encontrarás entre la espada y la pared. Deberás decidir si despedir un subordinado o no. Evalúa detenidamente la situación.

Bienestar: Se cuidadoso con las palabras que usas en tus momentos de rabia o enojo. Piensa que todos tenemos la capacidad de lastimar severamente.

Géminis: Tensiones se acumularán en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja.

Amor: Utiliza la jornada de hoy para programar alguna actividad que rompa la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas.

Riqueza: La rutina no siempre es algo totalmente negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de gran ayuda en el ambiente laboral.

Bienestar: No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente.

Cáncer: No pierdas la paciencia en el trato con tus familiares. Dales una última oportunidad para alcanzar un acuerdo.

Amor: Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovéchalo.

Riqueza: Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demuéstrales que no eres una persona débil.

Bienestar: No te des por vencido solo porque la relación se ha vuelto un tanto difícil, sobre todo teniendo en cuenta todo lo invertido en ella. Sigue adelante.

Leo: Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento.

Amor: Tu actitud ganadora no te ayudará a la hora de la conquista, más bien hará que te vean como una persona engreída y soberbia.

Riqueza: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no fracasar en el ámbito económico.

Bienestar: No temas en expresar tus ideas. Recuerda que lo que queda adentro se pudre, así que exterioriza todo lo que pasa por tu cabeza.

Virgo: Obediente y sumiso, todos se aprovechan de tu buena predisposición. Reacciona de una vez y no te dejes avasallar por los demás.

Amor: Tienes mucho amor para dar, pero no encuentras a tu media naranja. No desesperes, está más cerca de lo que imaginas.

Riqueza: Eres emprendedor y te gusta arriesgarte en materia de negocios. Pero es tiempo de que sientes cabeza y vayas a lo seguro.

Bienestar: Las jaquecas que te aquejan son producto de la ansiedad de estos días. Cálmate un poco, utiliza velas y música ambiental.

Libra: Día de entredichos y discusiones que finalmente salen a la luz. No incurras en malos modos, procura explicarte calmadamente.

Amor: Encontrarás nuevas formas de encarar los problemas y discusiones en la pareja. Esto ayudará mucho a la relación.

Riqueza: Las pocas horas de sueño causarán que tu humor se encuentre muy variante. Procura evitar conflictos.

Bienestar: Recuerda que las actitudes que tenemos para con los demás siempre se nos terminan dando vuelta. Siempre procura tener la mejor predisposición.

Escorpio: Las palabras representan armas de considerable efecto si son usadas descaradamente. No te dejes llevar por la furia momentánea.

Amor: Día especial para reconciliaciones luego de distanciamientos en la pareja. Organiza una cena romántica a la luz de las velas.

Riqueza: Día de sobresaltos continuos. Estarás al borde del ataque de nervios al pasar de un exabrupto al otro. Mantén la calma.

Bienestar: El primer paso para poder resolver un problema es poseer la suficiente entereza para aceptar que lo tienes. A partir de ahí será todo cuesta abajo.

Sagitario: No pretendas llevar el ritmo de vida que ves en los demás. Busca alcanzar tu propio equilibrio o experimentarás problemas.

Amor: Jornada propicia para todo tipo de declaraciones de amor e inicio de nuevas parejas, cupido estará a tu lado.

Riqueza: Los miedos y las inseguridades no te ayudarán para conseguir ese nuevo puesto en el trabajo. Confía en tus aptitudes.

Bienestar: Aprende a cuidar tus intereses por ti mismo, pues nadie lo hará por ti. Vivimos en un mundo hostil y competitivo donde cada uno vela por uno mismo.

Capricornio: Deberás poner un punto final a tu creencia de que todo está bien en la pareja y afrontar el hecho de que tienes problemas.

Amor: Lograrás con éxito ahuyentar los fantasmas de tu pasado manteniéndote ocupado durante toda la jornada de hoy.

Riqueza: Procura extender tu red de contactos sociales un poco más, abarcando a aquellas personas clave de tu trabajo y amigos no tan cercanos.

Bienestar: No dependas de los demás para llevar a cabo tus sueños y ambiciones. Asegúrate el éxito valiéndote por ti mismo a cada momento.

Acuario: Las palabras de aliento de tus seres queridos lograrán darte la fuerza y entereza para sobrellevar pérdidas recientes.

Amor: El amor debe ser invitado a tu vida, no entrará si no le das el lugar que necesita en tu corazón. Despójate de inseguridades.

Riqueza: Aprovecha la cercanía del fin de semana para distribuir los trabajos en tus subordinados y organizar tus propias obligaciones.

Bienestar: Recuerda que tus derechos comienzan donde finalizan los de las personas que te rodean. Deberás ser muy cuidadoso en como te manejas lo que exiges.

Piscis: Un evento que te tocará experimentar durante la jornada de hoy te hará entender que los pleitos en la familia no tienen sentido.

Amor: Debido al contexto actual deberás suspender ciertos eventos sociales planeados con anticipación. Esto traerá aparejado frustración y enojo.

Riqueza: Jornada propicia para discutir con tu pareja posibles cambios en tu rumbo laboral. No temas pedir consejo.

Bienestar: Utiliza el ejercicio físico como una forma de desahogar todo tipo de tensiones y sentimientos negativos que puedas llegar a acumular.