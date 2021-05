Horóscopo del día sábado 8 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Verás lo difícil de hacer las cosas de la manera correcta en el día de hoy. No te acobardes y toma la determinación correcta.

Amor: Date la oportunidad de amar sin fronteras. No le des cabida al arrepentimiento por dejar pasar la posibilidad de ser feliz.

Riqueza: Siempre muéstrate confiado en tus capacidades cuando trates con tus superiores. Esto les dará una sensación de seguridad.

Bienestar: La vida no esta atada al destino inexorablemente. Todos tenemos la oportunidad de tomar las riendas de ella y abrirnos nuestro propio camino.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te verás asaltado por las dudas en cuestiones elementales de tu vida. No te dejes llevar por ellas, date el tiempo necesario.

Amor: Deja las inseguridades de lado el día de hoy. Los astros te favorecerán a la hora de la conquista. Adelante.

Riqueza: No te desanimes por los resultados que obtendrás en ciertas actividades en la jornada de hoy. Aprende de tus errores.

Bienestar: Procura aprender a tomar las criticas constructivas como tal. No te cierres al cambio o te será imposible evolucionar. Expande tus horizontes.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Caerás ante la impresión de que estas cometiendo los mismos errores que fueran causales de la terminación de relaciones anteriores.

Amor: Aprende a leer entre líneas en las conversaciones con tu pareja. De esta manera anticiparás sus deseos. Permanece atento.

Riqueza: No hay medias tintas cuando tienes un trabajo importante. O lo tomas con responsabilidad o lo pierdes por completo.

Bienestar: No puedes pretender que las personas que te rodean tengan idénticos gustos y opiniones que tú. Recuerda que no eres portador de la verdad absoluta.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte. No caigas en pleitos innecesario a causa de esto.

Amor: Recién luego de pasado mucho tiempo lograrás entender las acciones de aquella ex pareja. Nunca es tarde para recomenzar.

Riqueza: Sé muy selectivo con la gente por la cual te haces responsable en el ámbito laboral. Elígelos con la mayor prudencia posible.

Bienestar: Hoy dispondrás de un breve período de tiempo en tu hogar para ti mismo. Aprovéchalo para retomar las actividades de ocio que tienes en el olvido.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No importa cuanto lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre. Afronta esta difícil situación.

Amor: Tu poco tiempo libre está alejándote de tu pareja. Haz un lugar en la agenda de hoy para vivir un momento romántico con a ella.

Riqueza: Ciertas sugerencias que hicieras a tus superiores no serán tomadas de la mejor manera por ellos. Resígnate.

Bienestar: Recuerda que la fortuna sonríe a los que se arriesgan. No dudes en buscar activamente aquello que tiene la posibilidad de hacerte feliz.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Vivirás algunos momentos de tensión bastante extremos durante el día de hoy. Lo importante es mantenerse calmo y sereno.

Amor: Disfruta de este momento de profunda sexualidad y sensualidad por el que estás atravesando. No lo dejes pasar.

Riqueza: En un ambiente laboral gregario es imposible destacarse como un solitario. Deberás aprender a jugar en equipos para subsistir.

Bienestar: Aprovecha cada momento disponible que tengas para apartar tu mente de las obligaciones laborales, dejando las tensiones por detrás.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Toda buena acción eventualmente es recompensada y con creces. No te dejes atraer por el camino de lo fácil, prudencia.

Amor: Día apropiado para charlas profundas con tu pareja. Mantente abierto y dispuesto a entender todo tipo de planteos.

Riqueza: Te verás sumergido en contratiempos con tus pares laborales. No pierdas la paciencia y permanece sereno.

Bienestar: No dejes que las actitudes negativas de los que te rodean terminen afectando tu vida. Nadie puede influir en tu destino si tu no le das cabida.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Serás testigo de una revelación puesta frente a ti por el destino. No la dejes pasar frente a tus ojos, aférrate a ella.

Amor: El amor es algo difícil de controlar, te llevará hacia arriba y abajo como una monta?a rusa. No pretendas racionalizarlo.

Riqueza: Procura mostrarte dispuesto a trabajar y servicial con tus superiores, estas actitudes no pasan desapercibidas.

Bienestar: Que el fracaso y los errores no te desanimen a continuar buscando alcanzar tus metas. Asimila los golpes, aprende la lección y continua adelanto.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Te sentirás molesto y herido por actitudes que tomarán ciertos amigos cercanos para contigo. No te dejes llevar por las emociones.

Amor: Día favorable para las conquistas o para iniciar una buena amistad. Aprovecha la jornada para relacionarte con tu entorno.

Riqueza: Aprovecha al máximo la jornada para realizar todo tipo de entrevistas laborales. Buenos resultados en puerta.

Bienestar: La clave en no repetir errores está en asimilar la ense?anza que nos dejan cuando suceden. No te permitas tropezar dos veces con lo mismo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Será tu turno de pagar por tus despreocupadas acciones pasadas. Acepta con resignación el efecto del karma en tu destino.

Amor: Jornada ideal para compartir con tu pareja actividades en común, sea una película o una cena romántica.

Riqueza: Aprenderás más de lo que esperas durante la jornada de hoy, solo asegúrate de estar atento a cada lección.

Bienestar: No puedes vivir una vida desligada completamente de preocupaciones o responsabilidades. De otra forma la desperdiciarás irremediablemente.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tu habilidad para poner tus contrariedades a tu favor te será de gran utilidad durante la jornada de hoy. Aprovéchala.

Amor: No critiques los rituales de tu pareja solo por no entenderlos o estar de acuerdo con ellos. Acéptalos como parte de ella.

Riqueza: No dudes en utilizar aquel fruto de tu sacrificio para darte algún gusto ocasional. Disfruta el resultado de tu empe?o.

Bienestar: El destino no representa una pintura estática e invariable. Varia con cada decisión que tomamos y con cada camino que seguimos.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Entenderás el por que de ciertas actitudes de un amigo cercano en particular. Esto te ayudará a comprenderlo mucho mejor.

Amor: Te será imposible desvanecer la huella de tu pasado fácilmente. Será un proceso largo que requerirá de toda tu voluntad.

Riqueza: Evita realizar cualquier tipo de compra o adquisición en el día de hoy. Deja pasar las oportunidades que encuentres por ahora.

Bienestar: No caigas en viejos errores de manera continua. No tiene sentido hacer de tu vida un ciclo de equivocaciones repetidas. Aprende de ellas.a