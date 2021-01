Horóscopo del día sábado 9 de enero de 2021

Aries: Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, inscríbete en el gimnasio y comienza una dieta.

Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No hagas caso a las promesas de cambio que te hará, son mentiras.

Riqueza: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no titubear ni fracasar en los negocios.

Bienestar: No intentes luchar contra el destino, eres testarudo y siempre lo serás. Sólo trata de abrir un más tu mente a nuevas experiencias.

Tauro: Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sentirte solo y triste.

Amor: Oirás chismes sobre tu pareja que te harán dudar de su persona. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón.

Riqueza: Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste a largo plago plazo y, con esfuerzo, trabajaste duro. Felicitaciones.

Bienestar: Tienes todas las condiciones a tu favor, pero no sabes cómo utilizarlas. Sólo define qué es lo que quieres para tu vida y ve hacia ello.

Géminis: No sigas a la mayoría en sus decisiones. Sé coherente con tus pensamientos y así lograrás todo lo que te propones.

Amor: Sabes cómo complacer a tu pareja, pero ella no logra complacerte a ti. Lo mejor será que hablen de lo que les gusta a ambos.

Riqueza: Aparece la oportunidad. No rechaces esta posibilidad, porque te permitirá establecer nuevos contactos.

Bienestar: Tu hígado pide a gritos que no lo castigues con tanta comida y bebida. Es momento de hacer una desintoxicación natural para limpiar tu sistema digestivo.

Cáncer: Aparecen oportunidades de cambios laborales o mudanzas. Analízalas bien antes de tomar una decisión, pide opiniones.

Amor: Trata de que tu pareja se sienta incluida. Tu familia no termina de aceptarla, pero esta es la persona que quieres para tu vida.

Riqueza: Dejá de especular con las decisiones que toman los otros a nivel laboral. Si no te arriesgas siempre serás un perdedor.

Bienestar: Trata de separar los problemas de tu hogar de los de tu trabajo. No es conveniente mezclar, porque terminarás empeorando todo.

Leo: Quieras o no, hoy es el momento oportuno para ponerte al día con las tareas del hogar. Comienza por una buena limpieza.

Amor: La soledad está haciendo estragos en tu vida, lo mejor es que comiences a salir más con los cuidados pertinentes por la pandemia. Solamente así encontrarás el amor.

Riqueza: Alguien te ofrecerá una propuesta laboral muy tentadora, pero analízala bien porque no todo lo que reluce es oro. Ten cuidado.

Bienestar: Estás atravesando por un período de ansiedad, nada te satisface y siempre quieres más. Pero no canalices tu problema en la comida.

Virgo: Te verás arrastrado a un mar de retrasos debido a la incompetencia de profesionales a tu alrededor. Muestra tu descontento.

Amor: Hoy es el día que tanto temías. Deberás tomar una decisión respecto a que rumbo tomar en tu vida sentimental. Prudencia.

Riqueza: Serás el blanco de reprimendas por parte de tus superiores sin culpa alguna. No te irrites, solo muéstrales la verdad de lo ocurrido.

Bienestar: Hasta la libertad absoluta tiene su precio. Quien busca no apegarse a nada, tampoco tiene de que aferrarse cuando la desventura lo alcanza.

Libra: Te mostrarás muy creativo y ocurrente en el día de hoy. Tu sentido del humor logrará cambiar el ambiente a donde vayas.

Amor: Que tus recientes fracasos amorosos no condicionen tu mente a caer continuamente en el infortunio. Confía en tu suerte.

Riqueza: Tendrás acceso a información que puede llegar a presentarte una gran ventaja por sobre la competencia en el día de hoy.

Bienestar: No dejes que las situaciones que debas experimentar en la vida cambien la esencia de tu persona. Aprende tus lecciones pero no te corrompas.

Escorpio: Si quieres que los demás cambien, tú debes dar el ejemplo. Muestra lo que quieres que los demás terminen haciendo.

Amor: No dejes que nadie se entrometa en tu vida privada. Si elegiste la soledad no tienes que andar justificando nada, sé feliz.

Riqueza: No creas que tus superiores están en tu contra. Tienen un buen concepto de ti, pero debes mejorar tu relación con ellos.

Bienestar: Tu lucidez mental hará que hoy te destaques frente a varias personas. Demuéstrales que además de inteligente eres un excelente ser humano.

Sagitario: Tu salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión.

Amor: Permítele a tu pareja el hecho de sorprenderte. Con entusiasmo, ella trata de avivar la pasión, así que no seas tan aguafiestas.

Riqueza: Aprenderás de mala manera que debes prestar más atención en las correcciones que tus superiores te hacen.

Bienestar: Ir al gimnasio es muy bueno, pero en su justa medida. No hace falta que pases varias horas allí dentro. Sé más medido con tu salud.

Capricornio: Tu estado apacible se transformará cuando un familiar hable mal de ti. Trata de controlarte o terminarán a las trompadas.

Amor: Un familiar pasará por un difícil momento y tu pareja lo ayudará a superarlo. Tu familia estará feliz de su acción.

Riqueza: Crees conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la sinceridad.

Bienestar: No te abandones al destino. Si no haces nada por tu vida, nadie vendrá a hacerlo. Piensa en lo que quieres y actúa.

Acuario: Sabes que tienes un carácter bastante complicado, pero alguien logrará que demuestres una faceta que ni tú conocías.

Amor: No juzgues a tu pareja por la relación que tiene con su familia. Para ella son muy importantes, así que respétala.

Riqueza: Siempre con la sonrisa y la amabilidad a flor de piel, logras que los demás confíen en ti. Ese es el secreto de tu éxito.

Bienestar: Trata de relajarte un poco más durante estos días, porque grandes cambios están por llegar. Te haría bien practicar yoga.

Piscis: Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta manera te irá mejor.

Amor: Descubrirás que una persona que considerabas sólo amiga tiene otras intenciones para contigo. Evalúa si te gusta como pareja.

Riqueza: Alguien muy cercano está pensando en ti para que formes parte de su equipo de trabajo, y en cualquier momento te llamará.

Bienestar: No permitas que derrotas esporádicas te pongan en la concepción de que eres un perdedor. Todos sufrimos contratiempos ocasionales.