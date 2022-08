Horóscopo del día viernes 05 de agosto de 2022

Aries. Tendencia a inmiscuirte en asuntos ajenos, invadiendo terrenos vinculados con motivos afectivos que no te son propios.

Amor: Estás con nuevo ánimo y te sobra energía para compartir con quien quieres. Seductor, las miradas estarán puestas en ti.

Riqueza: Tienes el mando, no dejes pasar la oportunidad de ejercer la libertad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación.

Bienestar: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque tu buena suerte no dura toda la vida. Deberás tolerar las limitaciones ajenas y propias.

Tauro. Romperás con la rutina al planear un juego sorpresa con tu pareja o familiares cercanos, aún cuando debas hacerlo a la distancia. Aprende a innovar.

Amor: Día propicio para revisar si tu pareja realmente está obteniendo lo que desea de la relación. No pienses solo en ti.

Riqueza: Es el turno de que demuestres frente a tus superiores de lo que eres capaz. De esta oportunidad depende tu ascenso.

Bienestar: Recuerda que lo único que te hace inamovible en tu trabajo es la dedicación a él. Esto hace la diferencia a la hora de una reestructuración laboral.

Géminis. Momento adecuado para cuidar el aspecto físico. Realiza algún deporte y practica la vida al aire libre. Te sentirás mejor.

Amor: Buena racha para los sentimientos y relaciones. Se verán fortalecidos los lazos amorosos y afectivos. Aumenta el compromiso.

Riqueza: No permitas que tus gastos aumenten más rápido que tus ingresos, recuerda que el dinero se va como el agua y no viene fácil.

Bienestar: Vigila hoy tus relaciones familiares porque puede haber contactos profesionales inexplorados. Pueden ayudar en tus futuros planes y progresos.

Cáncer. Bendiciones cósmicas. La realidad será lo más parecido al mejor de tus mágicos sueños. Buen momento para comenzar de nuevo.

Amor: Las diferencias no son un problema para la pareja. No intentes controlar las cosas buenas del amor, deja que sucedan.

Riqueza: Muchas posibilidades de sentirte tranquilo respecto a tus finanzas, hay un clima de calma puesto que has trabajado para ello.

Bienestar: Mantén tu firmeza, incluso si los demás parecen flaquear. Eso ayudará a limitar los daños causados por una situación cambiante que pronto se resolverá.

Leo. A la hora de decidir sobre tu carrera, sé objetivo y evalúa los aspectos positivos y negativos. Optarás por lo mejor y tendrás éxito.

Amor: Te estás sintiendo romántico, y el amor y las emociones son tus principales preocupaciones. Podrás lograr lo que quieras.

Riqueza: Pon límites a las distracciones externas. Para tener armonía conoce y comparte con tus compañeros de trabajo. No te aísles.

Bienestar: Por mucho que te disguste, tienes que anteponer la carrera a las cuestiones personales y cambiar tu actitud si quieres evitar conflictos o estrés.

Virgo. Este mes quizá te sientas como una hoja que se deja llevar por el viento. Hay sensación de confusión y evasión.

Amor: No admitas palabras y situaciones confusas, y la relación se orientará hacia una nueva etapa. Instala certezas y no dudas.

Riqueza: Un par de hechos insólitos y no del todo auspiciosos te harán reflexionar sobre tu destino laboral. Infórmate adecuadamente.

Bienestar: Tu familia y amigos no opinan como tú, pero igualmente te quieren y te respetan. Aprende a devolverles con la misma moneda, o sea, con la tolerancia.

Libra. Tu autoestima no se encuentra muy bien luego de algunos comentarios sin sentido de unos amigos. No los tomes a mal.

Amor: Estás inventando cada día un motivo para volver a levantarte con la misma persona. Plantea un plan a futuro y toma una decisión.

Riqueza: Un ingreso extra de dinero que no tenías en tus planes se hará visible hoy y te dará un respiro para poder continuar.

Bienestar: El ejercicio te calmará y te mantendrá en forma. Debes ser más cuidadoso con la alimentación porque sufrirás problemas en el hígado.

Escorpio. Experimentarás unas ganas locas de romper con aquello que no te hace feliz. Excelente relación con los demás.

Amor: Las habladurías, celos y malos entendidos serán despejados de tu vida, no hagas caso a comentarios mal interpretados.

Riqueza: Tu originalidad en el trabajo logrará que los demás te miren con admiración y pidan tus consejos.

Bienestar: Sé muy preciso y claro al momento de comunicarte, evitándote distracciones ocasionadas por errores emocionales. Es momento de hablar.

Sagitario. Harás cambios imprescindibles para tu felicidad. Sentirás ataduras que arruinarán tu humor en el día de hoy.

Amor: En el amor como en la guerra todo vale. Busca las estrategias necesarias para conquistar a esa persona que te quita el sueño.

Riqueza: Sé prudente en asuntos de dinero y evita los riesgos innecesarios a la hora de excederte en gastos. Mejor ahorra.

Bienestar: Sé claro al comunicarte y busca que te entiendan, sin permitir que tu emotividad interfiera en tu expresión. Los demás te agradecerán el esfuerzo.

Capricornio. Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, te ponga contra la pared. Discusiones familiares.

Amor: Novedades. Días de reencuentros, uniones, ganancias y diversiones compartidas. Un amor regresa, dispuesto a todo.

Riqueza: Continúa la escala hacia el éxito, mantente atento a las oportunidades y sigue proyectos que se han quedado estancados.

Bienestar: Elige ejercicios físicos y deportes que requieran un esfuerzo sostenido pero que no sean violentos. Tus articulaciones te lo agradecerán.

Acuario. Tu ánimo es bueno y bastante optimista. Esto te llevará a tener un gran éxito en todas las tareas que emprendas.

Amor: No esperes que tu pareja entienda cuáles son tus necesidades, exprésalas con toda claridad. Evitarás muchos conflictos.

Riqueza: Si te deben dinero tienes que ser más agresivo para cobrar eso que has trabajado y no te han pagado. No regales tu esfuerzo.

Bienestar: El compartir con los demás te dará un gran alivio hoy, y te sacará algunas cosas del pecho que te ayudarán a modificar tu actitud hacia las cosas.

Piscis. Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.

Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.

Riqueza: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.

Bienestar: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz un parate y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.