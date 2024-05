Horóscopo del día viernes 17 de mayo de 2024

Aries. Extrañarás especialmente a tus seres queridos. Sucederá algo en el ámbito íntimo que te afectará más de lo que imaginabas.

Amor: Tendrás un día feliz, siempre y cuando compartas tus alegrías con alguien. Si te han herido, aceptá las disculpas y no condenes.

Riqueza: Si querés cambiar algún aspecto de tu vida tendrás muchas facilidades. Oportunidad para ponerse al día con la tecnología.

Bienestar: Podrás disfrutar de los placeres de la vida. Prepará una comida especial que te haga sentir una persona VIP.

Tauro. No comentes tus dudas con personas que no conocés demasiado. Reservate los detalles de tu vida privada para vos mismo.

Amor: No dudes en escaparte unos días con la persona que amas, será esencial para suavizar esas asperezas que hoy los separan.

Riqueza: Si alguien trata de perjudicarte en el trabajo no servirá hacerte el distraído. Hacele frente a la situación, no temas.

Bienestar: En materia legal, decidí de inmediato, el tiempo jugará en tu contra. No olvides consultar a un profesional sin importar lo que cueste.

Géminis. Tu solidaridad resultará conmovedora ante personas que te creían indiferente o frívolo. Florecen nuevas relaciones.

Amor: Tomá distancia y pensá qué es lo que estás necesitando. Quizás salves la relación y puedas renovar el compromiso.

Riqueza: De cada diez proyectos, solo tres serán redituables. No desperdicies tu energía en todos ellos, concentrate en los posibles.

Bienestar: Llamá a los amigos y pedí sostén en este trance. Deciles que no a los mezquinos intereses de los individuos, trabajá en grupo.

Cáncer. Será necesario que flexibilices tus ideas para que el placer se instale en tu vida cotidiana en todos los ámbitos de tu vida.

Amor: Conocerás a alguien con mucha personalidad que te enseñará a aplacar tus celos, posesión, control y caprichos.

Riqueza: Se genera un clima espeso, turbio, en el que intentan dejarte fuera de interesantes proyectos. No actúes con ingenuidad.

Bienestar: Aunque no sos un orador profesional, tenés el carisma suficiente como para convencer a todos e imponerte. Animate, no temas.

Leo. No te creas la gran persona como para juzgar a quien tenés alrededor. Bajá tu nivel de exigencia y hacé uso de la tolerancia.

Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Hacé lo necesario para revertir esta situación. No dejes pasar más el tiempo.

Riqueza: Se acelerarán tus proyectos económicos y tus asuntos laborales. Deberás estar preparado para afrontar nuevos desafíos.

Bienestar: Prestá atención a cómo te expresas e intenta mantener una comunicación fluida. Te ayudará para emprender esos proyectos que tenés guardados.

Virgo. Todo vale cuando se trata de ser feliz. Insistirás con alcanzar tus objetivos y con un poco de esfuerzo lo lograrás.

Amor: La intimidad es un refugio para mostrarte sin inhibiciones. La intensidad y complicidad se juegan a todo o nada en la pareja.

Riqueza: No confundas la estabilidad con inmovilidad. Probablemente creas que tu economía está estancada. Hacé tu jugada.

Bienestar: Es momento de relajarte. Buscá una buena comedia en televisión. Cambiar tu foco de atención te permitirá disminuir el agotamiento y estrés cotidiano.

Libra. Brusco cambio de opinión que permite lograr un inusual consenso te llena de satisfacciones y te acerca a tus objetivos.

Amor: El amor se vuelve crítico, las peleas pueden llevar a un punto sin retorno. No te enredes con personas muy diferentes a vos.

Riqueza: Dejá que tu socio o tu pareja se encarguen de los tratos comerciales y ocupate exclusivamente de la parte financiera.

Bienestar: Tomar decisiones, si bien no siempre es fácil, te brinda la enorme tranquilidad de no seguir las directivas impuestas por terceros.

Escorpio. Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado.

Amor: La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegurate de darle su lugar en tu corazón.

Riqueza: Poco a poco lograrás integrarte a tu nuevo entorno laboral. Hacete notar con tus superiores en cada oportunidad que tengas.

Bienestar: Aprendé a usar tu entorno para tu conveniencia propia. Utilizá cada actitud u objeto a tu alcance como una herramienta para alcanzar tus metas.

Sagitario. Te sentirás completamente a la deriva en lo que respecta a emociones. Te será imposible controlarlas o racionalizarlas.

Amor: Entrarás en constantes discusiones con tu pareja por menesteres sin importancia. Procurá evitar decir cosas que no sentís.

Riqueza: Sentís que la rutina laboral está acabando con tu creatividad. Forzate a cambiar tus hábitos y ejercitar tu mente.

Bienestar: No temas abocarte a aquella carrera que siempre deseaste, pero que has considerado no fructífera. Buscá un momento en tu vida para hacerlo.

Capricornio. Tensión sostenida en el trabajo. Aparecerán desacuerdos silenciosos que no se resuelven. Día largo, respirá y ponete en acción.

Amor: Deberás estar dispuesto a dialogar y acompañar a tu pareja a toda hora o este no será el día maravilloso que habías planeado.

Riqueza: Ideas nuevas que te permitirán mejorar tu negocio o comenzar con un nuevo emprendimiento. Te sentirás más firme y seguro.

Bienestar: Sueles disfrutar a pleno de la vida, en ocasiones de forma exagerada. Estos excesos pueden acarrearte problemas con tu salud.

Acuario. Te harás un lugar en el mundo. Después de una extensa búsqueda interior encontrarás el camino hacia tu propia felicidad.

Amor: Tu campo afectivo puede convertirse en un campo de batalla. Cuidado con lo que decís y con lo que hacés. Roces inevitables.

Riqueza: No recibirás mucho apoyo. Se te puede escapar de las manos un buen negocio. Inconvenientes laborales por tu forma de hablar.

Bienestar: Si aceptas las nuevas reglas y mirás el lado positivo de las críticas podés obtener mejores resultados que si te opones ciegamente.

Piscis. Descubrís aspectos que necesitan de tu concentración y profundidad mental. El resultado será una actitud racional ante las cosas.

Amor: La comprensión, la solidaridad y la buena voluntad abren el camino a la búsqueda de acuerdos con la persona que amas.

Riqueza: Afinar la puntería para obtener logros no implica abandonar tus proyectos intelectuales. Momento de disfrutar sin tensiones.

Bienestar: Tené una visión más global de tu vida, no agotes tu energía solo en el área laboral. Relajá tu mente, escuchá buena música.