Horóscopo del día viernes 22 de octubre de 2021

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe.

Amor: Se empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia. En una relación real siempre existen asperezas para lijar, sé paciente.

Riqueza: Día positivo en lo laboral, ya que tu capital invertido verá buenas alzas y la jornada pasará sin mayores complicaciones.

Bienestar: No puedes estar bien con Dios y con el Diablo, hay que tomar una decisión y apegarse a sus consecuencias. Respeta tus convicciones.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: El mal momento económico que estás viviendo te lleva a buscar soluciones que pondrán en vilo tu ego. Te agobiarán las inseguridades.

Amor: Notarás en tu pareja una facilidad innata para manejar las finanzas. Incorpora a estas como una actividad en común con ella.

Riqueza: No permitas que tu actitud cerrada y rígida afecte negativamente tu entorno laboral. Abre tu mente a nuevas formas de trabajo.

Bienestar: Muchas veces el esfuerzo que invertimos en buscar formas de hacer nuestro trabajo más sencillo, termina por complicarnos y retrasarnos aún más.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Las inseguridades arraigadas en tu personalidad solo te abandonarán cuando estés dispuesto a enfrentarlas con voluntad férrea.

Amor: Juntarás el valor para darle fin a aquella relación que ha traído solamente intranquilidad y miseria a tu vida. Sigue adelante.

Riqueza: Aprenderás mucho de ciertos pares laborales durante la jornada de hoy. Te verás envuelto en más de una sorpresa.

Bienestar: No pierdas la fe en tu capacidad para alcanzar tus metas y objetivos a pesar de las vicisitudes que te toque vivir. Mantén el positivismo en alto.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Te costará mucho trabajo no darle lugar a la inmadurez al tomar ciertas determinaciones durante la jornada de hoy.

Amor: Que tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir en los albores de esta pareja. Controla tus instintos.

Riqueza: Caerás presa de los favoritismos con tus superiores laborales. Dedícate a tu trabajo y deja las adulaciones de lado.

Bienestar: No dudes en cambiar si notas que aquel proyecto en el que tanto trabajaste no rinde sus frutos. Mantén la mente abierta y arriésgate a mejorar.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.

Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.

Riqueza: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.

Bienestar: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Aprovecha el día de hoy para estrechar la relación con tu pareja. Te cuestionarás tu forma de encarar desafíos y pruebas.

Amor: Muéstrate paciente con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja.

Riqueza: Experimentarás problemas con tus pares laborales durante la jornada de hoy. Evita hacer enemigos de personas influyentes.

Bienestar: Apégate a tus convicciones y decisiones si estas convencido son correctas, escucha las opiniones de los demás, pero tu toma la determinación.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Día de postergaciones, retrasos y replanteos. No apto para el inicio de ningún proyecto a futuro. Evita desarreglos alimenticios.

Amor: El diálogo es la piedra fundamental de la pareja. Este involucra dos personas que se escuchen, y no solamente que hablen.

Riqueza: No te dejes avasallar por tus pares laborales. Eres tan o más capaz que ellos. Que no te tiemble el pulso para demostrárselo.

Bienestar: No subestimes el poder del dialogo. Si logras usar las palabras de manera inteligente, podrás valerte de una poderosa arma. Usa tu mente.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Con astucia y decisión llevarás a cabo las metas propuestas. Desencuentros y malos entendidos con la familia.

Amor: Has logrado despertar los sentimientos de esa persona que te interesa desde hace tiempo. No seas tímido e invítala a salir.

Riqueza: En esta oportunidad, la suerte no estará de tu lado. No te deprimas ni te dejes caer, porque un tropezón no es caída.

Bienestar: La sinceridad es una de tus virtudes, pero cuidado con lo que dices, tanta sinceridad puede herir a alguien muy querido. Sé prudente.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Momento de equilibrio en tu vida, las cosas marchan a tu favor y un negocio que creías perdido toma fuerza y se concreta.

Amor: Tu hogar es lo más importante, defiéndelo de terceros que con engaños querrán invadirlo y destruir tu relación de pareja.

Riqueza: No te muestres intimidado por ninguna situación. Obsérvala desde distintos ángulos y encontrarás la solución inmediatamente.

Bienestar: El desprenderte de cosas viejas que están en desuso te hará sentir bien. Esto te cargará de energía positiva para seguir.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Deberás tolerar ciertos comportamientos de miembros de tu familia que lograrán ponerte más que incomodo en el día de hoy.

Amor: Evita caer en celos infundados o cualquier tipo de inseguridad respecto a los sentimientos de tu pareja. Busca dialogar.

Riqueza: Las tensiones propias de una vida vertiginosa y la constante presión laboral están malogrando tu capacidad de concentración.

Bienestar: Mantente alerta, aprovechando cada oportunidad a tu alcance para fortalecer los vínculos que tengas con tu pareja. Esto cultivará la relación.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Evita las reuniones familiares en la jornada de hoy, no contarás con la paciencia que te caracteriza para tolerar indiscreciones.

Amor: Día complicado para la pareja donde deberás sacar a relucir lo mejor de ti para solucionar los conflictos.

Riqueza: Recientes eventos te han llevado a un pico considerable de estrés y esto podría afectar seriamente tu rendimiento laboral.

Bienestar: No tendrás ningún tipo de resultados notables a menos que encuentres en ti la entereza para dar cada gota de esfuerzo que necesites.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Jornada de reunión familiar con las tensiones que esto genera. Se más que precavido y moderado con tus comentarios.

Amor: El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca distintas formas para comunicarle, a la distancia, tu amor a tu pareja.

Riqueza: No te dejes llevar por la despreocupación y el desgano. Te enfrentarás a grandes corridas si pospones tus actividades.

Bienestar: Te enfrentarás a serios problemas económicos debido a tu necesidad de fomentar las apariencias. Tus banalidades te costarán muy caro.