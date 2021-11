Horóscopo del día viernes 26 de noviembre de 2021

Aries. Época propicia para relacionarse con gente nueva y apasionante. Aprovecha para rearmar tu vida y acabar con algunas situaciones.

Amor: El cosmos juega a favor. Todo está dado para que puedas unirte definitivamente a quien tanto amas. Ningún rival podrá ganarte.

Riqueza: Controla tu dinero o, si lo gastas, ten en cuenta que probablemente te excedas. Todo dependerá de cómo valores lo que adquieres.

Bienestar: Cuando te tomes un descanso de las preocupaciones, verás que hay otras formas de distraer tu atención, más que llevar una vida socialmente activa.

Tauro. La situación es favorable si actúas con prudencia, pero puede cambiar completamente si se emplea a la ligera y no tomas precauciones.

Amor: Tus sentimientos van primero, el resto se irá acomodando. Pasa más tiempo con quien amas y disfruta de los momentos compartidos.

Riqueza: Las ventas mejorarán porque nadie podrá resistirse a tus convincentes argumentos. Estarás muy seguro de ti mismo.

Bienestar: Sé más claro en lo que quieres y deseas para tu futuro. Comienza por valorarte tú mismo y los demás reconocerán tus talentos.

Géminis. Algunos miembros de tu familia son algo cínicos y te pueden causar molestias. No los tomes en cuenta, sácalos del medio de inmediato.

Amor: Sensual y persuasivo. Ve con cuidado porque las pasiones extremas son muy atractivas, pero suelen traer peligros aparejados.

Riqueza: Debes cuidarte de robos, gastos imprudentes y discusiones por motivos económicos. Preserva tu intimidad ante extraños.

Bienestar: Intenta volver a conectarte con tu intimidad. Regálate una cena, cambia el vestuario o escucha una música tranquilizadora para renovar tus energías.

Cáncer. Una combinación de estrés y mal humor te puede llevar a hacer cosas que luego lamentarás. Trata de relajarte y evaluar las cosas.

Amor: Por más que quieras afianzar los lazos de pareja, será un mal momento para anteponer los problemas personales a los laborales.

Riqueza: Una salida te ocasiona gastos inesperados, trata de ser precavido. A este paso no llegarás a fin de mes y deberás pedir prestado.

Bienestar: Nadie te pide que te agotes en actos sociales pero puedes asumir algunos riesgos sin problemas y tendrás nuevos sitios para divertirte y pasarla bien.

Leo. Oportunidades de trabajo o nuevos compromisos que ahora tienes que cumplir y que son parte de proyectos que están arrancando, serán las sorpresas del día.

Amor: Las señales son claras, tu pareja te necesita más en casa y a eso se debe su extrema exigencia. Pon más atención a la intimidad.

Riqueza: Resurge una postergada posibilidad de viaje que te ayudará a enriquecerte en el área laboral. Aprovéchala.

Bienestar: Debes ser capaz de perdonar. Piensa que los otros no tienen la culpa de que las cosas no marchen como tú quieres, y no deben ser el blanco de tu ira.

Virgo. La mesura y la moderación serán importantes. Sentirás un estado de inquietud extrema, también contracturas y dificultad para dormir.

Amor: Cuidado con los conflictos generados por terceros con malas intenciones. Ante cualquier duda, primero consúltalo con tu pareja.

Riqueza: Alguien te alertará de un gasto inútil. Si no le haces caso perderás mucho dinero en un proyecto que no vale la pena.

Bienestar: Tranquilidad es una palabra que deberías recordar. Si te dejas llevar por los nervios, no sólo no lograrás nada, sino que empeorarás la situación.

Libra. Tu vida social se incrementa y sabrás cómo hacerte cómplice de alguien para salir y despejarte del estrés y las presiones familiares.

Amor: Pedirás a gritos un poco de soledad para aclarar tus sentimientos, pero afortunadamente sólo se trata de una crisis pasajera.

Riqueza: Dispones de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con tu vida. La razón está al servicio de tus intereses.

Bienestar: Si no dosificas los malos hábitos de tu vida, tendrás algunos problemas de salud. Tu organismo te pide un cambio y debes hacerle caso.

Escorpio. Energías negativas en puerta. El ambiente está muy cargado de celos y competencia, pero nuevas amistadas aportan aire puro a tu vida.

Amor: Enojado por cuestiones menores, te costará entregarte del todo. Sin embargo, lo harás gracias a la ternura de tu ser querido.

Riqueza: Estarás en condiciones de aprovechar bien hasta la más mínima oportunidad para hacer excelentes negocios. Sé hábil.

Bienestar: Cuídate de las corrientes da aire y de la humedad, ya que estas podrían provocarte algunos trastornos en tu salud. Realízate algún chequeo médico.

Sagitario. Debes serenarte y tomar los problemas con calma. Un buen masaje podría serte de gran ayuda para mejorar tu ánimo.

Amor: No te puedes quejar, porque tienes verdaderos amigos que están dispuestos a ayudarte. Escúchalos. Noche de conquistas.

Riqueza: No deberás dejarte vencer por la impulsividad y el sueño de ganancias fáciles. Trata de ser cauto con las inversiones.

Bienestar: Hace falta muy poco para evidenciar grandes cambios. Con sensibilidad te volverás irresistible y tus deseos se harán realidad.

Capricornio. Hoy estarás pasado de revoluciones. Sin querer, pondrás al descubierto eso que hubieses preferido ocultar toda tu vida.

Amor: No te sientes preparado para sentar cabeza. Buscarás relaciones ocasionales que puedan llenar el vacío sentimental que experimentas.

Riqueza: Si hoy haces todo lo posible para lo mejor, lo mejor es lo que conseguirás. Pon todo en juego, obtendrás buenos resultados.

Bienestar: Ordena tus emociones con mucha precisión, porque si logras ponerte de acuerdo con los seres que verdaderamente amas, superarás dificultades.

Acuario. Prueba de expandir tus horizontes y actúa con certeza. Tus cualidades intelectuales te ayudarán a tomar decisiones más acertadas.

Amor: Tiendes a empezar relaciones demasiado fantásticas como para que lleguen a buen término. Sé realista, mira en tu círculo.

Riqueza: Se requieren decisiones radicales en materia de finanzas. No las dilates demasiado, actúa antes de que termine el día.

Bienestar: A veces la manera de ver las cosas que nos pasan retrasa nuestra comprensión y asimilación. Sugerencia: todo es cuestión de querer seguir adelante.

Piscis. Organiza los gastos para que no te llegue todo de sorpresa. Inconvenientes con tu vehículo, no esperes que te pida un service, mantenlo.

Amor: Hay una inconformidad que puedes solucionar si hablas con la verdad. Habla de ti, de lo que quieres y necesitas para ser feliz.

Riqueza: En cuestiones profesionales, los desplazamientos son esenciales para prosperar. Haz nuevos contactos.

Bienestar: Alguien debe impulsarte a finalizar lo que empiezas, por tu costumbre de dejar las cosas a medio camino. Necesitas estimulación intelectual.