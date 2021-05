Horóscopo del día viernes 28 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

El cansancio y la desorganización te traerán problemas. Si llevaras un orden en tus asuntos tendrías menos trabajo.

Amor: Sé más paciente y comprensivo con los rituales de tu pareja. No desestimes sus costumbres sólo por no compartirlas.

Riqueza: Estás teniendo las primeras experiencias laborales en un ambiente desagradable y corrupto, no vayas con la corriente.

Bienestar: No le temas al exceso de trabajo. Si bien no debes extralimitarte, el reto constante te mantiene alerta y despierto ante cada situación.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Experimentarás una tendencia a tomar determinaciones impulsivamente en el día de hoy, lo que te expondrá a errores.

Amor: Encontrarás en una velada romántica todo lo que necesitabas para terminar definitivamente con los malos momentos de la pareja.

Riqueza: Procura no ser tan duro con tus pares laborales. Hoy deberás soportar constantes equivocaciones de su parte.

Bienestar: No dejes que esta situación por la que estas atravesando tome control total de tu vida y te haga perder aquello por lo que tanto trabajaste.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No dejes que tu impaciencia e incapacidad de escuchar se pongan de manifiesto en la jornada. Cuidado con tus reacciones.

Amor: No dudes en dar tu opinión a tu pareja respecto de ese inconveniente laboral que le aqueja. Hazle sentir que la acompa?as.

Riqueza: No puedes vivir sumido en un manto de negativismo y amargura. Esto está afectando tu desempe?o laboral, cuidado.

Bienestar: No permitas que las vicisitudes de la vida te hagan disfrutar de ella menos de lo que deberías. El sufrimiento es parte natural de la existencia.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No permitas que un mal inicio de jornada condene al resto del día. Lograrás superar las vicisitudes matinales.

Amor: No avances más en una relación en la que no estas completamente seguro de tus sentimientos. Aclara tu corazón.

Riqueza: Saldrán a la luz ciertos errores que habías cometido en el pasado en lo que a lo laboral se refiere. Mucho cuidado.

Bienestar: No te permitas posponer eternamente aquellas actividades que deseas, solamente para cumplir tus obligaciones. Aprende a organizar tu tiempo.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Finalmente decidirás hacer partícipe a tu entorno familiar de ciertas determinaciones que has decidido tomar en tu vida.

Amor: No gastes energías en intentar cambiar aspectos de tu pareja que sabes son inamovibles. Busca la aceptación en tu interior.

Riqueza: Deberás tomar determinaciones complicadas en la jornada de hoy. Proyéctate a futuro y elige tu decisión inteligentemente.

Bienestar: Tendrás que aprender a tomar tus responsabilidades más en serio si pretendes tener éxito a nivel profesional en algún momento de tu vida.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy será un dia positivo en todo lo referente a tus relaciones personales, ya sean personales o laborales. Expresa tus pensamientos sin temor.

Amor: No te apresures a formalizar una relación que aun se encuentra en pa?ales. Date tiempo para desarrollarla mejor.

Riqueza: Deberás poner todo de ti para poder mantenerte en la posición privilegiada en la que te encuentras en tu profesión.

Bienestar: No exijas a tu cuerpo más allá de los límites o puedes terminar perjudicándolo de manera permanente. Aprende a reconocer tus límites.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Deberás recurrir a el uso de fuertes palabras para poder llegar a hacerte entender ante los ojos de personas allegadas. Cuidado.

Amor: Deberás darle crédito a los reproches de tu pareja por algunas actitudes negativas de tu parte. Intenta modificar tus hábitos.

Riqueza: Se abrirán puertas antes cerradas para ti en el día de hoy. Tu esfuerzo mostrará sus frutos, aprovéchalo.

Bienestar: Debes tener en cuenta que la felicidad no es un estado que se pueda alcanzar, sino la suma de cada momento de alegría vivido.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Estarás a un paso de concretar las metas por las que estuviste enloquecido todo este tiempo. Hay buenas noticias en el horizonte.

Amor: Te sientes lo suficientemente cómodo con tu pareja como para llevarla un paso más allá. Igualmente, inicias proyectos a futuro con ella.

Riqueza: Si no dejas de lado tu característica inmadurez no lograrás aceptación en ningún trabajo. Mejor, enfrenta con seriedad las responsabilidades.

Bienestar: Conserva tu interés por innovar y tu curiosidad. Esto te mantendrá alerta y te permitirá no dejar de desarrollarte y crecer laboralmente.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Jornada predominantemente positiva en todo aspecto. Aprovecha este oasis de tranquilidad para descansar un poco tu guardia.

Amor: Encontrarás en ti la fuerza necesaria para vencer tu timidez y dar el primer paso para la conquista. Arriésgate.

Riqueza: No des lugar alguno a dudas a la hora de tomar ciertas determinaciones en tu lugar de trabajo. Ten plena confianza en ti.

Bienestar: Procura mantener el encanto en la pareja evitando que la rutina se pose sobre la relación. Mantente en constante estado de cambio.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Mucha paciencia con las palabras que te tocará escuchar por parte de tus seres queridos, no dejes que afecten tu sensibilidad.

Amor: Sentirás el desarraigo de tener que terminar con una pareja que llevaba mucho tiempo consumada. Mantén tu vista en el futuro.

Riqueza: Continua con este ritmo y lograrás alcanzar tus objetivos sin problemas. Pon todo tu esfuerzo y tendrás éxito.

Bienestar: Todo cambio representa un sacrificio en su inicio. Pero lo difícil es romper con la inercia, una vez en movimiento todo se desarrolla más fácilmente.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Sufrirás las consecuencias de ser confiado y arrogante. Aprenderás una dura lección que deberás recordar por siempre.

Amor: Las privaciones que estás pasando con tu pareja provocan tensiones y enfrentamientos. La frustración es mala consejera.

Riqueza: No postergues tu trabajo debido al desgano, intenta avanzar todo lo posible en el día de hoy porque se acercan conflictos.

Bienestar: No puedes confinarte a un mundo donde únicamente impera lo tangible y físico. Debes aceptar que existen cosas más allá de tu entendimiento o lógica.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te será difícil comprometerte con tu trabajo el día de hoy ya que estarás falto de energías y con deseos de volver a tu hogar.

Amor: No busques la aprobación patológica de tu pareja en cada acción que realizas. Aprende a formular tu propio criterio.

Riqueza: Busca generar tus propias ideas a la hora de invertir tu capital. No es aconsejable depender de otros en lo financiero.

Bienestar: El sufrimiento y las vicisitudes que te tocan vivir son lecciones que la vida te ense?a. Es sólo a través de ellas que logramos crecer como personas.