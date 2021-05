Horóscopo del día jueves 27 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Quizá te propongan viajes dentro del país para visitar amigos o simplemente alejarse de la rutina.

Amor: Tu pareja sabrá perfectamente cómo hacer para levantarte el ánimo y que te sientas mejor. Disponte a saborear su cari?o.

Riqueza: Consulta con algún amigo que esté en el tema sobre ese negocio que pretendes realizar. No es buen día para cerrar tratos.

Bienestar: La calma y la tolerancia amorosa son los tips del día. La tranquilidad y a veces la soledad son los mejores consejeros en los problemas del corazón.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tu tendencia retraída y tímida esta provocando que las personas que te rodean hagan juicios equivocados acerca de ti.

Amor: El futuro no esta garantizado en ninguna relación. Sino que se construye con cada paso que damos en la pareja. Recuerda esto.

Riqueza: No distraigas tu atención ni un segundo de tus responsabilidades o podrías cometer serios errores. Mucha precaución hoy.

Bienestar: Mucho de la conquista esta en estar listo para tomar riesgos a pesar de que las posibilidades estén en contra, y saber lidiar con las consecuencias.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Las reformas en el hogar o la limpieza general son las tareas más recomendables para este día. Comienza por lo más urgente.

Amor: Según las estadísticas, el ámbito laboral es buen lugar para encontrar el amor. Descubrirás que alguien se está fijando en ti.

Riqueza: Es cierto que tu situación económica mejoró, pero sería bueno no olvidar que el ahorro es la base de la fortuna.

Bienestar: No seas tan cerrado en tus pensamientos. La gente que te rodea puede ense?arte diferentes maneras de ver y enfrentar la vida.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No dejes que el orgullo sea tu consejero a la hora de decidir si reparas vínculos rotos recientemente. Escucha a tu corazón.

Amor: Caerás en cuenta de que te has equivocado con tu pareja. Deja el orgullo de lado y reconoce tu error, nunca es demasiado tarde.

Riqueza: Busca aplicar algún tipo de técnica de motivación para con tus subordinados y te sorprenderán los resultados.

Bienestar: Se precavido a la hora de tomar los consejos de las personas que te rodean. Más allá de su intención recuerda, todos somos propensos a equivocarnos.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Deberás aprender que no puedes salirte con la tuya en cada ocasión. Deja la inmadurez de lado y acepta tus errores.

Amor: Descubrirás ciertas actitudes negativas por parte de tu pareja en la jornada de hoy que merecerán un extenso diálogo.

Riqueza: Experimentarás fuertes entredichos con uno de tus pares laborales en la jornada de hoy. No te sobrepases.

Bienestar: No trates de forzar la ocurrencia de ciertos eventos o situaciones artificialmente, las cosas se darán a su debido tiempo y lugar.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No puedes ceder cada vez que enfrentas la posibilidad de un altercado con alguien. Aprende a defender tus ideales.

Amor: Procura mantenerte fuera del camino de tu pareja durante la jornada de hoy. Las discusiones estarán a la orden del día

Riqueza: Las malas noticias durante la jornada laboral de hoy parecerán no tener final, no desesperes y superarás los problemas.

Bienestar: Debes entender que vives inmerso en una sociedad, con lo que tienes que tener en cuneta las opiniones y sentimientos de los que te rodean.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Buen día para reunir a la familia y volver a decirles cuánto los quieres. Ellos se sentirán felices por semejante demostración.

Amor: Serán días en donde sentirás que las personas que conoces no son lo que necesitas. Te sentirás incompleto, pero no te desalientes.

Riqueza: Tómate las cosas con calma. Si hoy estás desocupado piensa que has sembrado bien para volver a la actividad.

Bienestar: Deja de lado los excesos, tu hígado se está perjudicando y tu salud en general también. Si te lo propones y realmente lo deseas, lo lograrás.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La fantasía creativa, en su punto máximo, te salvará de enormes dificultades, y la inspiración te llevará al lucimiento personal.

Amor: Venus te proporcionará uniones románticas y te concederá una singular inspiración para que te luzcas a través del buen gusto.

Riqueza: Hay una verdadera advertencia para aquellos despreocupados y para todos los que lleven una vida económica turbulenta.

Bienestar: No te niegues a invitaciones con personas que no conoces o de otras creencias religiosas. Puedes sacar mucho provecho de esas conversaciones.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Grandes momentos nivel profesional vivirás en la jornada de hoy. Roces y tensiones con tu pareja se darán en el transcurso del día.

Amor: Tendrás una jornada llena de disputas y pleitos peque?os constantes con tu pareja. Presta atención a tus palabras.

Riqueza: Hay oportunidades en las que es necesario dar un paso al costado para avanzar dos. Evalúa bien el camino a seguir.

Bienestar: La capacidad de comprensión e indulgencia que nos brinda el amor llega a ser casi infinita. Dale cabida a la tolerancia entre tus cualidades.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Nada mejor para hoy que levantar el tubo y llamar a esos amigos de los que hace tiempo no tienes noticias. Te alegrarán el día.

Amor: Si sigues buscando a la persona ideal, terminarás solo. La cuestión es hallar el equilibrio entre la persona ideal y la posible.

Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que tú no es motivo para sentirte en desventaja. Ella no le da crédito a lo económico.

Bienestar: Si estás pensando en dedicarle más tiempo a tu cuerpo, practicar algún deporte o salir a correr son dos buenas opciones.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Te será imposible mirar en otra dirección cunado veas que las consecuencias de tus acciones afectarán también a seres queridos.

Amor: Apoya y comprende a tu pareja. Ella atraviesa por un momento difícil y necesita sentirte a su lado. Demuéstrale tu amor.

Riqueza: Deberás poner todo de ti en la jornada para poder avanzar en ciertos trabajos atrasados desde hace tiempo. No cejes.

Bienestar: No puedes vivir constantemente preocupado por lo que dirán los demás, o no lograrás disfrutar la vida en su mayor esplendor. Debes ser tu mismo el juez de tus acciones.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Deberás dejar de lado compromisos sociales con amigos cercanos para poder cumplir con imprevistos imposibles de postergar.

Amor: Encontrarás la fuerza necesaria para acabar con la fuente de tus miserias. Dile adiós a esa relación conflictiva.

Riqueza: Terminarás tu jornada laboral antes en el día de hoy. Aprovecha el tiempo extra para cultivar proyectos personales.

Bienestar: No hagas victima a tu pareja de los estigmas que hayas sufrido en relaciones anteriores, ella no tiene porque pagar las acciones de otros.