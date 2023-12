A dos meses de la masacre de Hamas en Israel se realizó una contundente marcha por los rehenes

A dos meses de la masacre de Hamas en Israel, la comunidad judía se unió en la Plaza Vaticano, enfrente al Teatro Colón, para manifestarse en contra del terrorismo y pedir por la inmediata liberación de los secuestrados. Cientos de personas se reunieron para recordar a los muertos del ataque en los kibutz israelíes y seguir reclamando por la liberación de los cerca de 150 rehenes que continúan en cautiverio, entre ellos más de 15 argentinos.

Bajo el lema “NO al terrorismo, NO al antisemitismo, y SÍ a la inmediata liberación de todos los secuestrados”, la AMIA, la DAIA y el Congreso Judío Latinoamericano organizaron el encuentro, en el que participaron las instituciones más representativas de la comunidad judía.

La marcha fue difundida masivamente en las redes sociales bajo las consignas #ArgentinaUnida, #NoAlTerrorismo, #NoAlAntisemitismo, #YoNoMiroParaOtroLado y #LibérenlosYa. Fueron esos reclamos los que se escucharon en el centro porteño, donde se rindió homenaje a los niños, jóvenes y adultos que fueron torturados y asesinados.

En el sentido encuentro, que tuvo la conducción del periodista Ignacio Goano, hablaron familiares de secuestrados y asesinados por el grupo terrorista, y entre sus pedidos hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno argentino incluya a Hamas en la lista de grupos terroristas, además de reclamar que se avance con rapidez en la liberación de rehenes y que los organismos de Derechos Humanos se manifiesten respecto a lo que sucedió y está sucediendo en Israel.

El reclamo masivo fue por la liberación de rehenes y el pedido de paz (Nicolas Stulberg)

En ese sentido, el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela dijo, en diálogo con Infobae, que “cada organización de derechos humanos tiene que ver los derechos de las mujeres que fueron violadas y los niños quemados“. Además, resaltó: “Es un tema humanitario. Cada uno que dice que los derechos humanos le importan, los derechos humanos no tienen ni partido ni color”.

En esa misma línea se expresó también el presidente de la AMIA, Amos Linetzky. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos callan, que no levantan la voz. Que hace décadas que hablan de desaparecidos, no se por qué ahora no quieren hablar de estos desaparecidos”, afirmó en diálogo con este medio.

”Organizaciones de derechos del niño y menores no mencionan que han secuestrado bebés de sus casas, organizaciones de derechos de las mujeres no dicen nada. No escuchamos ningún grito sobre mujeres que fueron violadas y maltratadas. No hemos escuchado que levanten sus voces y esa parcialidad nos da mucha bronca”, agregó.

Respecto a la importancia de mantener el pedido activo de la liberación de rehenes, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, sostuvo que “el mundo debe entender que lo que se está viendo es la lucha del terror contra la democracia”. Aseguró también que “los antiseministas existían desde siempre, pero ahora se están animando un poco más y hay que combatirlos desde todas las trincheras”.

Los dirigentes de la AMIA y de la DAIA se mostraron conformes con la postura que ha tomado el presidente electo Javier Milei respecto a la situación en Israel. “Ya está pidiendo por la liberación de los rehenes. En la agenda internacional tenemos que tener que la gente vuelva a su casa y que podamos vivir en paz”, indicó Knoblovits.

Las personas que se acercaron a la plaza portaban un cartel con la cara de las personas que aún siguen secuestradas. Algunos otros llevaban la bandera de Israel en las manos o atada al cuello. Muchos estaban visiblemente emocionados y angustiados. Con el caer del sol empezó a correr una suave brisa que obligó algunos a abrigarse mientras escuchaban a Daniel Korin, hermano de Abi Korin, que vivía en un kibutz y fue asesinado por integrantes de Hamas.

“Fue asesinado protegiendo a su familia y a su pueblo. Los asesinados de Hamas masacraron a más de 1400 personas. Torturaron y secuestraron a chicos y personas mayores sin piedad, mostrando toda su maldad en tiempo real”, expresó. Al tiempo que resaltó, al igual que los dirigentes de las entidades judías, su sorpresa por la falta de una condena pública de algunos sectores de la sociedad internacional.

“Con mucho dolor y angustia descubrimos que el dolor extremo no genera el repudio unánime y sin concesiones de toda la humanidad. Organismos internacionales que dicen defender derechos, universidades que dicen formar a los lideres del mañana, organizaciones feministas que dicen defender a las mujeres de la violencia y dirigentes políticos que se dicen progresistas tienen peros para condenar un ataque terrorista cuya imágenes generan espanto”, sentenció.

El presidente electo Javier Milei recibirá en las próximas horas al canciller israelí Eli Cohen y a un grupo de familiares de secuestrados por el grupo terrorista, que están cautivos en los túneles de Gaza. El encuentro pautado expone la preocupación del mandatario libertario respecto a la situación de la comunidad judía y, sobre todo, de los secuestrados, que ya llevan dos meses cautivos. Una foto de la nueva etapa política en Argentina que transcurre en el medio del drama de la comunidad judía.