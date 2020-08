África a punto de llegar al millón de infectados por coronavirus

El continente africano superó hoy los 945.000 casos confirmados de coronavirus y se acerca a las 20.000 muertes, con un mapa muy desigual, en el que Sudáfrica concentra más de la mitad de los contagios y un 40% de los fallecidos.



La importante concentración de casos y muertos en Sudáfrica, país que representa menos del 5% de la población de todo el continente, tiene varias posibles explicaciones como la mayor conectividad con el resto del mundo y el cumplimiento de testeos masivos, algo que no se ve en mucho de los otros países.



Anoche, el presidente Cyril Ramaphosa argumentó que pese al creciente número de casos y fallecidos, el país está comenzando a controlar la pandemia.



"Nuestra tasa de recuperación está actualmente alrededor del 68%, la de letalidad -que es el número de muertes en comparación con el total de infectados- sigue en el 1,6 %, que es significativamente inferior a la media global", estimó Ramaphosa en el comunicado, citado por la agencia de noticias EFE



"Mientras Sudáfrica es el quinto país del mundo con más casos en el mundo, solo somos el 36 con más muertes per cápita. Por ello, debemos agradecer a nuestros profesionales sanitarios y nuestros tratamientos innovadores", agregó.



Sin embargo, hay quienes piensan que las muertes están subrepresentadas.



Entre el 6 de mayo y el 21 de julio pasados, el Consejo Sudafricano de Investigación Médica registró unas 22.000 muertes más que lo que se hubiera proyectado normalmente en base a las tendencias históricas, lo que hace sospechar que los fallecimientos estén vinculados con la Covid-19.



Como en el resto del continente, Sudáfrica no solo teme la crisis sanitaria, sino también el desplome económico provocado por la pandemia.



Sudáfrica ya estaba en recesión y prevé una contracción económica del 7,2% del PBI este año, lo que significará la peor caída en casi un siglo.