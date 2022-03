Al menos dos personas murieron en los nuevos bombardeos sobre Kiev

Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas después de que un proyectil impactara en la madrugada del lunes contra un edificio de apartamentos en Obolonski, una zona residencial de Kiev, capital de Ucrania.

"A las 7.40 hora local, se encontraron los cuerpos de dos personas muertas en un bloque de apartamentos de nueve pisos. Tres personas fueron hospitalizadas", informó el servicio estatal de emergencia (SES) en su página de Facebook.

El personal de salud tuvo que brindar asistencia médica a otras nueve personas en el lugar y rescató de entre los escombros a quince. Otras 63 personas fueron evacuadas a otros lugares de la ciudad, indicó el servicio estatal.

Las unidades del SES rescataron a 15 personas y evacuaron a otras 63, precisó el servicio de emergencias, que agregó que, aunque el fuego en el edificio se ha podido sofocar, siguen buscando posibles víctimas entre los escombros.

Otra madrugada de bombardeos y ataques

Mientras, en la región de Zitomir, al oeste de Kiev, cuatro personas resultaron heridas este lunes en un ataque con misiles lanzado por el Ejército de Rusia.

"A las 2.40 del 14 de marzo, cuatro personas resultaron heridas y siete edificios, según información preliminar, fueron destruidos como resultado de un ataque con misiles contra edificios administrativos en la aldea de Stavishche, distrito de Zhitomir", publicó el servicio estatal de emergencias en su cuenta de Telegram.

El SER dijo que prosiguen los trabajos de búsqueda de más víctimas.

Las fuerzas rusas atacaron durante la noche con artillería suburbios al noroeste de Kiev y castigaron zonas al este de la capital, según informó el lunes el jefe del gobierno regional de Kiev.

Un concejal de Brovary, al este de Kiev, murió en los combates allí y cayeron proyectiles en las localidades de Irpín, Bucha y Hostomel, que han visto algunos de los peores combates dentro de los infructuosos esfuerzos de Rusia por tomar la capital, manifestó en la televisión ucraniana el jefe del gobierno regional, Oleksiy Kuleba.

El Estado Mayor de Ucrania dijo el lunes por la mañana que las fuerzas rusas no habían hecho grandes avances en las 24 horas previas, pese a la expansión de los ataques hacia el oeste.

Las fuerzas ucranianas atacaban bases rusas y apuntaban a su capacidad logística, según el comunicado publicado por el ejército en Facebook en el 19º día de guerra.

El Estado Mayor acusó a las fuerzas rusas de tomar posiciones de disparo e instalar equipamiento militar en iglesias y otras infraestructuras civiles para que las fuerzas ucranianas no pudieran devolver el fuego. No fue posible verificar esa afirmación de forma independiente, aunque periodistas de la agencia de noticias Associated Press han visto vehículos blindados en zonas residenciales.

El aeropuerto Antonov, ubicado al norte de Kiev, fue otro de los objetivos a los que apuntaron las fuerzas rusas durante la madrugada de este lunes, según revelaron oficialmente las autoridades locales.

"En Kiev los ocupantes dispararon contra un edificio alto y la planta de Antonov", confirmó el Ayuntamiento de la capital ucraniana.

En paralelo, según informó la policía de Rivne, Rusia también llevó a cabo ataques aéreos en una torre de televisión del pueblo de Antopil, ubicado en esa región ucraniana.