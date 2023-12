Alertan sobre "la creciente amenaza de enfermedades infecciosas" en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre "la creciente amenaza de enfermedades infecciosas" en la Franja de Gaza, ante los desplazamientos forzados de familias a instalaciones superpobladas sin las condiciones sanitarias necesarias en el marco de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.



"Mientras las personas siguen siendo desplazadas masivamente en el sur de Gaza, con algunas familias obligadas a mudarse varias veces y muchas refugiándose en instalaciones sanitarias superpobladas, mis colegas de la OMS y yo seguimos muy preocupados por la creciente amenaza de enfermedades infecciosas", expresó anoche el director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta en la red social X (antes Twitter). As people continue to be massively displaced across the south of #Gaza, with some families forced to move multiple times and many sheltering in overcrowded health facilities, my @WHO colleagues and I remain very concerned about the increasing threat of infectious diseases.… pic.twitter.com/yszTuAN8Eu — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 29, 2023

En ese sentido, precisó que entre mediados de octubre y mediados de diciembre registraron cerca de 180.000 casos de infecciones del aparato respiratorio superior; 136.400 casos de diarrea, la mitad de ellos en niños menores de cinco años; 55.400 casos de piojos y sarna; 42.700 casos de erupción cutánea, incluidos 4.722 casos de impétigo (infección cutánea que provoca llagas contagiosas en el rostro); 5.330 casos de varicela; 4.683 casos de síndrome de ictericia aguda; y 126 casos de meningitis, tal como recogió la agencia de noticias Europa Press.



Sobre esto, el director de la OMS recalcó que tanto la organización como sus socios "están trabajando incansablemente para ayudar a las autoridades sanitarias a aumentar la vigilancia y el control de las enfermedades mediante el suministro de medicamentos y kits de pruebas para apoyar la detección y respuesta rápidas a enfermedades infecciosas como la hepatitis, y tratando de mejorar el acceso al agua potable, los alimentos, la higiene y el saneamiento".

Israel prometió desmantelar a Hamas para evitar que vuelva a lanzar ataques como los del 7 de octubre, cuando milicianos del grupo infiltrados desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 240, incluyendo a una veintena de argentinos.



Al menos 21.500 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, murieron en bombardeos israelíes o combates en Gaza, según el último balance difundido por el Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamas.