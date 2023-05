Ambientalistas presentaron una demanda tras el lanzamiento fallido de SpaceX

Un grupo conformado por organizaciones ambientalistas presentó una demanda contra la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), alegando que la agencia que controla la actividad aérea en ese país no examinó debidamente el daño ambiental provocado por la explosión de Starship, la nave que SpaceX intentó lanzar el 20 de abril y que estalló a poco del despegue.

La queja judicial es encabezada por las agrupaciones Center for Biological Diversity, the American Bird Conservancy, the Surfrider Foundation, Save RGV y Carrizo/Comecrudo Nation of Texas, detalló el sitio Space.com.

Grupos ecologistas apuntan a SpaceX y a la FAA de Estados Unidos

Durante la segunda quincena de abril, la firma aeroespacial de Elon Musk intentó en dos ocasiones lanzar a la órbita especial su megacohete Starship de 120 metros de altura, con el que prevé viajar a la Luna y luego de Marte. La primera prueba se canceló cuando la cuenta regresiva se aproximaba al cero, debido a problemas en válvulas de presurización. En la segunda chance, el 20 de abril, la nave explotó.

Según se indica en la demanda presentada en un tribunal del Distrito Federal de Washington, la FAA no sólo hace la vista gorda en relación a los daños en la zona provocados tras el estallido, sino que autorizó a SpaceX a realizar 20 lanzamientos de Starship por año, durante el próximo lustro.

Los ambientalistas notaron lo que ya habían revelado residentes de la zona: una lluvia de partículas en el área que circunda al sitio de lanzamiento en Boca Chica, Texas, con caída de escombros, restos peligrosos y polvillo en casas de la zona, escuelas, playas y ambientes naturales en las que viven animales en peligro de extinción. Enormes nubes de humo se forman cuando Starship se eleva desde la plataforma de lanzamiento Boca Chica, el 20 de abril. (Foto: Reuters/Gene Blevins)

SpaceX en la mira por el efecto de sus vuelos en la salud medioambiental

“El sitio de lanzamiento (…) está rodeado de parques estatales, tierras del Refugio Nacional de Vida Silvestre y un hábitat importante para la vida animal en peligro, incluidos los chorlitos silbadores, los halcones aplomados del norte, el jaguarundi de la Costa del Golfo, los ocelotes y las tortugas marinas en peligro crítico”, dijeron desde el Centro para la Diversidad Biológica.

Añadieron que los lanzamientos de cohetes y las explosiones causan un daño significativo debido al aumento del tráfico de vehículos y el intenso calor, el ruido y la contaminación lumínica de las actividades de construcción y lanzamiento. Además, indicaron que esas actividades esparcen escombros por el hábitat circundante y que han provocado incendios forestales.

“Es vital que protejamos la vida en la Tierra incluso mientras miramos a las estrellas en esta era moderna de vuelos espaciales”, dijo Jared Margolis, abogado del Centro para la Diversidad Biológica. “Los funcionarios federales deberían defender la vida silvestre vulnerable y a las comunidades (…) y no dar un pase a los intereses corporativos que quieren usar los preciados paisajes costeros como vertedero de desechos espaciales”, agregó.

Los texanos, afectados por los lanzamientos de SpaceX

Según se indica en la demanda, las actividades de SpaceX en su centro de lanzamiento Starbase también afectan a las personas que residen la zona. Por ejemplo, Boca Chica Beach es una playa pública, pero los permisos de la FAA permiten a SpaceX cerrar el acceso hasta 800 horas al año.

La FAA anunció una investigación a SpaceX

Las autoridades que regulan la actividad aérea en EE.UU. sí han iniciado investigaciones a la firma de Musk, tras los informes que señalaron que el lanzamiento y posterior explosión de Starship esparció escombros potencialmente peligrosos.

El intento de despegue perforó el suelo de concreto debajo del cohete, generando un cráter. “El material salió disparado hacia el océano”, notó CNBC, corriendo el riesgo de “golpear los tanques de almacenamiento de combustible, que se encuentran en silos”.

En la ocasión, dijeron desde el organismo que surpervisarán “el percance de la misión de prueba Starship” y que las próximas operaciones dependerán de la “determinación que cualquier sistema, proceso o procedimiento relacionado con el percance no afecte la seguridad pública”.