Animadores rusos y ucranianos se pronunciaron contra la guerra

Los dibujos animados no son ajenos a la guerra. Ante el actual conflicto en Europa del Este, centenares de animadores de Rusia y Ucrania realizaron un pronunciamiento colectivo condenando el enfrentamiento armado.

“Estamos convencidos de que la guerra no trae más que muerte, dolor y destrucción. Y nada puede justificarla. La comunidad de animación de cineastas ucranianos y rusos es unida e inseparable; hemos estado trabajando juntos, viendo las películas de los demás durante muchos años. El arte de la animación ayuda a las personas a sentirse humanas. No matar, no destruir. Unir. Y hoy nuestros hijos, nuestros hermanos son enviados a matar a aquellos con quienes jugaron recientemente en el mismo patio y vieron los mismos dibujos animados, sin distinguir si son rusos o ucranianos”, señalaron en el texto que fue difundido por el medio especializado estadounidense cartoonbrew.com.





“La animación y el arte en general siempre han estado imbuidos de un espíritu antibelicista. Creemos que las acciones militares actuales están dirigidas no sólo contra nuestros amigos y colegas ucranianos, sino contra todas las personas, la humanidad y en su conjunto. Estamos en contra de la guerra. Queremos que las palabras sobre el pueblo hermano no se conviertan en una maldita pesadilla”, finalizaron.



Entre quienes firmaron el texto, se encuentran figuras como el ruso Yuri Norstein, autor de una de las obras cumbres de la animación, “Erizo en la niebla” (1975), un corto que influyó mucho a creadores como Hayao Miyazaki.

Otras firmas destacadas son las de Andrey Khrzhanovsky, creador de la primera película animada censurada durante la época soviética; Konstantin Bronzit, nominado dos veces a los premios Oscar; e Igor Kovaylov, director de la película de los Rugrats, una serie estadounidense muy popular en los 90.





Un poco de historia



Tanto la animación rusa como la ucraniana tienen una larga historia, con muchos momentos de íntima relación y otros de distanciamiento. En la época zarista, existieron grandes creadores que pusieron a Rusia en la vanguardia de la animación. Con la Revolución de 1917, los dibujos animados llegaron a las grandes masas con la agitación y propaganda bolcheviques. Y desde mediados de la década del 30, el estudio Soyuzmultfilm generó centenares de obras animadas que compitieron en calidad con las occidentales. Actualmente," Masha y el Oso" mediante, la animación rusa alcanzó gran visibilidad a nivel mundial.



De Ucrania se sabe menos. La primera creación animada ucraniana data de hace 95 años. Todo comenzó en 1927, con “El cuento del toro de paja”, un corto de diez minutos del cual no quedó registro.



En 1934 animadores ucranianos crearon “Murzilka en África”, sobre dos niños soviéticos que salvan a un niño africano de la opresión y la crueldad de los esclavistas blancos. Se trata de la primera animación hecha en Ucrania de la que hay registro y -si se la compara con las creaciones estadounidenses del mismo periodo- es de avanzada en su antirracismo.



De 1967 data uno de los dibujos animados más característicos. Fue creado por el estudio Kievnauchfilm (fundado en 1959) a partir de una carta que mandó un desconocido haciendo una propuesta. De ahí surgió la película “Cómo los cosacos cocinan kulish”, que fue un éxito. Tanto los cosacos como el kulish, un plato basado en avena, son típicos de Ucrania. Luego de la película, se hicieron varias animaciones más con los mismos personajes.

Se siguieron haciendo varias producciones más hasta el colapso de la URSS. En la era post soviética se perdieron todos los archivos de Kievnauchfilm. Aparentemente, fueron completamente destruidos por oficiales del Ministerio de Cultura ucraniano.





El estreno de la película animada ucraniana “Mavka, la canción del bosque” estaba previsto para fines de este año.

En el nuevo milenio la animación ucraniana comenzó a renacer. En 2005, presentaron “Pobreza”, una película que recuerda por su estilo a “Pollitos en fuga”. Lejos del contexto geopolítico actual, se trata de una coproducción ruso-ucraniana.



En 2016 se estrenó “El hechizo del dragón”, la primera película animada ucraniana en 3D, con gran éxito. Fue proyectada en el Festival de Cannes.



En 2017, por el 90 aniversario de su animación, Ucrania tuvo un stand especial en el Festival Internacional de Annecy. A partir de entonces se comenzó a realizar “Mavka, la canción del bosque”, cuyo estreno estaba previsto para fines de este año en las salas ucranianas.





Marvin el Marciano es una personaje creado en plena Guerra Fría.



De Disney a South Park

La desconfianza contra Vladimir Putin se expresa desde hace tiempo y alcanzó a los dibujos animados. En 2018, el diario conservador británico The Times, había publicado un artículo en el que afirmaban que la popular serie animada destinada a las infancias, “Masha y el Oso”, era en realidad “propaganda” para el mandatario ruso. La polémica llegó a la embajada rusa en ese país, que se burló de las preocupaciones inglesas. En su cuenta de twitter se preguntaron si abrirían “un centro anti-dibujitos en algún lugar del Báltico o si incluirían en la lista de sanciones de la Unión Europea a los animadores”.



Con la guerra entre Rusia y Ucrania desatada, ya hay repercusiones en el mundo de la animación. Del lado ruso, se divulgó un material de propaganda donde expresan la posición oficial respecto al conflicto.



En Estados Unidos también hay repercusiones. En el último capítulo de la popular serie de animación para adultos, "South Park", estrenado hace unos días, fieles a su estilo irónico, se burlan de las amenazas nucleares de Putin.

Otra repercusión de la guerra en el mundo de la animación es que entre el conjunto de empresas que anunciaron su boicot a Rusia a causa del conflicto con Ucrania se encuentran los estudios Disney y Sony.

La compañía creada por Walt Disney trabajó a partir de 1941 en la confección de una gran cantidad de material educativo y de propaganda, al servicio de las fuerzas armadas y el gobierno estadounidense. Otro tanto hizo la Warner Brothers. El estudio soviético Soyuzmultfilm también generó numerosas animaciones sobre la temática de la guerra.

En la década siguiente, el genial Chuk Jones, que había realizado varias de las animaciones de proganda bélica en el período de la Segunda Guerra Mundial, creó un personaje que se mofaba de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era Marvin el Marciano, el único antagonista al que Bugs Bunny le tiene miedo. Al enfrentarse, son capaces de destruir al planeta con tal de dominarlo.





"Cuando sopla el viento" es una película animada situada en una guerra nuclear.







Películas y series animadas que abordan la temática bélica

Muchas obras animadas para adultos y para todas las edades abordan la temática de la guerra. A continuación, algunos ejemplos:



“Cuando el viento sopla” (1986): es una película británica de dibujos animados y stop motion dirigida por Jimmy Murakami, estadounidense de origen japonés. Está basada en la novela gráfica de Raymond Briggs y se realizó en colaboración con la BBC. La banda de sonido cuenta con la presencia de Roger Waters, David Bowie y Genesis. Narra lo que le sucedede a un matrimonio de jubilados que vive en una zona rural ante un ataque nuclear al Reino Unido orquestado por la Unión Soviética.



“Vals con Bashir” (2008): es una película de animación documental israelí dirigida y escrita por Ari Folman, que narra sus dificultades para recordar la Guerra del Líbano y la masacre de Sabra y Chatila. Fue nominada al Oscar.



“Avatar: la leyenda de Aang” (2005-2008): es una serie animada que se emitió por la señal infantil Nickelodeon y que fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, con Aaron Ehasz como escritor principal. Narra las aventuras de un grupo de jóvenes que debe restablecer el equilibrio en un mundo ficticio donde la Nación del fuego invadió a las otras naciones dando inicio a una prolongada guerra.



“El pan de la guerra” (2017): se trata de una película irlandesa-canadiense animada de Cartoon Saloon. Fue dirigida por Nora Twomey y producida por Angelina Jolie y Jordan Peele. Está basada en el cuento homónimo best-seller de Deborah Ellis, y narra la historia de una niña que debe hacerse pasar por varón para sobrevivir en Afganistán en el contexto del primer ascenso de los talibanes al poder. Fue nominada a los Premios Oscar.



“Flee” (2021): es una película documental de animación de 2021 danesa, dirigida por Jonas Poher Rasmussen. Cuenta la historia de un hombre llamado Amin, que tuvo que escapar de Afganistán tras la retirada soviética y el triunfo talibán. Luego de todo un periplo, llegó como refugiado a Copenhague, donde debió ocultar parte de la verdad. Fue nominada en tres categorías para los próximos Premios Oscar: como mejor película animada, película internacional y documental.



Por último, es necesario destacar al gran creador japones Hayao Miyazaki, quien expresó sus posiciones pacifistas y antifascistas en varias de sus películas. Algunas de ellas son “Nausicaa, del valle del viento” (1984), “Porco Rosso” (1992), “El increíble castillo vagabundo” (2004) y “Se levanta el viento” (2013). En 2003, ganó el Óscar con “El viaje de Chihiro” pero optó por no viajar a Los Ángeles a recibirlo ya que no quería visitar un país que estaba bombardeando a otro, en este caso Irak.