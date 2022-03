Aseguran que Rusia atacó el oeste de Ucrania por la visita de Joe Biden a Polonia

El sábado, la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, fue objeto de intensos disparos de misiles, si bien Rusia dijo que se concentraría en el este.

Según consignó la BBC, para el alcalde esta ciudad (que es un refugio para muchos de los que huyen de los combates), estos ataques tienen que ver con la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Polonia.

“Con los golpes de hoy, los agresores quieren saludar al presidente Biden que se encuentra actualmente en Polonia”, dijo. “Lviv está a solo 70 km de la frontera con Polonia y creo que el mundo necesita entender que la amenaza es muy, muy seria”.

“Siempre hay tiempo de cambiar a un dictador”, el mensaje de Biden a Rusia

Tras el discurso de Biden, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Lukasz Jasina, expresó lo que sintió al escuchar las palabras que pronunció el presidente estadounidense desde aquel país, vecino de Ucrania.

“El presidente del país más poderoso del mundo vino a Varsovia y habló muy claramente sobre la agresión rusa”, dijo a la BBC. Y siguió: “Le dijo a los rusos que siempre hay tiempo para cambiar a un dictador. Fue una experiencia muy conmovedora y profunda”.

Además, la funcionaria destacó: “Putin no puede ser aceptado de nuevo en nuestra sociedad mundial; no puede ser escuchado, no es un socio en el que confiemos”.