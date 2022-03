Aviones de combate rusos violaron espacio aéreo de Suecia

Cuatro aviones de combate rusos violaron este miércoles brevemente el espacio aéreo de Suecia, informaron las autoridades militares del país, hecho que ocurre cinco días después de que Rusia lanzara una advertencia ante posible ingreso de Suecia y Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



"En el contexto actual, nos tomamos este incidente muy en serio. Es una acción irresponsable y poco profesional por parte de Rusia", precisó el comunicado difundido por el Estado Mayor y la agencia de noticias AFP.



"Dos Sukhoi Su-27 y dos Sukhoi Su-24 violaron el espacio aéreo sueco" y los aviones de combate suecos pudieron documentarlo, agregó el texto.



"Esto demuestra que nuestra preparación es buena. Estamos en el lugar para garantizar la integridad territorial y las fronteras suecas", concluyó el documento.



La violación del espacio aéreo sueco se registró al este de la isla de Gotland, en el Mar Báltico, en momentos en que en esa misma área Suecia y Finlandia participaban en ejercicios de preparación conjunto, con buques de guerra, aviones de combate Gripen suecos y F18 finlandeses, según medios suecos.



La isla, que tiene una posición estratégica en el Mar Báltico y está a poco más de 300 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, había recibido refuerzos suecos en enero último, durante los primeros momentos del conflicto en el este de Ucrania.



Esta acción rusa se produjo luego de que el viernes pasado la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, advirtiera que un ingreso de Suecia y Finlandia OTAN generaría "graves repercusiones político-militares".



De acuerdo con la funcionaria, los Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), incluidas Finlandia y Suecia, deben tener como principio que "la seguridad de algunos Estados no debe construirse a expensas de la seguridad de otros".



Las palabras de Zajárova fueron apenas después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, revelara que había invitado a Finlandia y Suecia, que no son miembros de la organización, a asistir a una cumbre virtual de emergencia de la alianza sobre la situación en Ucrania.



La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, había declarado ante el Parlamento que el país estaba dispuesto a pedir el ingreso en la OTAN, si su seguridad nacional se ve amenazada.



Rusia rechaza la ampliación de la OTAN hacia sus fronteras y demanda que Ucrania no ingrese a la Alianza Atlántica, uno de los puntos de conflicto con la exrepública soviética.