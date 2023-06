Biden llamó dictador a Xi Jinping y Pekín respondió: "Provocación absurda"

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Xi Jinping de "dictador", un día después de que el principal diplomático estadounidense, Antony Blinken, visitara Pekín para estabilizar las relaciones bilaterales.

La declaración sonó feo en Pekín, desde donde respondieron que se trata de "una provocación política abierta" y el hecho repercutió incluso en Moscú.

China respondió el miércoles tildando de "absurdos e irresponsables" a los comentarios, además de considerarlos "una provocación política abierta", en una disputa inesperada.

Presando la fuerte insatisfacción de China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dijo que los comentarios de Biden violaron gravemente los hechos, el protocolo diplomático y la dignidad política de China.

"Son una provocación política abierta", declaró en una conferencia de prensa.

Cuando se le preguntó qué tan consciente había estado Xi sobre los movimientos del globo, Mao reiteró la explicación anterior de China de que el paso del globo a través del espacio aéreo estadounidense no fue intencional y fue causado por circunstancias fuera de su control.

"La `bocota` de Biden es un cañón suelto"

"La `bocota` de Biden es un cañón suelto", dijo Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Fudan en Shanghái.

"La confianza mutua es lo que China ha estado enfatizando, por lo que los comentarios de Biden son muy destructivos y dañinos", comentó

Wu, y agregó que los comentarios pueden no deshacer por completo lo que Blinken logró en su visita a China. Blinken y Xi acordaron en su reunión del lunes estabilizar la intensa rivalidad entre Washington y Beijing para que no se convierta en un conflicto.

Qué dijo Moscú

Interviniendo desde Moscú, el portavoz del Kremlin , Dmitry Peskov, expresó que los comentarios de Biden contradecían los esfuerzos de su secretario de Estado para aliviar las tensiones con Beijing, describiendo los comentarios como "incomprensibles".

"Estas son manifestaciones muy contradictorias de la política exterior de Estados Unidos, que hablan de un gran elemento de imprevisibilidad, Sin embargo, ese es su negocio. Tenemos nuestras propias malas relaciones con los Estados Unidos de América y nuestras muy buenas relaciones con la República Popular China", precisó Peskov.

El episodio del globo

Biden también citó que Xi estaba muy avergonzado cuando un presunto globo espía chino se desvió de su curso sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos a principios de este año, haciendo un comentario personal sobre el líder chino cuando Blinken dijo el lunes que el "capítulo" debería cerrarse .

No estaba claro por qué Biden deslizó los comentarios sobre Xi, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, después de que aseguró un tercer mandato sin precedentes como presidente y jefe del Partido Comunista, de acuerdo con un análisis de la agencia de noticias Reuters.

"La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos furgones llenos de equipo de espionaje fue que no sabía que estaba allí", comentó Biden en una recaudación de fondos en California.

No se quedó en eso: "Es una gran vergüenza para los dictadores. Cuando no sabían lo que sucedió. Se suponía que eso no iba a ir a donde estaba. Se desvió del rumbo".

Biden fue más allá y abundó en comentarios cuando expresó que China "tiene dificultades económicas reales".

Una preocupación

Biden expesó además que Xi estaba preocupado por el llamado grupo de seguridad estratégica Quad, que incluye a Japón, Australia, India y Estados Unidos: "Me llamó y me dijo que no hiciera eso porque lo estaba poniendo en un aprieto", relató.

Más adelante esta semana, Biden se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, y se espera que China sea un tema de discusión entre los dos líderes.

Otra visita

Biden dijo más tarde que el enviado climático de los Estados Unidos, John Kerry, podría viajar pronto a China.

Un día antes, el lunes, Biden había analizado que las relaciones entre los dos países iban por buen camino, e indicó que se avanzó durante el viaje de Blinken.