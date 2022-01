Bolsonaro, en "guerra" contra grupos militares por la pandemia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está en guerra con el titular de Anvisa, el almirante Antonio Barra Torres, por haber autorizado la vacunación infantil contra la Covid-19, mientras que el Ejército ha salido de la línea gubernamental y exigió a las tropas la vacunación obligatoria para retomar la totalidad de los trabajadores presenciales en los cuarteles.



Es esta situación de rebeldía al pensamiento presidencial la que ha inaugurado el año electoral de 2022, cuando el presidente aparece en un difícil escenario para la reelección, con las encuestas que apuntan que está a más de 20 puntos del líder en los sondeos, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Sin dudas el presidente y excapitán del Ejército que montó la administración con más militares incluso que la última dictadura se encuentra en posición de debilidad frente al jefe de la Anvisa, un médico de la Marina al que puso en 2019 al frente de la agencia reguladora, que es un ente autárquico del Estado y no de gobierno.



Bolsonaro acusó de "agresivo" a Barra Torres por haberlo desafiado a denunciarlo penalmente por corrupción -en una carta divulgada el sábado- luego de que el mandatario lanzara sospechas sobre la integridad de Anvisa tras haber autorizado el 16 de diciembre la vacunación de niños de entre 5 y 11 años contra la Covid-19.



"Me sorprendí con la carta agresiva. Lo único que dije es qué había detrás de los que Anvisa estaba haciendo, sobre todo porque Barra Torres fue una designación mía", dijo Bolsonaro a la radio oficialista Jovem Pan.



El mandatario sostuvo que si hubiera sabido cómo pensaba Barra Torres sobre las vacunas para los niños no lo habría designado en 2019.



Bolsonaro también avisó que criticará a Anvisa en caso de que apruebe la vacunación pediátrica con la vacuna china Coronavac. "No los quiero acusar de nada, pero algo está pasando, dentro de poco deberán decidir sobre la Coronavac en niños de 3 años y de una forma u otra habrá críticas".



El almirante Barra Torres lanzó el sábado una carta defendiendo su honor y pidiendo a Bolsonaro que lo denuncie si tiene sospechas de corrupción, luego de que Bolsonaro se preguntara 'qué había detrás' de la decisión de liberar la vacunación pediátrica.



El presidente había dicho que iba a publicar los nombres de los directivos de Anvisa para que la población sepa quién es el que autorizó a vacunar a los niños, tras lo cual todos sufrieron una ola de amenazas de muerte hasta hoy que investiga la Policía Federal.



Bolsonaro dijo que no vacunará a su hija de 11 años, Laura, y que él no está vacunado, aunque es una afirmación difícil de comprobar porque declaró un secreto de Estado de 100 años sobre su libreta de vacunación.



En la otra punta aparece un tironeo reciente también vinculado a la pandemia con el Ejército. En marzo de 2021 Bolsonaro echó a sus tres jefes de las fuerzas Armadas luego de que el titular del Ejército de entonces, Edson Pujol, se negara a abandonar las medidas sanitarias.



Incluso Pujol saludaba a Bolsonaro con el codo y con barbijo.



El mandatario se quejó de que el titular del Ejército, Paulo Sergio Nogueira, emitió un documento con directrices para 2022 en el cual aparece la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19, medidas de distanciamiento y uso de barbijo.



El domingo Bolsonaro contó que almorzó con el jefe del Ejército y que no tenía nada que reclamar sobre el asunto.



Según el diario O Estado de Sao Paulo, los militares quieren sacarse la imagen "negacionista" sobre todo luego del escandaloso paso por el Ministerio de Salud durante casi un año del general en actividad Eduardo Pazuello, hoy en retiro y asesor personal del mandatario.



"No es trivial que en la misma semana un almirante de la Marina reaccione a las acusaciones sin fundamento del presidente y que el Ejército emita directivas en perfecta disonancia con lo que piensa el presidente sobre la pandemia. Hasta los militares están perdiendo la paciencia con el capitán insubordinado Jair Bolsonaro", dice el diario conservador, que ha apoyado la agenda económica del mandatario.