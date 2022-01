Caso Madeleine McCann: Los escalofriantes detalles que dio la ex novia del principal sospechoso del crimen

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, estaba obsesionado con las mujeres con cuerpos de niñas prepúberes, según reveló su exnovia, Nicole Fehlinger.

Fehlinger, de 44 años, concedió una entrevista por primera vez para reconocer que mantuvo una relación con Brueckner cuando la niña británica Madeleine, de tres años, desapareció del apartamento de vacaciones de su familia en el centro turístico de Praia da Luz (Portugal).

"No tengo nada que ver con la desaparición y no estoy involucrada en el caso. Yo era su amante, no su cómplice", dijo la mujer después de que numerosas publicaciones la vincularan con la desaparición de "Maddie", ocurrida el 3 de mayo de 2007.

Madeleine McCann desapareció del apartamento que su familia alquiló en Praia da Luz para sus vacaciones de verano en 2007.

Negó reiteradas veces estas acusaciones ante la BKA, la oficina de investigaciones alemana.

Fehlinger se mudó en 2001 al Algarve portugués, donde cinco años más tarde conoció a Brueckner durante la fiesta de Navidad de un amigo en común. "Era amable y educado, pero luego nuestra amistad se convirtió en algo más. Estaba sola en mi casa y Christian solía venir", relató.

Fehlinger dijo que Christian Brueckner encubría un deseo de sexo violento y su fascinación por las mujeres jóvenes: "Dijo que le gustaban los cuerpos pequeños de las mujeres y que le gustaban los cuerpos de las niñas antes de llegar a la pubertad".

La mujer recordó que Brueckner la llamó para decirle que conduciría su motorhome desde la ciudad de Tomar, a más de 320 kms del Algarve, hasta su casa en Foral, a 60 kms de Praia da Luz, la noche en que desapareció Madeleine.

Christian Brueckner actualmente cumple una sentencia por violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005.

"No sé si llegó tarde esa noche y estacionó su vehículo afuera y durmió allí, y se fue esa mañana nuevamente, o no apareció", dijo.

Un mes antes de que Madeleine desapareciera, el padre de Fehlinger, Dieter, visitó Foral y se reencontró con su hijo, quien le mostró su motorhome y le dijo que fácilmente podía esconder un niño en él, según recordó en una entrevista con The Mail on Sunday.

Fehlinger dijo, en los días posteriores a la desaparición de Maddie, Brueckner expresó sus teorías sobre lo que había sucedido. "Christian dijo que podría haber sido secuestrada por el inframundo y que la policía nunca la encontrará", dijo.

"Mirando hacia atrás, su comportamiento no cambió y no parecía sospechoso después de que Maddie desapareció, pero es una persona que era buena para ocultar sus sentimientos", recordó Fehlinger, quien se separó del sospechoso en 2007.

¿Qué pasó con Madeleine McCann?

Christian Brueckner actualmente cumple una sentencia por violar a una mujer estadounidense de 72 años en 2005. Residió en el Algarve durante gran parte del período comprendido entre 1995 y 2007 y tenía dos condenas anteriores por "contacto sexual con niñas".

En junio de 2020 Christian Brueckner fue declarado como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine, hija de dos médicos británicos, pero niega su participación en el caso.

Madeleine McCann desapareció del apartamento que su familia alquiló en Praia da Luz para sus vacaciones de verano en 2007 la noche en que sus padres se fueron a cenar con un grupo de amigos a un restaurante cercano, dejando a sus hijos dormidos en el apartamento.

La familia no notó la ausencia de Madeleine hasta las 10 de la noche, cuando su padre regresó al apartamento para ver cómo estaban los niños.

La desaparición provocó una gran búsqueda internacional y una extensa investigación que continúa hasta el día de hoy sin que se sepa todavía qué sucedió con la niña.