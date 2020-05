Chile registró un nuevo máximo de fallecidos y superó los 40 mil infectados

Chile registró 27 personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que representa la cifra más alta de muertes en un día desde el primer deceso, registrado el pasado 21 de marzo, y también sobrepasan los 40.000 contagiados por coronavirus, a horas de haber iniciado la cuarentena total en la capital chilena.



"En el día de ayer, se notificaron 27 fallecidos, de los cuales suma un total de 421 personas fallecidas asociadas al coronavirus a la fecha", reveló la subsecretaria de Salud, Paula Daza, desde el Palacio de La Moneda.



La cifra supera el número de muertes reportado ayer, que alcanzó los 26 decesos, pero los contagios disminuyeron, luego de que durante tres jornadas superen los 2.500 nuevos casos.



Daza indicó que se presentaron 1.886 casos nuevos, de los cuales 1.576 presentaron síntomas y 313 fueron asintomáticos, para dejar el total de contagios en 41.428.



La subsecretaria se refirió a la cuarentena total que se vive en el Gran Santiago informando que "más de seis millones y medio de personas están en cuarentena durante esta próxima semana".



Cerró manifestando que esta cuarentena es el "más grande desafío que estamos enfrentando en nuestra historia sanitaria. Es un momento difícil, no cabe duda, sin embargo, es el momento que todos juntos debemos estar unidos".



Seguidamente, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en la actualidad existen 751 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 624 están conectadas a ventilación mecánica con 127 casos en estado crítico.

El funcionario detalló que se realizaron en la última jornada 8.813 exámenes PCR, la prueba que detecta el virus, para llegar a un total de 350.323 tests, con una tasa de positividad acumulada de 12%.



En el ámbito político, el vicepresidente del Senado de Chile, Rabindranath Quinteros, se confirmó como primer parlamentario en el país en contagiarse con coronavirus, situación que dijo haberlo "sorprendido porque me he sentido muy bien, no he tenido ningún síntoma".



El parlamentario del Partido Socialista (PS) aseguró al diario La Tercera que luego de notificársele el positivo por Covid-19 "me fui directo a mi casa y me quedé en una habitación aislado para no contagiar a mi familia. Mi médico me dijo que todo indica que soy un contagio asintomático y que eso está ocurriendo en el país".



Al conocerse este caso, en la Cámara Alta se pidió investigar a quienes estuvieron en contacto directo con Quinteros y decidió cerrar su sede, ubicada en Valparaíso, ubicado a 115 kilómetros al oeste de Santiago.



Mediante un comunicado vía Twitter, el Senado informó que el cierre es "hasta nuevo aviso" y que se realiza "con el propósito de implementar medidas sanitarias adicionales" luego de conocer el positivo del senador Rabindranath Quinteros.



Sobre este positivo, la Fiscalía Metropolitana Occidente anunció una investigación contra el senador Quinteros por haber puesto en riesgo la salud pública, según el artículo 318 del Código Penal, al haber viajado desde Santiago a la sureña ciudad de Puerto Montt sabiendo que era sospechoso de ser portador del virus.



Por otra parte, el presidente Sebastián Piñera se reunió de forma virtual con sus antecesores Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei para dialogar sobre la situación sanitaria de Chile en medio de la pandemia.



"En tiempos difíciles de pandemia, la unidad, colaboración y diálogo son fundamentales. Agradezco el encuentro, un necesario espacio de intercambio y reflexión sobre qué está pasando en Chile y el mundo. Con aporte de todos saldremos adelante", escribió el mandatario a través de su Twitter sobre la reunión.



Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno para atacar la crisis generada por el coronavirus.