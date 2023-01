China enfrenta un caos sanitario con final incierto

En China, si algo sustancial sucede en Shanghái, se suele replicar en todo el país. Los medios oficiales calculan que el 70 por ciento de los 18 millones de habitantes de la ciudad se acaba de contagiar en la primera gran oleada de coronavirus, en un país que había gambeteado casi la pandemia. Esta semana, al menos dos hospitales de la ciudad tenían cientos de ancianos internados con oxígeno, ocupando todas las camas en servicios de emergencia. Incluso atendían en la vereda, atestiguó la agencia AFP.

En la capital Beijing, la situación es similar en un invierno que recién comienza. Ya sin restricciones sanitarias, millones salen a restaurantes y centros comerciales, algunos con el 80 por ciento de sus tiendas cerradas por la crisis pandémica. En Shanghái el subte va lleno y en el Bund costero la gente sale de compras en masa. Y hay colas para entrar a Disneylandia y al parque Universal Estudios.

Fue tan inesperado el fin de la estrategia covid-cero el 7 de diciembre pasado, que en las primeras dos semanas del mes las calles de las ciudades continuaron casi desiertas: muchos se habían habituado a la vida semi-ermitaña y temían el contagio. Pero ya casi todos han vuelto a la normalidad, al contrario de los hospitales, que la perdieron absolutamente. Los medios casi no informan, pero la situación se cuela por redes sociales. El caos recién comienza y se estaría lejos del pico. Fue tan veloz la ola de contagios, que en ciertos hospitales se enfermó la mayoría del personal y siguen trabajando con fiebre.

En las primeras tres semanas de libre movimiento, el Gobierno informó 25 muertos, algo que no condice con las imágenes de colas en crematorios. En la provincia de Zhejiang, se viene informando de manera oficial un millón de contagios diarios y llegaron a atender a 408.000 pacientes con fiebre en un día, sobre una población de 64 millones. La empresa inglesa Airfinity -consultora con perfil sanitario- supone que China tendría 9000 muertes diarias por covid y el total alcanzaría el año que viene, más de dos millones.

El mayor riesgo está en zonas rurales con infraestructura sanitaria pobre y eso explotaría en las vacaciones de Año Nuevo Lunar: 415 millones de personas regresarán a su lugar de origen entre el 21 y 27 de enero, llevándole el virus a sus padres.

El punto débil es la vacunación de los ancianos. El 66% con 80 años o más, ha sido vacunado una vez (el resto ninguna). Y menos de la mitad recibió el refuerzo. Cuando aparecieron las vacunas, se priorizó a trabajadores esenciales para minimizar el daño económico. La estrategia hacia la tercera edad fue de confinamiento. Como funcionó, nunca apuraron la vacunación a mayores, que suelen rechazarla por creer en la medicina antigua. La política de cero-contagios impidió la inmunidad de rebaño. Por eso China enfrenta la tormenta perfecta, con el agravante de que sus vacunas no son de tipo ARN Mensajero, las más efectivas. Aunque la cifra oficial diga que el 90 por ciento de los chinos está vacunado, el nivel de inmunización promedio es relativamente bajo.

Se cortaron las prevenciones radicales. No era lo deseado por el Gobierno, pero las protestas a fines de noviembre torcieron el rumbo. Las movilizaciones son comunes en China por problemas puntuales y regionales. Pero estas fueron simultáneas en todo el país por una misma razón: el hartazgo que se venía gestando hacía meses. Además de pedir el fin de los encierros, una consigna oida en Beijing y Shanghái fue “abajo Xi Jinping”, algo muy osado. En paralelo, los chinos miraban la Copa del Mundo con masas en los estadios sin protección.

Si un caso de covid aparecía en una universidad, a veces los estudiantes quedaban encerrados allí 20 días, hacinados casi sin bañarse. Y es en ámbitos estudiantiles donde más se temen las protestas, como sucedió en 1989. Shanghái estuvo en cuarentena 6 meses hasta agosto pasado. Hubo ciudades que la hicieron por tres días sin un solo caso positivo: era un simulacro de catástrofe. También hubo encierros largos en fábricas de Foxconn -empresa taiwanesa ensambladora de Apple- para sostener la producción con riesgo cero, que terminaron en protestas y choques con la policía.

Ha quedado claro que las medidas radicales para frenar al covid en China, obedecían a una lógica concreta y no al camuflaje de un control político que carecía de amenazas: si se levantaban, se desbordaba todo. Porque el sistema de salud no estaba preparado. Pero las movilizaciones encendieron señales de alarma, no sanitarias sino políticas.

Al recorrer China y dialogar con la gente, se oye bastante un argumento: "nuestras condiciones de vida han mejorado muchísimo en las últimas décadas y queremos que eso siga". Se vislumbra un pacto político en que gran parte de la población demanda éxito económico, a cambio de pasividad o apoyo tácito, priorizando la estabilidad. Si el crecimiento se frena, habrá quejas por distintas vías: esta ecuación es más o menos la misma en China desde tiempos de Confucio, quien la teorizó. Los resultados virológicos, aun un poco dibujados, eran buenos. Pero los económicos no: el menor crecimiento en 50 años. Y las secuelas en la salud mental social agravaron todo.

Casi tres años muy duros de encierros intermitentes -a veces de tres meses- y testeos diarios, eran el máximo que los estoicos chinos podían aguantar. Xi Jinping tensó la cuerda del pacto social al límite y la vio temblar: la soltó sin avisar. Acaso haya asumido pagar un costo por lo que pueda suceder: un mínimo de un millón de muertos, el 0.071% de la población (en EE.UU. murió el 0,3%). Pero no pareciera que las cifras se vayan a informar. El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades lo hará una vez por mes con criterios nada transparentes. Esto generó una queja esta semana de la Organización Mundial de la Salud. Y una veintena de países comenzó a exigirle a los chinos una prueba de covid para cruzar su frontera. Se teme que en China broten mutaciones.