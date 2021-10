Científicos descubren un mundo oculto en el núcleo de la Tierra

Los científicos han descubierto un mundo oculto completamente nuevo bajo la superficie de la Tierra. Según un nuevo estudio, hay un inframundo por descubrir en el núcleo de la Tierra. Durante más de medio siglo se ha creído que el núcleo interno de la Tierra es sólido. Sin embargo, un estudio reciente ha descubierto que el núcleo interno de la Tierra es blando. Se suponía que el núcleo interno de la Tierra era una bola sólida de mineral de hierro compactado envuelto por un núcleo externo líquido.

Pero según un estudio reciente publicado en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, la firmeza del núcleo de la Tierra varía de material duro a semiblando o fundido.

Jessica Irving, sismóloga de la Universidad de Bristol en Inglaterra, dijo: "Estamos encontrando un mundo oculto completamente nuevo".

Jessica Irving, de la Universidad de Bristol, una sismóloga, explicó que cuanto más investigamos el núcleo interno de la Tierra, más descubrimientos nuevos se encuentran.

La teoría de Julio Verne

Jessica afirmó que hasta que Julio Verne publicó la novela "Viaje al centro de la Tierra" en 1864, el centro de la Tierra era un gran misterio. Según Verne, el núcleo de la tierra era hueco.

Esta idea, sin embargo, fue pasada por alto por los científicos en 1950. Según ellos el núcleo de la tierra está extremadamente caliente y presionado. Esto es demasiado para que lo maneje una persona o un dispositivo hecho por humanos.

Irving dijo: "A menos que suceda algo terrible en nuestro planeta, nunca tendremos una observación directa del núcleo de la Tierra".

Un informe fue escrito por el geofísico Rhett Butler del Instituto de Geofísica y Planetología de Hawaii y su equipo.

En cinco lugares diferentes de la Tierra, analizaron las ondas enviadas por grandes terremotos.

En cinco lugares diferentes de la Tierra, analizaron las ondas enviadas por grandes terremotos. Las ondas de compresión en línea recta, que fluyen en línea recta, y las ondas de corte onduladas, que fluyen en un patrón en zigzag, son las dos vibraciones. Dependiendo del tipo de actividad geográfica, cada forma de ola puede aumentar o reducir su velocidad y salto.

Butler notó que las ondas de luz golpeaban algunas áreas de la esfera sólida en el núcleo interno de la tierra y regresaban, mientras que otras pasaban. Si todo hubiera sido sólido, estas olas se habrían enfrentado con él y habrían regresado.

Rhett Butler y su socio lo revisaron varias veces y obtuvieron el mismo resultado cada vez. Esto indica que quizás el hierro en el núcleo interno de la Tierra se puede encontrar en formas sólidas, líquidas y blandas.

Los científicos creen que comprender mejor el núcleo interno les permitirá comprender mejor la relación entre el interior de un planeta y su comportamiento magnético. Este estudio tiene el potencial de transformar nuestra visión del campo magnético de la Tierra.