Cobra fuerza la teoría de que un misil derribó el avión en el que viajaba

El avión brasileño Embraer Legacy 600 cayó sin control como una hoja, desde el cielo. A los 19.725 pies comenzó a descender bruscamente en un día de cielo azul y blancas nubes en Rusia. Pero las imágenes lo muestran caer con una sola ala y estrellarse contra un campo en forma vertical. Signos de que algo catastrófico había sucedido en el vuelo que llevaba desde Moscú a San Petersburgo al fundador de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, su número dos, Dmitry Utkin, un ex miembro de las fuerzas especiales rusas, y otras 8 personas.

¿La venganza de su acto de traición a Putin, tras su motín dos meses atrás? Es lo que piensan todos los diarios europeos, sus gobiernos y los analistas militares.

Si bien aún no hay rastros de su cuerpo, el teléfono móvil del líder mercenario fue encontrado cerca de una de las víctimas del accidente, según informó a la red Al Jazeera una fuente política de Wagner.

Los 10 pasajeros, tres de ellos tripulantes, murieron en el accidente, investigado “bajo circunstancias sospechosas". Wagner considera que murieron en “manos de los traidores de Rusia”.

Un misil

El gobierno británico duda. Los especialistas británicos de la Fuerza Aérea consideran que “un misil aire- aire o tierra.-aire" podría haber producido el accidente”, si se analiza esa pirueta cerca de una nube blanca que rodea el avion, típico de la aproximación de un misil.

El analista militar y ex piloto de combate británico, Sean Bell, analizó el video de la caída, que da indicios nuevos.

“Los restos en el terreno muestran que fue un accidente donde no podría haber sobrevivientes. No queda nada y por eso es tan difícil la identificación de los cuerpos", dijo.

“En el video, agregó, donde se ve el avión caer, parece que la nave no tiene un ala. Al inicio del video se ve una pirueta, que parece una nube. Cuando nosotros vemos que nos lanzan misiles, esta pirueta es un índice del misil. Es cuando se acerca, en el final de su acercamiento".

Y siguió: "Esto demuestra que este avión tuvo una explosión en el interior, que lo volvió instantáneamente imposible de volar, fuera de control. Ha sido el objetivo de un misil aire aire o de tierra aire. Había muy buen tiempo, el video muestra un cielo azul. No hay otra razón por la que un avión se puede caer del cielo. Es claro que el avión de Yevgeny Prigozhin sufrió una falla catastrófica. Esto no fue un accidente natural“.

Las sanciones occidentales a Rusia han afectado la provisión de autopartes para los aviones pero no era el caso del Embraer que se cayó.

“Ningun piloto va a volar un avión que no tenga integralidad estructural. Podría tener algunas fallas menores pero nada podría llevarlo a este nivel de accidente”, según Bell.

Un avión en caída sin el menor control

El avión se estrelló verticalmente contra el piso de un campo con un estela en su cola, que Bell atribuye al combustible. Primero hubo una nube negra en el piso, que luego estalló en una bola de fuego. Fue cerca del pueblo de Kuzhenkino, en la región de Tver, a 297,73 kilómetros del norte de la capital rusa. Se dirigía a San Petersburgo, el lugar donde Prigozhin había nacido y estaba su base, aparentemente regresando de África.

El avión clausuró el “transpondedor” para no ser seguido desde tierra ni revelar su posición por razones de seguridad.

“Aunque el avión no estaba transmitiendo información de su posición, se transmitieron otros datos como altitud, velocidad, velocidad vertical y configuración del piloto automático. Son estos datos los que proporcionan una idea de los momentos finales del vuelo”, explicó Flightradar 24.

Entre las 14.49 y las 15.11, el avión ascendió a una altitud crucero de 28.000 pies. Nueve minutos después dejó de transmitir datos.

A las 15.19, el avión descendió brevemente antes de ascender a una altitud máxima de 30.100 pies. Luego volvió a descender aproximadamente a 27.500 pies antes de ascender y nivelarse nuevamente. Después comenzó a descender bruscamente y los datos finales lo mostraban a 19.725 pies.

Una investigación criminal se ha abierto en Rusia , bajo el artículo 263 del código criminal.

"El responsable el Putin"

Según Christopher Steele, el ex espía británico del MI6 en Moscú, que descubrió lo que hizo Donald Trump en su visita a Rusia y lo informó a las autoridades norteamericanas, contó que les habrían regalado a los miembros de Wagner una caja de vino en el aeropuerto de Moscú, que luego habría explotado. Hasta ahora esos rumores no se han verificado.

El ex jefe del ejército británico, Lord Dannatt cree que “lo más probable” es que “el responsable sea Putin”. Según él, Putin fue forzado a hacerlo para asegurarse su débil posición como jefe del estado ruso.

“Putin se ha debilitado desde el momento en que Prigozhin comenzó su marcha sobre Moscú dos meses atrás”, aseguró el miliar británico.

El profesor Michael Clarke, analista de defensa y seguridad del King College de Londres, cree que la responsabilidad de Putin es lo que los rusos asumen sobre el accidente. ”Putin se fortalece con esto. Pero en el largo plazo, esto aumenta el sentido del caos en las altas jerarquías de la estructura de tomar decisiones”, explicó.

Para él, había una cercanía entre la Fuerza Aérea, los servicios de inteligencia y Wagner, que puede llevar a nuevas divisiones en la élite rusa.

El avión envuelto en una bola de fuego. Foto: TELEGRAM/ @grey_zone / AFP

“Esto enfatiza las divisiones en la estructura de comando rusa. Yo sospecho que esto va a reverberar en toda Rusia”, alertó el especialista británico.

A las 9.31 de la noche, hora de Moscú, el grupo Wagner anunció la muerte de su líder. “El héroe de Rusia y verdadero patriota de su madre patria murió en manos de los traidores de Rusia”, dijeron.

¿Y ahora qué pasa con Wagner?

La gran incógnita que queda es Wagner, que está desplazada en Congo, Malí, Burkina Faso, Libia, Mozambique y Sudán, todos países con ricos recursos naturales. Desde uranio a oro, gas y petróleo, en acuerdos con gobiernos.

Un video de Prigozhin, 48n horas antes de morir, lo mostraba a él y un teléfono para reclutamiento. Nadie sabe cómo seguirá la historia cuando los milicianos habían elegido a Bielorrusia como base tras un acuerdo entre Putin y el presidente Lukashenko, luego del motín de junio.

En Europa, los líderes tienen dudas sobre el accidente. El portavoz del gobierno francés Olivier Verán dijo que “Francia tiene razonables dudas sobre como se esta reporteando el evento”.

”Prigozhin deja una terrible confusión detrás de él en varias partes del mundo, incluyendo Africa y Ucrania. Prigozhin era el hombre que hacía el trabajo sucio de Putin”,dijo.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró que “Ucrania no tiene nada que ver” con la muerte del mercenario. El Kremlin no ha hecho ningún comentario sobre la muerte aun del líder de Wagner. El presidente Vladimir Putin no habló sobre la muerte en la cumbre de los Brics y estaba viendo un concierto cuando se conoció el accidente del avión.