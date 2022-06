Con cambios inesperados, arrancó en el Reino Unido el Jubileo de la reina Isabel II

La reconciliación en público. La Familia Real abandonó todas sus diferencias y peleas para mostrar este jueves un frente unido en la ceremonia de Trooping the Colour, al inicio de las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel en Londres.

Harry y Meghan, los duques de Sussex, comparten finalmente el mismo lugar que Kate, la duquesa de Cambridge, y Camila, la futura reina consorte. Algo que no estaba previsto.

Solo el príncipe Andrew, despojado de sus títulos y patronazgos por el caso Epstein, no aparecerá en esta imagen de reconstrucción familiar, laboriosamente tejida por la soberana.

Las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino arrancaban con el Desfile del Estandarte (Trooping of the Colour) una marcha militar anual que conmemora el cumpleaños oficial del soberano desde 1760.

El jubileo se celebra con un fin de semana de cuatro días. Los festejos incluyen una misa de acción de gracias el viernes en la catedral de San Pablo de Londres, un concierto el sábado en el Palacio de Buckingham y un desfile el domingo por la tarde con miles de artistas reunidos de escuelas y grupos comunitarios de todo el país.

Se esperaba que organizaciones vecinales y particulares celebraran miles de fiestas callejeras en todo el país, una tradición iniciada con la coronación de la reina en 1953.

El príncipe Carlos y su esposa son conducidos a al Palacio de Buckingham. Foto: Aaron Chown / AFP

Mensaje de la reina

En un mensaje escrito con motivo de su Jubileo, la reina dio las gracias a los británicos y ciudadanos de la Mancomunidad que participaron en la organización de celebraciones. Para muchos, la ocasión es la primera oportunidad de un gran festejo desde que comenzó la pandemia del coronavirus hace más de dos décadas.

"Sé que se crearán muchos recuerdos felices en estas ocasiones festivas'', dijo Isabel.

"Me sigue inspirando la buena voluntad que se me muestra, y confío en que los próximos días ofrezcan una oportunidad para reflexionar sobre todo lo conseguido durante los últimos 70 años, mientras miramos al futuro con confianza y entusiasmo'', dijo.

La batalla del balcón

Todos observarán la ceremonia desde la oficina del Mayor general, la antigua oficina del Duque de Wellington, con una espectacular vista al desfile. Así se resolvió la "batalla del balcón" del Palacio de Buckingham al que Harry y Meghan no pueden acceder por su condición de realeza exiliada.

Primero aparecerán los Sussex. Aún no se sabe si tendrán a sus hijos con ellos. Si lo hacen, será su presentación en sociedad ante los británicos. A ellos se unirán Camilla y Kate, que llegarán a este enorme pista detrás del Foreign Office y Downing St , desde el Palacio de Buckingham, así como otros miembros de la realeza, incluidos todos los nietos de la Reina y sus cónyuges.

La Reina, que ha tenido problemas de movilidad, permanecerá en el Palacio de Buckingham y saldrá al balcón con su primo, el Duque de Kent, coronel de la Guardia Escocesa, para recibir el saludo del Regimiento Montado de Caballería de la Casa.

Más tarde se le unirán en el balcón miembros de la familia real que trabajan, incluidos el Príncipe de Gales , su esposa Camilla y el Duque y la Duquesa de Cambridge y sus hijos. Pero no los Sussex.

La Guardia Real lista para el desfile. Foto: Paul Ellis/ AFP

Una coreografía salomónica para resolver los problemas de movilidad que la afectan y las diferencias de status que ha generado la partida de Harry y Meghan a California para tener una vida independiente, más la brutal pelea entre ellos y los miembros de su propia familia.

El príncipe Carlos, heredero al trono, liderará ceremonia a caballo en su papel de coronel de la Guardia Galesa, saludará e inspeccionará las tropas de la División de la Casa en nombre de la Reina. A él se unirán William, el duque de Cambridge, que es coronel de la Guardia Irlandesa, y la Princesa Real, que es coronel de los Blues and Royals.

Los otros miembros de la realeza en la procesión del carruaje serán el conde y la condesa de Wessex y sus hijos, el duque y la duquesa de Gloucester y el vicealmirante Sir Tim Laurence.Lord Snowdon y su hermana, Lady Sarah Chatto, también fueron invitados al evento con sus familias.

La reina del envió el auto

Harry y Meghan volaron desde California, en un avión privado durante 12 horas desde Santa Bárbara, para participar en los cuatro días de celebraciones, que marcan los 70 años de la Reina en el trono.

La soberana envió su histórico Land Rover negro, una combi y su seguridad para recibirlos en el aeropuerto de Farnborough en Hampshire. Los esperaron en la pista y los acompañaron los 40 minutos de viaje hasta Frogmore Cottage, su casa al lado del palacio de Windsor, donde vive la reina.

El Palacio de Buckingham, vestido de fiesta. Foto: HANNAH MCKAY /AFP)

Esta será la primera vez que Meghan se reúna con el resto de la familia real desde la ocasión notablemente helada en marzo de 2020, cuando ella y Harry se unieron a William y Kate para el servicio de la Commonwealth en la Abadía de Westminster.

No se sabe si los Sussex regresarán al palacio de Buckingham. Una fuente dijo que los miembros de la familia real tradicionalmente se reunían en el palacio tras la ceremonia, pero no había una "regla estricta". Se espera que la Reina almuerce en el palacio de Buckingham, antes de regresar al Castillo de Windsor, donde se ha mudado en forma permanente. Este jueves es su cumpleaños oficial pero no el verdadero.