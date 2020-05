Covid-19: Rusia sumó casi 11 mil nuevos contagios en las últimas 24 horas

Rusia sumó hoy 10.633 nuevos casos de coronavirus, la mayor cifra de contagios en un solo día, y aunque la potencia aún no se ubica como uno de los países más golpeados del mundo, sí parece consolidarse como uno de los brotes que más crecen en la actualidad.



En total, el país registra 134.687 casos de coronavirus y 1.280 muertos, entre ellos 58 de las últimas 24 horas, según informó hoy el gobierno y citó la agencia de noticias EFE.



Rusia aún está lejos de los principales brotes de Estados Unidos y de Europa, pero se está acercando, especialmente a esta última, de manera muy acelerada, especialmente dado que países como España, Italia y Reino Unido están viendo un desaceleramiento de sus curvas de contagio.



En cambio, el número de muertos ruso no está creciendo de manera tan acelerado y aún se mantiene muy lejos de las potencias europeas.



La cartera de Salud rusa destacó hoy que la cifra de las muertes totales no aumentaron significativamente en comparación con los números de infecciones y una de las explicaciones que proponían los medios locales es que el crecimiento de casos se debe a un mayor testeo.



Pese a la elevada cifra de contagios en Moscú, el alcalde de la capital rusa, Serguei Sobianin, advirtió que los estudios y modelos matemáticos muestran que la cifra real de contagiados se sitúa en torno al 2% de la población de la ciudad.



Moscú, donde se concentra el principal brote del país, aumentó hasta 40.000 la cantidad de testeos diarios.



Uno de los casos detectados en los últimos días es el del primer ministro Mijail Mishustin, quien fue hospitalizado y reemplazado en sus funciones por su vice, Andrei Belousovk.



El gobierno mantiene firme la cuarentena en Moscú hasta el 11 de mayo, inclusive, y no habló aún de una flexibilización. Aseguró que dependerá de cómo evolucione la situación epidemiológica.