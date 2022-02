Crisis en Ucrania: Estados Unidos canceló reunión clave con Rusi

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó en las últimas horas que canceló la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, prevista para este jueves 24 de febrero. El anuncio se produjo luego de que Moscú reconociera la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, lo que Washington calificó de "invasión" rusa a Ucrania.

"Ahora que vemos que la invasión está empezando y que Rusia ha dejado claro su rechazo total a la diplomacia, no tiene sentido seguir adelante con esa reunión en este momento", afirmó Blinken en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba.

El secretario de Estado señaló que consultó con "aliados y socios" y estos están de acuerdo con su decisión. "Hoy he enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores (de Rusia), Serguéi Lavrov, informándole de ello", agregó. Sin embargo, Blinken subrayó que Washington buscará una solución diplomática a la crisis para "evitar el peor de los escenarios".

"Nosotros y nuestros socios estamos abiertos a la diplomacia, pero Moscú tiene que demostrar la seriedad de sus intenciones. En las últimas 24 horas ha demostrado lo contrario", manifestó. Asimismo, el funcionario estadounidense apuntó que las declaraciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, demuestran que ve a Ucrania como una entidad "subordinada" a Rusia y "no como un Estado soberano, con derecho a la integridad territorial y a la independencia".

Blinken argumentó que Moscú intenta someter a Kiev o restaurar su esfera de influencia y no impedir la expansión de la OTAN. "Está absolutamente claro, por lo que hemos visto en las últimas 24 horas, que esto nunca fue sobre Ucrania y la OTAN como tal. Lo que Putin dejó claro es que se trata del completo sometimiento de Ucrania por parte de Rusia. Se trata de restaurar el Imperio ruso, y si no, la esfera de influencia, y si no, la completa neutralidad de los países que rodean a Rusia", dijo.

Además, el secretario de Estado estadounidense advirtió que, si Rusia sigue actuando de esta manera, Estados Unidos responderá con más sanciones. "Intensificaremos nuestras sanciones si Rusia sigue intensificando la situación", añadió.