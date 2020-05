Cuidar lo conseguido, la carta que escribió Alberto Fernández para la sociedad argentina

En la tarde del domingo el presidente Alberto Fernández compartió un profundo mensaje por medio de las diversas redes sociales. Tras el anuncio que llevó a cabo el viernes, el mandatario nacional optó por expresarse a través de un extenso texto al que tituló “Cuidar lo conseguido”, que rápidamente se viralizó en las diversas plataformas digitales.

En un primer tramo, Fernández le agradeció a la sociedad el esfuerzo de cumplir con la cuarentena obligatoria que implementó a partir del avance de la enfermedad. “Soy muy consciente de que es un esfuerzo colectivo y conozco las dificultades que genera la pandemia en las familias y en cada persona”, manifestó.

“Cuando iniciamos la cuarentena, la cantidad total de casos en el país se duplicaba cada 3,3 días. Hoy, a nivel nacional, hemos logrado que se dupliquen los casos cada 25 días. Más de dos tercios de los nuevos casos son en el Área Metropolitana de Buenos Aires“, explicó.

Posteriormente, se refirió a quienes apuntan contra la medida de prevención y aseguró que terminar con el confinamiento en otros países “solo ha servido a aumentar el contagio y las muertes, sin evitar el deterioro económico”. Y agregó: “No hay país capaz de impedir la entrada y la expansión del virus”.

“Aprender a convivir con el virus significa que antes de construir una nueva vida cotidiana sin las restricciones actuales, necesitamos fortalecer la prevención para evitar el contagio.Por eso, es clave respetar las normas de distanciamiento social y continuar con el hábito de lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara, usar barbijos cuando salimos, ventilar ambientes y comunicarse por teléfono con un médico o una autoridad sanitaria si tenemos síntomas”, señaló el jefe de Estado.

Alberto Fernández aseguró que la cuarentena “nos pone a prueba como sociedad”

Sobre la finalización del comunicado, Alberto Fernández remarcó: “Ante situaciones de contagio, hay que ocuparse rápidamente de cada caso, se trate de una localidad, una institución o un barrio. Hay que seguir las recomendaciones de aislar a las personas contagiadas y a sus contactos“.

Y agregó: “Nadie quería vivir este tiempo doloroso, pero no nos queda más remedio que convivir con el virus. Por eso, lo que iniciamos es un proceso dinámico donde habrá que reducir y a veces incrementar las medidas de cuarentena. Este es el nuevo desafío que nos pone a prueba como sociedad“.

Por último, el líder del Frente de Todos sostuvo: “Es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas. Este es un acuerdo que hemos construido los argentinos: cuidar a todos, a todas y a todes. Nadie se salva solo. De esta situación saldremos juntos. Cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo“.