Difunden el video del primer caso de una tarántula gigante que se alimenta de una zarigüeya

El impactante video de una tarántula gigante que se alimenta de una zarigüeya forma parte de un artículo titulado «Ecological interaction between arthropods and small vertebrates in a lowland Amazon rainforest«, «Interacciones ecológicas entre artrópodos y pequeños vertebrados en un bosque tropical de tierras bajas de la Amazonia” en español. Este fue publicado en la revista científica “Amphibian & Reptile Conservation”. Ya que, en opinión del biólogo Daniel Rabosky, hay poca valoración en la comunidad científica sobre los casos de depredación de vertebrados por parte de artrópodos.



«Este video, que fue capturado en la Amazonia de Perú, ofrece un claro ejemplo de las muchas conexiones que dan forma a las redes alimentarias, y proporcionan información sobre una fuente importante de mortalidad de vertebrados que parece ser menos común fuera de los trópicos”, declaró Rudolf von May, un investigador postdoctoral en la Universidad de Michigan.

Los biólogos registraron hasta 15 casos en los que los depredadores arácnidos cazaban presas vertebradas. Algunos ejemplos son: ranas, lagartos, serpientes y mamíferos.

Por otro lado, un experto en zarigüeyas del Museo Americano de Historia Natural confirmó que habían documentado la primer tarántula gigante que se alimenta de una zarigüeya . El infraorden Mygalomorphae es un grupo de arañas de cuerpo y patas gruesas que incluye a las tarántulas.

“Estábamos bastante emocionados e impactados, y realmente no podíamos creer lo que estábamos viendo”, dijo Michael Grundler. “Sabíamos que estábamos presenciando algo muy especial, pero no sabíamos que era la primera observación hasta después del hecho”, agregó.