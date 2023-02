Dos gemelas argentinas se tiraron de un balcón en Barcelona

Una nena argentina de 12 años murió y su hermana gemela está en grave estado luego de que ambas cayeran desde un tercer piso del edificio en el que vivían en Barcelona, España. En el balcón del departamento los investigadores encontraron dos cartas escritas a mano y firmadas por ambas.

El hecho sucedió en el número 4 de la calle Estación del municipio de Sallent, donde recientemente ambas hermanas se habían mudado junto a su familia.

Pese a que varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del servicio de emergencia local llegaron rápidamente al lugar alertados por un llamado, una de las gemelas murió en el lugar. En tanto, la otra fue trasladada al hospital Parc Taulí de Sabadell, donde permanece internada en estado crítico.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Fuentes del Ayuntamiento de Sallent indicaron que la familia es de origen argentino y que estaban viviendo en Barcelona desde hace aproximadamente dos años. Al momento del hecho, el padre de las hermanas se encontraba haciendo quehaceres en otra parte de la casa.

Investigan si fue un caso de bullying

Mientras avanza la investigación, vecinos y familiares de las gemelas dieron la hipótesis de que ambas quisieron quitarse la vida por ser víctimas de bullying en el colegio.

Fuentes cercanas a las gemelas aseguraron a La Vanguardia que ambas estaban pasando un mal momento en la escuela y una “situación de incomodidad” con alguno de sus compañeros desde que habían llegado a Sallent.

Los voceros explicaron que las hermanas eran insultadas y recibían burlas por su acento argentino.

Kevin, un primo segundo de ambas, reveló: “Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie, pero había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”.

Además, un vecino afirmó: "Son dos criaturas muy bonitas. Sé que tenían depresión y sufrían bullying en la escuela".

Sin embargo, el Departamento de Educación indicó este miércoles que la investigación policial descarta la hipótesis del acoso escolar, según publicó el mencionado medio.

Además, el diario Regió7 publicó que las niñas recibían ayuda de psicólogos del instituto al que acudían, pero el centro no había detectado problemas de acoso escolar.

El Ayuntamiento decretó tres días de duelo y suspendió todos los actos públicos que estaban en agenda, incluidas las celebraciones del Carnaval.