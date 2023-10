EE. UU.: Mike Pence se retiró de la carrera electoral hacia la presidencia

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence se retiró de la carrera electoral hacia la Casa Blanca para 2024, durante su participación en una tradicional reunión republicana que se celebra en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Pence dio un giro sorpresivo en su discurso ante el encuentro anual de la Coalición Judía Republicana (RJC), junto a influyentes donantes del partido: "Vengo a decirles que me queda claro que no es mi hora".

El exfuncionario de Donald Trump aseguró: "He decidido suspender mi campaña para presidente. Al pueblo estadounidense, le digo que no es mi hora, pero sigue siendo el momento de ustedes". Ante la ovación de pie por los presentes definió: "Estoy dejando esta campaña, pero les prometo que nunca dejaré de luchar por los valores conservadores".

“There is a time for every purpose under Heaven.” After traveling the country the past six months, it has become clear…this is not my time.



As we leave this campaign, we do so with grateful hearts. I will always be grateful for the opportunities my family and I have been given… pic.twitter.com/bsmc94Lxjw

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 28, 2023