EEUU acusó a Rusia: "Pone en riesgo los principios dictados tras las guerras mundiales"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este viernes que el mundo no puede permitir que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ponga en riesgo los principios fundamentales establecidos tras las dos guerras mundiales" y subrayó que ningún país puede "dictarle" a otro las decisiones sobre su futuro.



"Lo que está en riesgo es la vida de los ucranianos y, más allá, son los principios fundamentales que establecimos juntos tras las dos guerras mundiales", expresó el funcionario en Bruselas, donde participará de forma extraordinaria de un Consejo de Exteriores de la Unión Europea (UE).

"Un país no puede cambiar las fronteras de otro por la fuerza (...), un país no puede dictar las decisiones de los ciudadanos de otro país sobre su futuro", expresó el funcionario estadounidense quien consideró que es algo del "pasado" el concepto de las "esferas de influencia, donde un país subyuga a sus vecinos contra su voluntad".



"Si permitimos que esos principios se violen, como Putin está haciendo ahora, con impunidad, se abrirá una caja de Pandora de peligro no solo para nosotros sino para todo el mundo", afirmó Blinken, según los medios locales.



Además, felicitó a Europa por la reacción que ha tenido ante la invasión rusa a Ucrania tanto en materia de sanciones como en ayuda a los ucranianos y consideró "vital" el esfuerzo del presidente Joe Biden para volver a "energizar" las relaciones con la UE.



"Estamos enfrentando juntos una guerra elegida por Putin, no provocada, injustificada y con consecuencias horribles para gente real, padres, madres, niños. Estamos comprometidos a todo para detenerla", afirmó el secretario de Estado.