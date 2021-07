EEUU: alumnos y profesores vacunados podrán dejar de usar barbijos

Los alumnos y profesores vacunados contra el COVID-19 ya no necesitarán usar tapabocas en el aula en Estados Unidos cuando comience el año escolar, según recomendaciones de las autoridades de salud, actualizadas el viernes.

Estas nuevas recomendaciones para escuelas primarias y secundarias están alineadas con las relacionadas con los adultos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían anunciado en mayo que los estadounidenses vacunados podrían dejar de usar barbijos, pero los consejos de salud para las escuelas siguieron entonces recomendando su porte.

“En el interior, se recomienda el uso de mascarillas para personas que no hayan sido vacunadas completamente”, señalan las nuevas recomendaciones. “Ello incluye a estudiantes, profesores y personal”, escriben los CDC, que constituyen la principal agencia federal de salud pública del país.

Sin embargo, los establecimientos siguen siendo libres de seguir estas instrucciones o no. “Dependiendo de las necesidades de los habitantes, los funcionarios escolares pueden decidir que el uso del barbijo sea un requisito universal (es decir, obligatorio independientemente del estado de vacunación)”, especifican los CDC.

Esas razones pueden incluir una alta tasa de transmisión del virus a nivel local, o incluso “dificultades para hacer cumplir las instrucciones para el uso de mascarillas que no son universales”.

Las autoridades sanitarias destacan que la reapertura de las escuelas para las clases “presenciales” es “una prioridad” y enfatizan la necesidad de generalizar en lo posible la vacunación, “una de las estrategias más importantes para ayudar a reanudar la actividad escolar de manera segura”.