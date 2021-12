Efecto Ómicron: el Reino Unido registra 120 mil casos de Covid, un nuevo récord

Reino Unidos registró el jueves casi 120.000 casos nuevos de coronavirus, un récord en pleno aumento de las infecciones por la variante Ómicron que llevaron a restricciones en algunas regiones. Tras haber superado el miércoles (por primera vez desde el inicio de la pandemia) la barrera de los 100.000 casos diarios, Reino Unido registró 119.789 casos en 24 horas, un aumento del 50% en los últimos siete días, y 147 muertos, informó la agencia AFP.

En este país, donde la pandemia provocó 147.720 fallecidos, el gobierno apuesta por una vasta campaña de vacunación con dosis de refuerzo para volver al ritmo anterior a ómicron.

Las únicas restricciones que se han tomado de momento son la vuelta de la mascarilla en el interior, recomendar el teletrabajo e introducir el pasaporte sanitario para grandes eventos y discotecas.

También se redujo de 10 a 7 días el periodo de aislamiento de las personas contagiadas, a condición de que den negativo al cabo de este plazo, porque la rápida expansión de Ómicron está perturbando el funcionamiento de hospitales, empresas de transporte, restaurantes, teatros.

En este marco, asesores científicos les informaron a dos ministros que Gran Bretaña se encuentra en "una fase incierta y potencialmente peligrosa de la pandemia". Pero este miércoles llegaron un exceso de datos y poco a poco está emergiendo una imagen nueva de sus características.

Está empezando a acumularse evidencia de que es menos probable que Ómicron cause enfermedades graves como la variante Delta. Pero también ha quedado claro que las personas vacunadas pueden enfermarse gravemente. No hay garantía de que un aumento en los casos no abrume al servicio de salud británico.

La escasez avanza sobre la isla

Mientras tanto, en la víspera de las fiestas de fin de año, la escasez también avanza en aquellas latitudes. Los británicos apelan al espíritu de resistencia de los “blitz” para superar la falta de algunos elementos básicos de su canasta alimentaria, que no estarán en la mesa de las próximas fiestas. Una mezcla de las secuelas del Brexit y la ruptura de la cadena de suministros que provocó la pandemia del Covid afectan a la isla.

El tradicional pavo será difícil de encontrar, a pesar que han contratado a trabajadores polacos y Europa del Este por dos meses. No dan abasto ante el retraso. Los chocolates han desaparecido, junto a los tradicionales arbolitos de Navidad naturales y juguetes electrónicos para los chicos.

Las empresas automotrices no consiguen los productos que deben llegar de India, Japón o China para sus líneas de producción. Producen menos. En todo el mundo, las automotrices enfrentan el mismo problema por la falta de autopartes, de microchips.

El comercio avícola también se ve muy afectado por la escasez de mano de obra. El British Poultry Council estima que hay casi 7.000 vacantes en todo el sector. Los agricultores advierten sobre una escasez de pavo en Navidad porque los cambios de visado para permitir la contratación de mano de obra extranjera han llegado demasiado tarde.