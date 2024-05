El Beato Carlo Acutis será proclamado santo

El Papa Francisco ha aprobado este 23 de mayo un milagro atribuido a la intercesión del Beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que falleció a los 15 años y fue beatificado en 2020 en Asís. Con este nuevo decreto, el joven que amó profundamente la Eucaristía será proclamado santo.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado esta mañana que el Papa Francisco ha decidido convocar un Consistorio, — con fecha aún por determinar — en el que se canonizará a Carlo Acutis junto a los beatos Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis, y Elena Guerra.

Según el comunicado, durante la audiencia concedida esta mañana al Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Santo Padre ha autorizado al mismo Dicasterio promulgar los Decretos relativos a 2 Beatos y 6 Siervos de Dios, así como varias canonizaciones.

Entre ellos se encuentra Carlo Acutis, un adolescente que padeció leucemia y cuya sorprendente vida y amor por la Iglesia despertó interés en todo el mundo. El joven fue declarado Venerable en 2018 y Beato el 10 de octubre de 2020.

Carlo Acutis falleció el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco. Inicialmente, hubo informes de que su cuerpo se encontraba incorrupto, pero no fue el caso. No obstante, yace en reposo en una tumba de vidrio, donde puede ser venerado de forma permanente.

El milagro

Su historia es conocida por muchos. Muy joven, un talento de la primera época de Internet junto con un gran corazón hacia cualquier persona, ya desde niño y especialmente hacia sus coetáneos, a los que ayuda todo lo que puede. Un adolescente precoz de inteligencia y alma, como corresponde a alguien que nació original pero no morirá siendo una fotocopia. En 2006, con 15 años, Carlos Acutis ya había abierto el camino de lo que significa tener fe, amar a la Iglesia y a los pobres, y traficar su creatividad en la red para dejar un mensaje -con su exposición sobre los milagros eucarísticos- que no se consume perdiéndose como tantos algoritmos. En octubre una leucemia fulminante se lo lleva, pero no lo que construyó. El Papa Francisco lo beatifica en 2020 en Asís, donde ahora descansa en el Santuario de la Expoliación, meta de interminables peregrinaciones.

Y es aquí donde comienza la extraordinaria historia del milagro que conducirá a la canonización de Carlos. Entre los numerosos peregrinos que acuden a la tumba, el 8 de julio de 2022, un viernes, hay también una mujer, Liliana, de Costa Rica. Se arrodilla, reza y deja una carta, palabras de esperanza que envuelven la peor angustia de una madre. Seis días antes, el 2 de julio, su hija se cayó de la bicicleta por la noche cuando volvía a casa, en el centro de Florencia, donde la niña estudia desde 2018. Las noticias que llegan del hospital Careggi son de las que quiebran. Traumatismo craneoencefálico muy grave, operación de craneotomía, extirpación del hueso occipital derecho para aliviar la presión, esperanza de supervivencia casi nula.

Ese 2 de julio, la secretaria de Liliana comienza a rezar al Beato Carlos Acutis y el día 8 la propia Liliana se dirige a Asís. Ese mismo día, el hospital informa: Valeria ha reanudado espontáneamente la respiración, al día siguiente empieza a moverse de nuevo y habla parcialmente. A partir de entonces es uno de esos casos en los que los protocolos médicos pasan a un segundo plano. El 18 de julio, la tomografía computarizada muestra que la hemorragia ha desaparecido y el 11 de agosto la niña es trasladada a terapia de rehabilitación, pero después de sólo una semana está claro que la recuperación completa está a un paso. Y el 2 de septiembre, madre e hija vuelven a Asís, a la tumba de Carlos, para dar las gracias infinitas.