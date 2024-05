El CBD del cannabis, ¿que opinan MedlinePlus, Mayo Clinic y Harvard Health?

El cannabidiol (CBD) suele aparecer en los medios de comunicación, y es posible que lo veas promocionado como un complemento para tu batido post-entrenamiento o tu café matutino. Incluso puedes comprar un sostén deportivo con CBD. Pero ¿qué es exactamente el CBD? ¿Y por qué es tan popular?

¿En qué se diferencia el cannabidiol de la marihuana, el cannabis y el cáñamo?

El sitio Harvard Heath explica que el CBD , o cannabidiol, es el segundo ingrediente activo más frecuente del cannabis (marihuana). Si bien el CBD es un componente esencial de la marihuana medicinal , se deriva directamente de la planta de cáñamo, prima de la marihuana, o se fabrica en un laboratorio. El CBD, uno de los cientos de componentes de la marihuana, no provoca un subidón por sí solo.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, "En humanos, el CBD no muestra efectos indicativos de abuso o dependencia potencial... Hasta la fecha, no hay evidencia de problemas de salud pública asociados con el uso de CBD puro". Un estudio reciente en la revista Neuropsychopharmacology concluyó que "es poco probable que el CBD agudo por sí solo afecte significativamente el funcionamiento diario o el desempeño en el lugar de trabajo".

¿Es legal el cannabidiol?

El CBD se puede obtener fácilmente en la mayor parte de los Estados Unidos, aunque su estatus legal exacto ha cambiado. Los 50 estados tienen leyes que legalizan el CBD con distintos grados de restricción. En diciembre de 2015, la FDA suavizó los requisitos reglamentarios para permitir a los investigadores realizar ensayos de CBD. En 2018, la Ley Agrícola legalizó el cáñamo en los Estados Unidos, lo que hizo prácticamente imposible mantener ilegal el CBD; eso sería como legalizar las naranjas, pero mantener ilegal el jugo de naranja.

La Ley Agrícola eliminó todos los productos derivados del cáñamo, incluido el CBD, de la Ley de Sustancias Controladas, que penaliza la posesión de drogas. En esencia, esto significa que el CBD es legal si proviene del cáñamo, pero no si proviene del cannabis (marihuana), aunque sea exactamente la misma molécula. Actualmente, muchas personas obtienen CBD online sin una licencia de marihuana medicinal, que es legal en la mayoría de los estados.

La evidencia de los beneficios para la salud del cannabidiol

Por su parte, el MedlinePlus asegura que el CBD ha sido promocionado para una amplia variedad de problemas de salud, pero la evidencia científica más sólida es su eficacia en el tratamiento de algunos de los síndromes de epilepsia infantil más crueles, como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut (LGS), que normalmente no responden. bien a los medicamentos anticonvulsivos. En numerosos estudios, el CBD pudo reducir el número de convulsiones y, en algunos casos, detenerlas por completo. Epidiolex, que consiste principalmente en CBD, es el primer medicamento derivado del cannabis aprobado por la FDA para estas afecciones.

Los estudios en animales y los autoinformes o investigaciones en humanos sugieren que el CBD también puede ayudar con:

Ansiedad : Los estudios y ensayos clínicos están explorando el informe común de que el CBD puede reducir la ansiedad.

Los estudios y ensayos clínicos están explorando el informe común de que el CBD puede reducir la ansiedad. Insomnio: los estudios sugieren que el CBD puede ayudar tanto a conciliar el sueño como a permanecer dormido, en parte ayudando a abordar el dolor crónico y la ansiedad.

los estudios sugieren que el CBD puede ayudar tanto a conciliar el sueño como a permanecer dormido, en parte ayudando a abordar el dolor crónico y la ansiedad. Dolor crónico : cada vez más, los estudios en humanos respaldan las afirmaciones de que el CBD ayuda a controlar el dolor. Un estudio en animales del European Journal of Pain sugiere que el CBD podría ayudar a reducir el dolor y la inflamación debido a la artritis cuando se aplica sobre la piel. Otra investigación identifica cómo el CBD puede inhibir el dolor inflamatorio y neuropático, que son difíciles de tratar.

cada vez más, los estudios en humanos respaldan las afirmaciones de que el CBD ayuda a controlar el dolor. Un estudio en animales del sugiere que el CBD podría ayudar a reducir el dolor y la inflamación debido a la artritis cuando se aplica sobre la piel. Otra investigación identifica cómo el CBD puede inhibir el dolor inflamatorio y neuropático, que son difíciles de tratar. Adicción : El CBD puede ayudar a reducir los antojos de tabaco y heroína en determinadas condiciones, según algunas investigaciones en humanos. Los modelos animales de adicción sugieren que también puede ayudar a disminuir los antojos de otras sustancias adictivas como el alcohol, el cannabis, los opiáceos y los estimulantes.

¿Es seguro el CBD?

Con respecto a los riesgos, el Mayo Clinic considera que los efectos secundarios del CBD podrían incluir náuseas, fatiga e irritabilidad. El CBD puede aumentar el nivel de anticoagulantes y otros medicamentos en la sangre al competir por las enzimas hepáticas que descomponen estos medicamentos. La toronja tiene un efecto similar con ciertos medicamentos. Esta interacción es particularmente importante si está tomando un anticoagulante, un antiepiléptico o un medicamento inmunosupresor, los cuales deben tener niveles estables en la sangre.

Las personas que toman dosis altas de CBD pueden mostrar anomalías en los análisis de sangre relacionados con el hígado. Muchos medicamentos de venta libre, como el paracetamol (Tylenol), tienen el mismo efecto. Debe informar a su médico si usa CBD con regularidad para que pueda controlar sus enzimas hepáticas periódicamente.

Un importante problema de seguridad con el CBD es que se comercializa y vende principalmente como un suplemento, no como un medicamento. Actualmente, la FDA no regula la seguridad y pureza de los suplementos dietéticos y, en realidad, nadie está regulando el mercado del CBD. Por lo tanto, no puede estar seguro de que el producto que compra tenga ingredientes activos en la dosis indicada en la etiqueta .

Además, el producto puede contener otros elementos desconocidos. Si compra CBD, lo más seguro es asegurarse de que existan pruebas de laboratorio independientes, como lo atestigua un COA (certificado de análisis) que debe acompañar a cada producto de CBD.

¿Cómo se puede tomar CBD?

El CBD viene en muchas formas, incluidos aceites, tinturas, cápsulas, parches, vaporizadores y preparaciones tópicas para uso en la piel. Si espera reducir la inflamación y aliviar el dolor muscular y articular, un aceite, loción o crema tópica con CBD (o incluso una bomba de baño) puede ser la mejor opción. Alternativamente, un parche CBC o una tintura o aerosol diseñado para colocarse debajo de la lengua permite que el CBD ingrese directamente al torrente sanguíneo. Dcotors no recomienda fumar nada, incluido el CBD.

Fuera de EE. UU., el medicamento recetado Sativex, que utiliza CBD como ingrediente activo, está aprobado para la espasticidad muscular asociada con la esclerosis múltiple y para el dolor causado por el cáncer. En los EE. UU., Epidiolex está aprobado para ciertos tipos de epilepsia y esclerosis tuberosa.

¿Dónde comprar CBD?

La conclusión sobre el cannabidiol

Algunos fabricantes de CBD han sido objeto de escrutinio gubernamental por afirmaciones descabelladas e indefendibles, como que el CBD es una panacea para el cáncer o el COVID-19 , que no lo es. Necesitamos más investigación, pero el CBD está demostrando ser una opción útil y relativamente no tóxica para controlar la ansiedad, el insomnio y el dolor crónico. Sin suficiente evidencia de alta calidad en estudios en humanos, no podemos determinar dosis efectivas, y debido a que el CBD actualmente generalmente está disponible como un suplemento no regulado, puede ser difícil saber exactamente qué se está obteniendo o realizar estudios.

Si decide probar el CBD, asegúrese de obtenerlo de una fuente confiable. Nuevamente, analice su uso de CBD o cualquier otro suplemento con su médico para asegurarse de que no afecte ningún otro medicamento que tome.