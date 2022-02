El dramático caso del hombre que dio positivo en Covid 78 veces y lleva más de 14 meses en cuarentena

Muzaffer Kayasan, de 56 años, dio positivo en coronavirus en noviembre de 2020. Desde entonces, se realizó 78 test de COVID, y todos marcaron que sigue teniendo la enfermedad.

Por este motivo, el hombre que vive en Estambul, Turquía permanece obligatoriamente en cuarentena estricta hace más de 14 meses.

Muzaffer, que alternó el aislamiento entre su hogar y un hospital, confesó que está desesperado y tuvo que recurrir a las autoridades locales en busca de ayuda.

Esta persona tiene una esposa, un hijo y un nieto, a quienes solo puede ver a través de un cristal protector o mediante videollamadas: “No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social ni de mi vida familiar. El Covid-19 ha acabado con mi modo de vida”, se lamentó Kayasan.

Los especialistas explicaron al paciente que, aunque ya no tenga síntomas, los restos de la enfermedad viral persisten en su interior. Esto se debe a que Kayasan fue diagnosticado con leucemia, por lo que su sistema inmune es muy débil.

“Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil”.

El hombre de 56 años realiza videollamadas para comunicarse con su familia (Foto: Agencia Anadolu)

El hombre pasó nueve meses aislado en el hospital y cinco en su casa, ubicada en el distrito Sarıyer de Estambul: “Estuve en el hospital durante los primeros nueve meses. Luego me dieron diez días libres. Entonces me asusté de nuevo. Me hospitalizaron nuevamente con dificultad para respirar y otros síntomas. Cuando volví a ingresar en el hospital, dijeron que el Covid-19 continuaba”, explicó.

Como sigue teniendo el virus, Muzaffer Kayasan no puede vacunarse, pero se molestó por las personas que todavía no lo hicieron por decisión propia: “No tienes derecho a no vacunarse y matar a otros. Esto es algo inmoral y deshonesto. Si tuviera la oportunidad, iría a vacunarme hoy. Ya soy voluntario para la Turkovac, pero el sistema no me acepta”, deslizó.