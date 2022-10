El ejército ucraniano ingresa en la estratégica ciudad de Limán tras la retirada de Rusia

Tropas ucranianas "entraron" en la ciudad de Limán, un importante centro ferroviario de la región oriental de Donetsk, que Rusia anexionó ayer, luego que el ejército ruso se retirara de esta localidad estratégica, informaron autoridades de ambos países.



"Las fuerzas de asalto aéreo ucranianas entran en Limán, en la región de Donetsk", publicó el Ministerio de Defensa de Ucrania en Twitter.



En un video de un minuto que acompaña el mensaje, se ve a dos soldados ucranianos agitar y luego colocar la bandera del país al lado de la inscripción "Limán".



"Desplegamos nuestra bandera nacional y la colocamos en nuestro territorio. Limán siempre formará parte de Ucrania", afirma sonriente uno de los dos militares.

Poco después, el ejército ruso informó que se había "retirado" de la localidad, que se encontraba rodeada por las fuerzas de Kiev.



"Amenazados con el cerco, las tropas aliadas se retiraron de Limán a líneas más favorables", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.



Limán, que estaba bajo control de las tropas rusas desde mayo, se sitúa en la región de Donetsk, anexionada ayer por Moscú, aunque no íntegramente controlada por las tropas rusas.



La localidad es un importante nudo ferroviario que conduce a los principales bastiones ucranianos en esa región del este del país: Kramatorsk y Sloviansk.



La pérdida de Limán supone una victoria clave para Kiev y un nuevo revés para Rusia, que sufrió varias pérdidas militares desde principios de septiembre con el lanzamiento de la contraofensiva ucraniana en el sur y el este del país. Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022





Kiev había anunciado hoy haber "rodeado" a varios miles de soldados rusos en la ciudad, tras haber recuperado cinco localidades en los alrededores.



Un vocero del ejército ucraniano en el este, Serhiy Cherevatyi, había señalado a la televisión ucraniana que "entre 5.000 y 5.500 rusos" estaban atrincherados dentro y en torno a la ciudad, según la agencia Interfax-Ukraine.



De acuerdo al gobernador de la vecina Lugansk, Serguii Gaidai, tras la liberación de Limán comenzará el proceso de desocupación de esta región fronteriza.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró anoche los "resultados significativos" de la contraofensiva de sus tropas en el este, lo que llevó a los rusos a retirarse de varios territorios conquistados.