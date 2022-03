El expresidente de Nintendo contra el metaverso de Mark Zuckerberg: "No creo que vaya a tener éxito"

Como en un videojuego, pero en la vida real. Reggie Fils-Aimé, el hombre que presidió la división estadounidense de Nintendo entre 2016 y 2019, disparó bolas de fuego en dirección a Mark Zuckerberg y las intenciones de Meta de consolidar los metaversos como el próximo gran paso de las herramientas digitales.

“No me convence esa idea. No creo que su definición actual vaya a tener éxito (…) Hay que admitir que Facebook no es una empresa innovadora”, expresó Fils-Aimé en una entrevista con Bloomberg en el evento South by Southwest. El ejecutivo dijo en esa dirección que Meta compró o copió casi todas sus ideas interesantes.

El expresidente de Nintendo, durísimo con Facebook y el plan del metaverso

En la entrevista, Fils-Aimé definió al metaverso como un “espacio digital donde se interactúa con amigos en un ámbito social y de juego”. En ese orden, y reforzando su anterior cañonazo, el empresario señaló que esa idea no es nueva porque ya existe en plataformas como Roblox.

En octubre del año pasado, Zuckerberg anunció el cambio de identidad de su empresa, que pasó a llamarse Meta, y que agrupa a servicios como Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otros. En la ocasión, Zuckerberg confirmó que apostarán por el metaverso, un espacio digital que, según vaticinó, será el próximo gran paso de Internet.

Fils-Aimé no está convencido de la viabilidad de esos planes. En medio de aplausos que celebraron sus críticas a Meta, arremetió al señalar que la firma californiana compró “cosas realmente interesantes, como Oculus e Instagram, o ha imitado rápidamente las ideas de otros”.

Fils-Aimé confía en la realidad aumentada más que en la realidad virtual

Más allá de sus opiniones sobre los planes de Meta-Facebook, el hombre que fue sucedido por Doug Bowser en la presidencia de Nintendo of America opinó que será difícil que las personas pasen mucho tiempo utilizando cascos de realidad virtual (RV). “No creo que todavía esté lista para el horario estelar”, comentó al respecto. “No significa que nunca llegará, pero no creo que sea una experiencia en la que estés el 100% de tu tiempo, ni siquiera el tiempo destinado al entretenimiento”.

En cambio, Fils-Aimé confía en la potencia de la realidad aumentada (RA), un punto de vista que ya han manifestado otros referentes de la industria, entre ellos el CEO de Apple, Tim Cook. El expresidente de Nintendo destacó que la RA permite estar presentes en el mundo físico y el digital al mismo tiempo y como ejemplo mencionó al exitoso juego Pokémon Go.

¿Cómo vislumbra el futuro del entretenimiento digital? “Creo que los tipos de experiencias seguirán innovando, que serán nuevos y diferentes. El ejemplo es Fortnite (…) que ha estado en el mercado cuatro años y lo damos por algo común”, señaló. Para los próximos años Fils-Aimé cree que veremos nuevas experiencias de juego y una más profunda combinación del mundo físico y el digital.