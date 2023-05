El G7 ratificó su apoyo a Ucrania en la cumbre de Hiroshima

Los líderes del G7 reafirmaron este sábado su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y llamaron a un mayor desacople económico con China en la declaración firmada en la cumbre en Hiroshima, de la cual participó el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y que generó repudios en Moscú y Beijing.

Los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, las siete economías con mayor industrialización y que apoyan financiera y militarmente a Kiev, ratificaron que ese respaldo será "durante el tiempo que sea necesario frente a la guerra ilegal".

En ese marco, Zelenski mantuvo reuniones con el primer ministro británico Rishi Sunak, con la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Olaf Scholz. También dialogó con el primer ministro indio Narendra Modi, en el primer cara a cara entre estos líderes desde el inicio de la guerra.

A pesar de manifestar su preocupación por el conflicto, India mantuvo su neutralidad y profundizó sus relaciones con Moscú, al que le sigue comprando material militar y grandes cantidades de crudo, pese a las sanciones internacionales. Tras reunirse con Zelenski, Modi aseguró que su país hará "todo lo posible" para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Peace Formula. We attract as many countries and leaders as possible for the sake of Ukraine. Defense. Long-term support programs for Ukraine. Finance and economy. First day in Hiroshima ahead of the #G7 is very powerful. The second day will be even more powerful. pic.twitter.com/67paT2NDOp

— (@ZelenskyyUa) May 20, 2023