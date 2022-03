El impresionante operativo de rescate de un soldado ucraniano, luego de pasar 30 horas bajo escombros

El rostro ensangrentado y cubierto de polvo de un soldado ucraniano rescatado de entre los escombros, treinta horas después de un terrible ataque a un cuartel militar en Mikolaiv, es el vivo ejemplo del drama que vive Ucrania ante los mortíferos ataques de Rusia.

El viernes a las 6 de la mañana, seis cohetes impactaron en el cuartel -originalmente, una escuela para jóvenes oficiales-. "Una gran explosión", explicó Nikolai, vecino del barrio, del que resultaron dañados varios edificios.

"No menos de 200 soldados dormían en el cuartel", contó este sábado Maxim, un soldado de 22 años. "Se han extraído al menos 50 cuerpos, pero no sabemos cuántos quedan bajo los escombros", prosigue el joven militar.

Mikolaiv -a 490 kilómetros de Kiev- y su región, un emplazamiento estratégico por tratarse de la última etapa antes de la gran ciudad portuaria de Odesa, son escenario de intensos combates y bombardeos rusos.

Fue un periodista presente en el lugar quien escuchó ruidos bajo los escombros el sábado por la mañana y alertó a los rescatistas. Después de excavar con las manos durante una hora, logran sacarlo en camilla y en estado de shock, después de pasar 30 horas atrapado.

Este 19 de marzo, los rescatistas y los bomberos continuaban trabajando incansablemente, acompañados por el inquietante sonido de la excavadora que limpia la enorme pila de piedras, hormigón y barras de metal retorcidas. En las calles reposaban decenas de cuerpos cubiertos con sábanas.

"No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias", explicó Olga Malarchuk, portavoz militar, visiblemente conmovida.

"Todavía no estamos en condiciones de anunciar un balance y no puedo decirles cuántos soldados estaban presentes", agrega.

En un video publicado en Facebook, el gobernador regional de Mikolaiv, Vitali Kim, dijo: "Ayer los orcos lanzaron cobardemente ataques con misiles contra soldados dormidos".

El ministerio de Defensa ruso indicó que el viernes había usado por primera vez misiles hipersónicos "Kinjal", que el presidente Vladimir Putin afirmó que formaba parte de un arsenal "invencible".

"Ucrania se ha convertido desgraciadamente en terreno de ensayo de todo el arsenal ruso de misiles", denunció el portavoz de la aeronáutica ucraniana, Iuri Ignat, al portal Ukrainska Pravda.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cree sin embargo que la apuesta puramente militar no resolverá el conflicto y puede incluso resultar un arma de doble filo para Putin, acusado por organismos internacionales y dirigentes occidentales de cometer "crímenes de guerra".

Según Zelenski, las negociaciones son "la única oportunidad que tiene Rusia de minimizar el daño causado por sus propios errores".