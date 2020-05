El papa Francisco pidió "terminar con la pandemia de la pobreza"

El papa Francisco convocó a "terminar con la pandemia de la pobreza" y aseguró que de la crisis generada por el coronavirus "se sale mejor o peor, no se sale igual".



"Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto", aseveró el pontífice en un videomensaje publicado por el Vaticano en ocasión de la fiesta del Pentecostés que se celebra este domingo en la tradición católica.



En el marco del mensaje grabado para Charis, el servicio para la Renovación Carismática Católica, Francisco añadió: "Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa".





"Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano", advirtió el Papa.



Y concluyó que "de las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor, no se sale igual".