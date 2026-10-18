El Papa León XIV agradeció las oraciones y dijo que retomará las actividades "gradualmente"

El Papa León XIV reapareció públicamente este domingo al brindar su primer Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, después de recibir el alta médica tras una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Su presencia ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro fue recibida con una ovación de miles de personas.

Durante su mensaje, el Sumo Pontífice agradeció las oraciones y las muestras de apoyo que recibió mientras atravesaba el proceso médico, y confirmó que retomará sus compromisos de manera progresiva. "Gracias a los que rezaron por mí, iré reintegrándome gradualmente a mis tareas", expresó.

En otro tramo de sus palabras, volvió a manifestar su agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de su evolución. "Me gustaría agradecerle a toda la gente que rezó por mí estos días. Ahora retomaré gradualmente mis actividades", señaló.

La reaparición permitió que León XIV se dirigiera nuevamente a los fieles después de la intervención y compartiera cómo vivió los días posteriores a la cirugía. El Papa aseguró que sintió el apoyo de las personas que rezaron por su recuperación, un acompañamiento que destacó especialmente al referirse a la etapa que acaba de atravesar.

Sin embargo, durante el Ángelus no hizo referencia a su próximo viaje a Sudamérica, una gira que contempla visitas a Uruguay, la Argentina y Perú. La ausencia de comentarios sobre ese itinerario se produjo mientras continúan las consultas sobre su recuperación y las condiciones para afrontar desplazamientos internacionales.

León XIV: "gracias a todos los que han rezado por mí estos días. Realmente he sentido su apoyo. ¡Gracias!" https://t.co/M1caqid5S2 https://t.co/sm0HI1srhO — Vatican News (@vaticannews_es) October 18, 2026

El agradecimiento al personal del Hospital Gemelli

Además de dirigirse a los fieles, León XIV expresó un reconocimiento particular a quienes participaron de su atención médica durante la internación.

"Sentí el apoyo", manifestó al referirse a las oraciones recibidas, y dedicó un agradecimiento especial a "los médicos, enfermeros, todo el personal del Hospital Gemelli", donde fue sometido a la operación. El Pontífice también explicó que la experiencia le permitió comprender de una manera más cercana las dificultades que atraviesan las personas que padecen una enfermedad. Según expresó, la internación le sirvió para "probar la cercanía de quienes atraviesan una enfermedad".

Sus palabras vincularon el proceso personal de recuperación con el acompañamiento que recibió durante esos días. La referencia al personal sanitario y a los fieles que rezaron por él ocupó un lugar central en su mensaje, en el que reiteró que volverá de manera gradual a sus responsabilidades.

Al referirse a la nueva etapa, señaló que, una vez "superada esta fase delicada", retomará su agenda "con la ayuda de Dios y de sus oraciones". De esta manera, León XIV dejó en claro que la reincorporación a sus actividades será progresiva, sin anunciar durante el Ángelus una fecha concreta para recuperar el ritmo habitual de sus compromisos públicos.

Qué dijo el cirujano sobre la recuperación del Papa

Horas antes de la aparición pública del Pontífice, el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, había brindado precisiones sobre su evolución y sobre la posibilidad de que realice el viaje previsto a Sudamérica.

En declaraciones a medios del Vaticano, el especialista señaló que no existen razones clínicas que impidan, por el momento, realizar un desplazamiento prolongado en avión dentro de aproximadamente tres semanas.

"En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", afirmó Margaritora. El cirujano también explicó que la recuperación del pulmón sigue el curso esperado después de la intervención. "La reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente, en términos generales, su estado es bueno", sostuvo.

En relación con los tiempos de recuperación física, Margaritora indicó que una operación de este tipo suele requerir alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación completa. Además, estimó que el Papa podría encontrarse plenamente recuperado en un plazo cercano a los diez días.

"Creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días", señaló, al situar esa previsión cerca de fin de mes.

Las declaraciones del especialista aportaron una referencia médica sobre la evolución del Pontífice y la posibilidad de afrontar un viaje de larga distancia. No obstante, durante su aparición pública, León XIV no confirmó personalmente si mantendrá el itinerario previsto para noviembre.

El Vaticano mantiene los preparativos

Mientras el Papa continúa con su recuperación, la Santa Sede informó que los preparativos para su viaje a Sudamérica siguen adelante. La gira está prevista entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.

Un vocero del Vaticano confirmó que "los preparativos siguen", en medio de las versiones sobre una posible postergación del recorrido para preservar la salud del jefe de la Iglesia Católica después de la cirugía pulmonar. La confirmación indica que, por el momento, se mantiene vigente la organización del viaje, aunque la evolución de León XIV continúa siendo un factor relevante para la planificación de sus compromisos.

En la información difundida también se había señalado que la visita a Sudamérica, incluida la Argentina, estaba prevista para el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre. Esa referencia convive con el cronograma general comunicado por el Vaticano, que sitúa la gira completa entre el 6 y el 17 de noviembre.

La posibilidad de que el Pontífice concrete el recorrido había generado interrogantes por la proximidad entre la operación y las fechas previstas para el desplazamiento. Sin embargo, las declaraciones de Margaritora indicaron que, desde el punto de vista clínico, no habría motivos que impidan realizar el viaje, mientras que la Santa Sede sostuvo que la preparación continúa.