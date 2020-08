Emocionante: la súplica de un niño para ser adoptado que conmueve a Estados Unidos

Jordan tiene 9 años y es un niño de Oklahoma, Estados Unidos,que estuvo en hogares de crianza temporal durante seis años. Luego de que se conociera un video en el que pide tener una familia, miles de familias estadounidenses comenzaron a enviar solicitudes para adoptarlo.

El Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma dice que Jordan recibió más de 10.000 solicitudes de adopción de personas que esperan hacer realidad su sueño desde que su historia fue compartida la semana pasada por KFOR, una cadena de noticias local que está afiliada a CNN.



"Espero que alguno de ustedes me elija", le dijo a la KFOR. "Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá,o simplemente mamá, o simplemente papá. Realmente no me importa".

Cuando le preguntaron qué haría si le dieran tres deseos, Jordan dijo: "Tener una familia, una familia y una familia. Esos son los únicos deseos que tengo".

La portavoz de la agencia de adopción de Jordan, Casey White, dijo a CNNque les gustaría que una familia en Oklahoma adoptara a Jordan para que pueda mantener una relación con su hermano menor, que fue adoptado por separado. Aunque asegura que las solicitudes de adopción son de familias provenientes de Estados Unidos.

White también le dijo a CNNque algunos de los padres potenciales ya estaban pasando por la exhaustiva investigación requerida para adoptar un niño cuando escucharon la historia de Jordan.

De acuerdo con el mismo diario estadounidense, Jordan vive actualmente en una casa de grupo y se mudó varias veces en los seis años que estuvo al cuidado de la agencia.

White aseguró: "Realmente necesita una familia muy comprensiva, una familia que tenga bastante experiencia en la crianza de los hijos y en la crianza de un niño que experimentó un trauma".

Christopher Marlowe es el especialista en bienestar infantil a cargo de encontrar el hogar permanente de Jordan y, según Mirror, aseguró que espera que este sea el gran avance que necesitan para encontrarle un hogar a Jordan.

Finalmente White se mostró optimista y cree que Jordan encontrará un hogar. Además, espera que algunas de las personas que se sintieron conmovidas por su historia consideren adoptar a otros niños.