En Estados Unidos contratan enfermeras extranjeras porque hay trabajadores de la salud que se niegan a vacunarse

Los hospitales de Estados Unidos enfrentan una escasez de suministros y de personal en medio de una creciente ola de contagios de coronavirus ante el avance de la variante ómicron. En medio de este panorama se abrió un debate en la sociedad norteamericana porque cientos de trabajadores de la salud fueron despedidos por negarse a vacunar contra el covid-19.

Lo cierto es que la carencia de personal para atender la emergencia llevó a varios hospitales del país a cubrir las vacantes con enfermeras extranjeras.

Según un informe de la cadena Fox News, los administradores de la Clínica Billings en Montana tienen contratos con dos docenas de enfermeras internacionales y es uno de los "muchos" centros de salud del país que comenzó a importar enfermeras para abordar los problemas de personal.

De acuerdo a lo indicado por el portal de noticias de la cadena estadounidense, más de 5.000 enfermeras esperan de países como Ghana, Tailandia y Filipinas para obtener la aprobación de la visa para trabajar en hospitales de Estados Unidos.

Una clínica de Minnesota despidió a 700 empleados que se negaron a vacunarse. Más de 500 trabajadores de la salud también perdieron sus empleos en Massachusetts por desobedecer las normas sanitarias y en Nueva York más de 30.000 empleados del sector sufrieron la misma suerte.

"Trabajamos muy duro el año pasado", dijo a Fox News Jennifer Bridges, una enfermera de Texas despedida en noviembre por no cumplir con el esquema de vacunación. "Estuvimos allí en las buenas y en las malas cuando no teníamos ayuda... fue horrible. Y estas personas que están imponiendo estas reglas ahora mismo para nosotros y pateándonos a la calle, no estaban allí. Se quedaron en casa mientras nosotros hacíamos todo el trabajo", agregó.



Este fenómeno abrió un debate en las redes sociales. Un usuario, por ejemplo, planteó: "Dado que el propósito de contratarlos es cubrir los puestos de trabajadores no vacunados despedidos, espero que haya una forma de verificar rigurosamente su estado de vacunación en estos países". La referencia tiene que ver con la llegada de las enfermeras extranjeras. Y señaló que en el comienzo de la pandemia, esas enfermeras despedidas "trabajaron día y noche para salvar vidas cuando no había ninguna vacuna disponible".

A la discusión no le faltaron las teorías conspirativas. Un lector apuntó que con las vacunas "se trata de tomar el control de los estadounidenses". "La ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene trabajadores infectados y vacunados que brindan atención, en lugar de utilizar personal no vacunado que han estado expuestos todos los días durante 2 años y medio sin enfermarse y sin transmisiones documentadas", fundamentó.

Más allá de este debate, la polémica por la situación sanitaria se agudizó en las últimas horas por la falta de testeos y el aumento de las internaciones. Por eso, los estados compiten para ayudar a los hospitales ya sea con personal o suministros.

El panorama es complejo porque los trabajadores de atención médica de primera línea, que tienen un mayor riesgo de exposición, están infectados y deben ponerse en cuarentena en un momento en que aumenta la propagación de la variante ómicron.

En California, el gobernador Gavin Newsom anunció que más de 200 miembros de la Guardia Nacional serán desplegados en docenas de sitios de prueba, uniéndose a otros estados que movilizaron a miembros de la Guardia Nacional para tareas médicas y no médicas.

En Kansas se habla de una tormenta viral por la suba de las infecciones que condujo a la gobernadora Laura Kelly a declarar el estado de emergencia sanitaria. La cadena CNN indicó que casi 132.000 estadounidenses están hospitalizados con covid-19, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, lo que representa un alza de 45.000 pacientes desde principios de noviembre.

A medida que más pacientes necesitan atención, muchas personas con posibles síntomas de covid-19 se quedan sin ayuda ya que no hay testeos y los médicos aconsejaron a los que sospechan que son positivos que se aíslen en casa con o sin confirmación de la infección.

Las largas filas para los testeos que se replican en toda Argentina también se dan en varias ciudades de Estados Unidos. En el estado de Utah tuvieron que habilitar cuatro nuevos centros de pruebas ante la creciente demanda. Por su parte, desde el gobierno de Joe Biden se comprometió a distribuir 500 millones de pruebas rápidas gratuitas en todo el país para atender la demanda.