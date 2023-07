En Irán la ST llegó casi a los 70°, al límite de la supervivencia humana

Los grifos se están secando en todo Irán. El domingo, una confluencia récord de calor y humedad se tradujo en una sensación térmica de más de 65,5 grados, en los límites mismos de la superviviencia humana medido en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico de Irán. A principios de este mes, más de mil personas buscaron tratamiento médico después de que las tormentas de polvo devastarán el sureste del país, necesitado de agua.

Desde Teherán hasta las regiones rurales, la gente está publicando videos en las redes sociales quejándose de días interminables de calor sin agua corriente; sus grifos no emiten más que gotas turbias.

La escasez de agua, que según los expertos se debe en gran parte a décadas de mala gestión, es un problema de larga data. Pero se han vuelto más graves a medida que se acelera el cambio climático, y son un factor cada vez mayor de descontento, lo que ha provocado protestas y enfrentamientos en los últimos años.

Durante el fin de semana, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió contra las manifestaciones durante una visita a Juzestán, asolado por la sequía, un centro recurrente de disturbios. Funcionarios locales en la provincia nororiental de Golestán pidieron el lunes camiones cisterna para evitar protestas. El gobierno no puede permitirse nuevas amenazas a su autoridad después de su implacable represión en las protestas contra el gobierno teocrático que creció el año pasado a partir de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, bajo la custodia del “policía moral”.

En mensajes públicos, los líderes de Irán han tratado de desviar la culpa hacia los talibanes, que gobiernan en el vecino Afganistán, por restringir el flujo de agua en el río Helmand. Los funcionarios también han culpado a las inundaciones y las rocas caídas por interrumpir el funcionamiento de las represas alrededor de Teherán, y a los ciudadanos comunes por su consumo de agua y electricidad. Pero esas explicaciones han dejado a muchos insatisfechos: las personas entrevistadas para este informe en seis provincias describieron una crisis de agua insostenible y que empeora, por la cual el gobierno no se ha atribuido la responsabilidad.

Durante décadas, las autoridades de Irán han tratado de apaciguar las demandas inmediatas del sector agrícola, un cimiento del apoyo político, mediante la construcción de decenas de represas que desvían el flujo natural y la acumulación de agua, dijo Kaveh Madani, director de un think tank sobre agua de las Naciones Unidas, quien renunció como subjefe del Departamento de Medio Ambiente de Irán y abandonó el país en 2018, enfrentando acusaciones de espionaje para Occidente.

Las políticas han pasado factura. La agricultura está minando el agua superficial de Irán, almacenada en ríos, lagos, humedales y embalses, dijo Madani, pero lo más preocupante es el agotamiento de las reservas de agua subterránea, muy por debajo de la superficie y que tardan en reponerse, que han caído en “bancarrota”. Los expertos dicen que el daño es irreversible.

Los líderes de Irán “están buscando algo que decirle a la gente, que les brinde algún tipo de razón por su negligencia a lo largo de los años”, dijo un exfuncionario ambiental en la provincia de Sistán y Baluchistán, una región fronteriza con Afganistán severamente afectada por el agua. La escasez de agua les está “mostrando el alcance de su incompetencia”. Habló bajo condición de anonimato, al igual que todos los entrevistados en Irán para este artículo, para preservar su seguridad y la de sus familias.

Grifos secos en Teherán

Los residentes de la capital de Irán enfrentaron una prueba poco común el mes pasado, haciendo fila para llenar y cargar bidones después de que el agua dejó de fluir a los grifos en partes de la ciudad.

Mohsen Ardakani, director ejecutivo de la Compañía de Agua y Aguas Residuales de la Provincia de Teherán, una empresa de servicios públicos, rechazó los informes de escasez de agua. Dijo a los medios de comunicación afiliados al estado que algunas áreas enfrentaron “fluctuaciones de agua”. Pero algunos residentes de Teherán y la vecina Karaj continúan sin agua corriente, según informes compartidos en línea.

“Lo que me asusta es que si nos estamos quedando sin agua ahora, ¿qué va a pasar con nuestros hijos mañana?”, dijo un hombre de 35 años de Teherán que es propietario de una empresa de tecnología. La crisis del agua lo ha dejado preguntándose si quiere casarse y criar hijos en el campo.

El Departamento de Medio Ambiente de Irán no respondió a una solicitud de comentarios. The Washington Post no está acreditado para trabajar en Irán.

El problema de la agricultura

Irán, que cuenta con un terreno diverso, desde desiertos hasta montañas cubiertas de hielo, se encuentra en una región entre las más vulnerables al cambio climático, según una investigación. Los efectos ya son de largo alcance. A medida que aumentan las temperaturas medias, se intensifican los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas de polvo y las inundaciones. La desertificación, los sumideros y el suelo salado se generalizan.

Si bien el cambio climático está “agregando combustible”, dijo Madani, “la casa ya estaba en llamas”.

Durante décadas de sanciones estadounidenses y relaciones hostiles con Occidente, Teherán ha subsidiado la agricultura para asegurar alimentos y empleos. El sector consume alrededor del 90 por ciento del agua disponible, dijo Soroosh Sorooshian, director del Centro de Hidrometeorología y Detección Remota de la Universidad de California en Irvine. A medida que pasan los años, los pozos deben cavarse más profundo.

Incluso después de un año relativamente lluvioso, los embalses más importantes para el agua potable y el riego están vacíos en más del 80 por ciento, dijo este mes la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos oficial de Irán a los medios de comunicación afiliados al estado.

Las autoridades se mantienen firmes en la construcción de más represas y la redirección del agua para abordar la escasez en el corto plazo, dijo Madani. Después de años de deterioro, “no se pueden restaurar lagos y humedales en el momento que se decida”, dijo. “No puedes restaurar el nivel de las aguas subterráneas cuando lo decidas, o prevenir por completo las tormentas de arena y polvo, la deforestación y toda la pérdida de biodiversidad”.

Tensión con los talibanes

En mayo, Teherán volvió su ira contra los talibanes, acusándolos de violar un tratado de agua de 1973 al restringir el flujo del río Helmand compartido desde Afganistán hacia Irán. Los talibanes culparon a la disminución general del río plagado de sequía. Las tensiones alcanzaron su nivel más alto después de que dos guardias fronterizos iraníes y un soldado afgano murieran en un enfrentamiento a lo largo de la frontera en mayo. Días después, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, viajó a la zona para defender “el derecho al agua de los iraníes”, dijo.

Los enfrentamientos ocurrieron a lo largo de la frontera entre Sistán y la provincia de Baluchistán, cuya capital, Zahedan, ha sido uno de los bastiones restantes de las protestas antigubernamentales desde que el estado reprimió violentamente el movimiento “mujer, vida, libertad” del año pasado. Durante meses de protestas, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a más de 500 personas y ejecutaron al menos a siete en relación con las protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos enfocada en Irán.

Los expertos dicen que el río es solo una parte de la historia. El exfuncionario de Sistán y Baluchistán dijo que los talibanes eran un chivo expiatorio útil para Teherán.

“Supongamos que los talibanes le dan a Irán su parte de agua”, dijo. La crisis del agua aún estaría lejos de resolverse.

Malestar

Algunas de las provincias más secas, como Juzestán, junto con Sistán y Baluchistán, son históricamente el hogar de muchos musulmanes sunitas en la mayoría chiita de Irán. La escasez de agua exacerba la pobreza en estas comunidades marginadas y aleja la migración de ellas, dijo el funcionario.

“Nos enfrentamos a constantes cortes de agua que nos impiden realizar nuestras actividades diarias”, dijo una mujer de 33 años de la provincia de Juzestán. “Cuando le pedimos ayuda a las autoridades, su respuesta es: 'Usen menos agua'”.

En julio de 2021, en medio de una sequía devastadora en Juzestán, las fuerzas de seguridad mataron al menos a ocho manifestantes después de días de protestas contra el gobierno. Protestas de solidaridad estallaron en varias ciudades, incluida Teherán. En noviembre, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con manifestantes en la tercera ciudad más grande de Irán, Isfahan, que se manifestaban en apoyo de los agricultores afectados por la sequía. Una vez más, las protestas se extendieron.

“Después de las protestas de 2021, la naturaleza vino al rescate y tuvimos más lluvia”, dijo un hombre de 48 años de Isfahan que trabaja en la industria siderúrgica, “pero absolutamente nada cambió en la gestión del agua”.